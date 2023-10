Τουρισμός | Έκθεση Hilton: Οι 4 τάσεις που θα καθορίσουν την επιλογή διακοπών το 2024

Oι ταξιδιώτες θα περιορίσουν τις προσωπικές τους δαπάνες προκειμένου να δώσουν προτεραιότητα στις διακοπές τους το 2024, με την πλειονότητα να αναφέρει ότι ο νούμερο 1 λόγος για ταξίδια τη νέα χρονιά είναι η ξεκούραση και αναζωογόνηση, με έμφαση, πιο πολύ από ποτέ, στον ύπνο.

Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την τρίτη ετήσια έκθεση τάσεων της Hilton, με τίτλο «What Millennials, Gen Z, Gen X and Baby Boomers Tell Us About Travel in the Year Ahead», η οποία βασίστηκε σε έρευνα 10.000 ταξιδιωτών από 9 χώρες, βίντεο-ημερολόγια 60 Αμερικανών ταξιδιωτών και συνεντεύξεις με δεκάδες ειδικούς ταξιδιών της Hilton.

Η έκθεση αποκαλύπτει τέσσερις θεματικές που αναμένεται να αποτελέσουν τον καταλύτη για αλλαγές και καινοτομίες στα ταξίδια από το 2024 και μετά.

-Οι ταξιδιώτες επενδύουν στον ύπνο

Το 2024 οι ταξιδιώτες θα αναζητήσουν προϊόντα και brand τα οποία ευθυγραμμίζονται με την προσωπική ευεξία και τον ύπνο. Η γενιά Gen Z είναι η πιο συνειδητοποιημένη σε αυτό το επίπεδο, κάνοντας μικρές επιλογές καθόλη τη διάρκεια της ημέρας που μπορεί να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στον ύπνο. Το 21% ρυθμίζει τη ρουτίνα γυμναστικής και το 25% αποφεύγει το αλκοόλ πριν τον ύπνο.

-Οι ταξιδιώτες δίνουν αξία στη συνδεσιμότητα και την εξατομικευμένη εμπειρία

Το 2024, οι ταξιδιώτες θα αναζητήσουν απρόσκοπτες εμπειρίες που θα είναι υπερ-εξατομικευμένες στις ανάγκες τους, από τις κρατήσεις έως τις εμπειρίες στο κατάλυμα. Το 80% των παγκόσμιων ταξιδιωτών που συμμετείχαν στην έρευνα είπε ότι είναι σημαντικό να μπορούν να κάνουν κράτηση για το ταξίδι τους εξ ολοκλήρου στο διαδίκτυο, με το 86% των Millennials και το 83% των Gen Zers να ηγούνται της τάσης – και το 76% των παγκόσμιων ταξιδιωτών δήλωσε ότι εκτιμά τις ταξιδιωτικές εφαρμογές που μειώνουν το άγχος του ταξιδιού. Σύμφωνα με τη Trends Global Survey, το 80% των ταξιδιωτών πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να μπορούν να κάνουν κράτηση για το ταξίδι τους εξ ολοκλήρου μέσω Διαδικτύου (Το 83% των Gen Z, το 86% των Millennial, το 74% των Gen Χ και το 66% των Baby Boomer).

-Ο Πολιτισμός και οι Εμπειρίες καθοδηγούν τις αποφάσεις για ταξίδια αναψυχής

Το φαγητό, ο πολιτισμός και οι συνδέσεις εμπνέουν αποφάσεις για ταξίδια αναψυχής, καθώς οι ταξιδιώτες δίνουν όλο και μεγαλύτερη προτεραιότητα στην απόκτηση εμπειριών έναντι πραγμάτων. Το 64% των ταξιδιωτών διεθνώς δηλώνουν ότι στοχεύουν να μειώσουν άλλους τομείς των προσωπικών τους δαπανών για να δώσουν προτεραιότητα στα ταξίδια αναψυχής το 2024. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό για το 2024, η κύρια εστίαση των ταξιδιωτών αφορά γαστρονομικές εμπειρίες, ακολουθεί το 47% των ταξιδιωτών που θα δώσει προτεραιότητα στην εξερεύνηση και την περιπέτεια, με τους Gen Zers και τους Millennials (52% και για τους δύο) να διαθέτουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό για αυτούς τους τύπους εμπειριών σε σύγκριση με τις άλλες γενιές.

-Οι τάσεις στα επαγγελματικά ταξίδια θα επανακαθορίσουν τις προσδοκίες

Οι μορφές εργασίας έχουν αλλάξει σημαντικά μετά την πανδημία – συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο πότε, πού και πώς οι άνθρωποι εργάζονται. Ως αποτέλεσμα, εμφανίστηκαν και ενισχύθηκαν τα συνδυαστικά ταξίδια αναψυχής και επαγγελματικά, της η αυξημένη διάρκεια παραμονής και η αυξανόμενης δημοτικότητας των δευτερευουσών αγορών για επαγγελματικές συναντήσεις και εκδηλώσεις. Πάνω από το ένα τρίτο όσων ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους από τις γενιές Gen Z και Millennial αναφέρουν ότι σκοπεύουν να παρατείνουν ένα επαγγελματικό ταξίδι για να απολαύσουν τον ελεύθερο χρόνο τους πριν ή μετά τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Το 24% όσων ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους σκοπεύουν να πάρουν μαζί τους ένα φιλικό ή οικογενειακό πρόσωπο στο επόμενο επαγγελματικό ταξίδι (το 27% των Gen Z, το 29% των Millennial, το 18% των Gen X και το 13% των Baby Boomer).