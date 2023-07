Αναντικατάστατο το βιβλίο στις διακοπές για το 87% των Βρετανών

To 87% των Βρετανών θεωρούν ότι ένα βιβλίο στις διακοπές είναι καλύτερο από οποιουδήποτε είδους τεχνολογία, με το 77% να δηλώνει ότι πάντα διαβάζει ένα βιβλίο στις διακοπές και το 56% ότι το βιβλίο αποτελεί έναν από τους ελάχιστους τρόπους να απαλλαγούν από την οθόνη.

Αυτά προκύπτουν από έρευνα που διενήργησε η easyJet Holidays με αφορμή τη νέα της συνεργασία με τον παγκόσμιο πάροχο λιανικού εμπορίου στα ταξίδια, WHSmith, στο πλαίσιο της οποίας δημιουργήθηκε μια λίστα βιβλίων «Perfect Summer Reads» ιδανικών για τις διακοπές των jetsetter.

Η έρευνα έδειξε ακόμα ότι το 35% των Βρετανών αγαπούν τη μυρωδιά των βιβλίων και το 24% επισημαίνει ότι μια συσκευή δεν έχει την ίδια αισθητική με το εξώφυλλο ενός μυθιστορήματος. Το 22% αναγνωρίζει ότι το να κρατά ένα βιβλίο τους προσδίδει μια πιο σοφιστικέ εικόνα, ενώ το 11% εκφράζει προτίμηση για old-school βιβλία με σκληρό εξώφυλλο.

Σε έναν στους 10 αρέσει το γεγονός ότι άλλοι άνθρωποι μπορούν να δουν τι διαβάζουν και το 79% θεωρούν ότι οι διακοπές δεν είναι πραγματικές διακοπές χωρίς ένα βιβλίο. Σχεδόν οι μισοί δε (49%) διαβάζουν περισσότερα βιβλία στις διακοπές σε σχέση με τον υπόλοιπο χρόνο.

Οι λόγοι για τους οποίους προτιμούν την ανάγνωση βιβλίων είναι η αίσθηση της χαλάρωσης (74%), η μικρότερη απόσπαση προσοχής (54%) και η ξεγνοιασιά από την εργασία (23%).

Σχεδόν ένας στους πέντε (19%) αναφέρει ότι το καλύτερο σημείο για ανάγνωση βιβλίου είναι η ξαπλώστρα κατά τη διάρκεια της ηλιοθεραπείας και το 16% προτιμά την ανάγνωση κάτω από ίσκιο δέντρου.

Ενώ το 27% έχει σκεφτεί ένα δικό του σενάριο για μυθιστόρημα κατά τη διάρκεια των διακοπών, το 32% έχει ξεχάσει το βιβλίο στο σπίτι και αναγκάστηκε να διαβάσει ένα τυχαίο από τη βιβλιοθήκη του ξενοδοχείου.

Το 49% χαρακτηρίζει άλλους ταξιδιώτες από το βιβλίο το οποίο διαβάζουν, ενώ το 71% πιστεύει ότι το βιβλίο που διαβάζει κάποιος λέει πολλά για την προσωπικότητά του.

Το 51% των Βρετανών αγοράζουν το βιβλίο των διακοπών τους στο αεροδρόμιο, ενώ το 47% είναι πιο οργανωμένοι και το έχουν ήδη προμηθευτεί από το διαδίκτυο πριν την αναχώρηση για τις διακοπές.

Η λίστα «Perfect Summer Reads» των easyJet Holidays και WHSmith Travel, είναι διαθέσιμη στα καταστήματα της WHSmith Travel σε μεγάλα αεροδρόμια και σταθμούς τρένων στο Ην. Βασίλειο και περιλαμβάνει τα ακόλουθα βιβλία...

The Bullet That Missed – Richard Osman

Honey & Spice – Bolu Babalola

The Boys from Biloxi – John Grisham

It Starts With Us – Colleen Hoover

Greenlights – Matthew McConaughey

Young Mungo – Douglas Stuart

Lessons in Chemistry – Bonnie Garmus

The Escape Artist – Jonathan Freedland

Act of Oblivion – Robert Harris

Undoctored - Adam Kay

Trespasses – Louise Kennedy

The Whale Tattoo – Jon Ransom

Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow – Gabrielle Zevin

You made A Fool of Death with your Beauty – Akwaeke Emezi

Queer Life, Queer Love: The Second Anthology