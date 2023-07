Ήρθε το τέλος των κρατήσεων τελευταίας στιγμής;

Σε επίπεδα ρεκόρ διαμορφώνονται οι κρατήσεις διακοπών στη Μεσόγειο, λίγο πριν το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο, ωθώντας την τάση για κρατήσεις τελευταίας στιγμής σε σχεδόν πλήρη παρακμή.

Έπειτα από τρία χρόνια προβλημάτων στα ταξίδια εξαιτίας της πανδημίας, το 2023 αναμένεται να είναι η χρονιά ολικής επαναφοράς των ταξιδιών σε παγκόσμιο επίπεδο, και σύμφωνα με έρευνα της AllClear Travel Insurance, το 78% των Βρετανών σχεδιάζουν διακοπές στο εξωτερικό – έναντι ποσοστού 64% πέρυσι.

Σύμφωνα με την The Advantage Travel Partnership, οι πωλήσεις για αυτό το καλοκαίρι βρίσκονται ήδη στο 98% των επιπέδων του 2022, παρά το γεγονός ότι η υψηλή σεζόν μόλις τώρα ξεκινάει. Μάλιστα, το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ καταγράφει τριπλάσια αύξηση επιβατών το τελευταίο 12μηνο.

Ως εκ τούτου, οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής που άλλοτε ήταν ακμαίες, πλέον εξαντλούν τη δυναμική τους. Αυτό σημαίνει ότι όποιος δεν έχει κάνει ήδη κράτηση διακοπών θα συναντήσει προβλήματα, καθώς οι χωρητικότητες εξαντλούνται και οι προσφορές είναι ανύπαρκτες.

Ωστόσο, πολλοί κάνουν λόγο για ταφόπλακα στις κρατήσεις τελευταίας στιγμής και για τα επόμενα χρόνια.

Για τη σεζόν του 2023, η πίεση της ζήτησης έχει ωθήσει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα και έχει εξαντλήσει τις θέσεις σε πολλές πτήσεις. Η Kayak υπολογίζει ότι η πτήση για μια τετραμελή οικογένεια θα κοστίζει 879 λίρες πιο ακριβά από το 2019. Η ένωση προστασίας καταναλωτών Which? υπολόγισε ότι το κόστος των πτήσεων είναι αυξημένο κατά 71% από το 2022, και ότι οι τιμές στα ξενοδοχεία έχουν αυξηθεί πάνω από τον πληθωρισμό. Σε πρόσφατο ρεπορτάζ, το BBC εντόπισε (από στοιχεία της Travelsupermarket) ότι η μέση τιμή για πακέτα all in για διακοπές στη Μεσόγειο τον Αύγουστο είναι αυξημένη κατά σχεδόν 12% σε Ισπανία, Τουρκία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Κύπρο, με πρωταγωνίστριες την Κρήτη (+25%), την Τενερίφη (+22%) και τη Μαγιόρκα (+21%). Αιτία για την άνοδο των τιμών είναι η αύξηση του κόστους μισθών, καυσίμων αλλά και η εκτίναξη της ζήτησης, ιδιαίτερα σε μια εποχή κρίσης κόστους ζωής.

Η τάση για προκρατήσεις στις διακοπές μπορεί να οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι πλέον ακόμη και η κράτηση τραπεζιού σε εστιατόριο γίνεται εκ των προτέρων, ενδεικτικό της ασφάλειας που επιζητούν οι σύγχρονοι καταναλωτές.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Best at Travel, η οποία προσφέρει πολυτελείς διακοπές παραλίας σε όλο τον κόσμο, οι ταξιδιώτες διχάζονται ανάμεσα σε όσους προτιμούν τις προκρατήσεις και εκείνους που κάνουν κράτηση την τελευταία στιγμή, λίγες εβδομάδες πριν από την αναχώρηση. Η Advantage Travel Partnership αναφέρει ότι το ποσοστό των κρατήσεων που πραγματοποιούνται μέσα σε 12 εβδομάδες από την αναχώρηση συνεχίζει να αυξάνεται έχοντας φτάσει το 40% των πωλήσεων. Δεν πρόκειται ακριβώς για κρατήσεις τελευταίας στιγμής αλλά για μετάθεση της ημερομηνίας κράτησης σε μεταγενέστερο χρόνο.

Κρατήσεις τελευταίας στιγμής, παρόλ’ αυτά, συνεχίζουν να προσφέρονται από μεγάλες ταξιδιωτικές εταιρίες όπως η TUI, σε προορισμούς όπως η Τουρκία και η Βουλγαρία, ενώ και η Jet2 προσφέρει κρατήσεις τελευταίας στιγμής στην Τουρκία. Και οι 2 εταιρίες αναφέρουν ότι η Ελλάδα είναι εξαιρετικά δημοφιλής το 2023 ενώ και η Κροατία συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά κρατήσεων.