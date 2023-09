Τουρισμός | Expedia: Αυτό το μονοπάτι ακολουθούν οι σύγχρονοι ταξιδιώτες πριν προβούν σε κράτηση

Το μονοπάτι που ακολουθούν οι σύγχρονοι ταξιδιώτες με προορισμό την κράτηση διακοπών παρουσιάζει η έκθεση των Expedia Group και Luth Research με τίτλο «The Path to Purchase: Uncovering How Travelers Plan and Book».

Όπως αποκαλύπτει η έκθεση, πριν την επιλογή προορισμού, πάνω από τους μισούς ταξιδιώτες (59%) δεν έχουν συγκεκριμένο προορισμό υπόψη ή σκέφτονται διαφορετικούς προορισμούς, ενδεικτικό του γεγονότος ότι στα πρώτα βήματα της διαδικασία έρευνας διακοπών οι ταξιδιώτες είναι ανοικτοί σε πηγές έμπνευσης.

Οι ταξιδιώτες από το Μεξικό και τις ΗΠΑ παρουσιάζοντας ως οι πιο ανοικτοί να εμπνευσθούν: Πάνω από το 80% και το 62%, αντίστοιχα, δήλωσαν ότι είναι αναποφάσιστοι για τον προορισμό. Παράλληλα, η έρευνα έδειξε ότι το 63% όσων κάνουν κράτηση για ενοικιαζόμενα σπίτια δεν έχουν υπόψη τους συγκεκριμένο προορισμό όταν λαμβάνουν την απόφαση να ταξιδέψουν.

Όσον αφορά όσους εξετάζουν πολλούς προορισμούς, το 13% δήλωσε ότι είχε, κατά μέσο όρο, υπόψη τρεις διαφορετικούς. Οι κορυφαίοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή προορισμού τους είναι η εποχικότητα και ο καιρός (53%), το είδος του ταξιδιού, όπως διακοπές παραλίας, ενεργητικές διακοπές, city break ή κρουαζιέρα (48%), το κόστος του ταξιδιού (47%), ο τρόπος μετακίνησης στον προορισμό (46%) και η διάρκεια του ταξιδιού μέχρι την άφιξη στον προορισμό (45%).

Μόλις το 20% δήλωσε οτι οι προορισμοί που είχαν υπόψη βρίσκονταν σε παρόμοιες περιοχές, ενδεικτικό ότι οι ταξιδιώτες είναι ανοικτοί να εμπνευσθούν για προορισμούς και δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές ή χώρες όταν ξεκινούν τον προγραμματισμό τους. Μάλιστα, ένας στους πέντε (19%) δήλωσε ότι οι διαφημίσεις επηρέασαν την απόφασή τους να κάνουν κράτηση διακοπών.

Κατά την αναζήτηση και ανακάλυψη προορισμών, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κυριαρχικό ρόλο. Από τους ταξιδιώτες που τα χρησιμοποιούν στο μονοπάτι προς την αγορά, το 65% το κάνουν για να εμπνευσθούν για κάποιο προορισμό. Για τους Ιάπωνες ταξιδιώτες μάλιστα, τα μεσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν πρωταρχική πηγή ανακάλυψης προορισμών, με το 76% να τα αξιοποιεί για να καταλήξει στον προορισμό της επιλογής του.

Εξ όσων χρησιμοποιούν τα social media στο μονοπάτι αυτό, το 40% αναζητά σε αυτά εικόνες από ταξίδια, βίντεο και περιεχόμενο φίλων και συγγενών ή influencer και διασημοτήτων. Το 35% τα χρησιμοποιεί ώστε να συγκεντρώσει σχόλια φίλων και συγγενών που αφορούν τους προορισμούς που εξετάζουν.

Κατά τον ταξιδιωτικό προγραμματισμό, τα δημοφιλέστερα social media που χρησιμοποιούν οι ταξιδιώτες είναι τα Instagram (65%), Facebook (48%), YouTube (40%) και TikTok (37%).

Στην αναζήτηση πληροφοριών για έναν προορισμό, τα τρία τέταρτα των ταξιδιωτών χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης, meta ταξιδιωτικές ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ακολουθούν οι ιστοσελίδες των προορισμών και τα online ταξιδιωτικά γραφεία.

Οι περισσότεροι αξιοποιούν τα online ταξιδιωτικά γραφεία και για λόγους αναζήτησης προορισμών ανεξάρτητα από το κανάλι στο οποίο θα κάνουν την κράτηση, με το 80% να επισκέπτονται κάποιο online ταξιδιωτικό γραφείο πριν την κράτηση.

Εξ όσων έκαναν κράτηση σε ιστοσελίδα ξενοδοχείου ή εφαρμογή, το 61% επισκέφθηκε κάποιο online ταξιδιωτικό γραφείο, όπως και το 52% εξ όσων έκαναν κράτηση πτήσης σε ιστοσελίδα και το 58% εξ όσων έκαναν κράτηση ενοικίασης αυτοκινήτου στο διαδίκτυο.

Aνάμεσα σε αυτούς που χρησιμοποίησαν ιστοσελίδες προορισμών, το 68% το έκαναν για λόγους αναζήτησης πληροφοριών, και στην περίπτωση της Ιαπωνίας το ποσοστό τους ανεβαίνει στο 80%. Πάνω από το 40% που χρησιμοποίησαν ιστοσελίδες προορισμών ανέφεραν ότι οι ιστοσελίδες τους επηρέασαν στη λήψη απόφασης.

Οσον αφορά την απόφαση για το πού θα κάνουν κράτηση διακοπών, το 49% δήλωσε ότι σημαντικός παράγοντας είναι η καλύτερη τιμή, το 31% ανέφερε την θετική προηγούμενη εμπειρία τους με ένα ταξιδιωτικό brand (το ποσοστό στις ΗΠΑ ανεβαίνει στο 37%) και το 28% αναζητεί ταξιδιωτικά brand που προσφέρουν ευέλικτες πολιτικές ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων.