Βρετανικός τουρισμός: Κατακόρυφη αύξηση του ενδιαφέροντος για αυτά τα δύο Ελληνικά νησιά - Οι 7 κορυφαίες τάσεις στα ταξίδια το 2023

Εκτόξευση των αναζητήσεων για πτήσεις και διακοπές σε δύο Ελληνικά νησιά σε σύγκριση με την προπανδημική περίοδο καταγράφει το καλοκαίρι του 2023 η British Airways Holidays, όπως προκύπτει από έρευνα που πραγματοποίησε σε δεδομένα της ιστοσελίδας της.

Ειδικότερα, η Ρόδος σημειώνει την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση αναζητήσεων για πακέτα διακοπών σε σύγκριση με το 2019 η οποία διαμορφώνεται στο +212%, μετά τις Μαλδίβες (+239%) και την Αττάλεια (+220%), ενώ η Κρήτη (στην 7η θέση) σημειώνει αύξηση 126% και συμπληρώνει τη δεκάδα των προορισμών με τη μεγαλύτερη αύξηση αναζητήσεων. Οι υπόλοιποι προορισμοί είναι το Νάσβιλ (+134%), η Λάρνακα (+165%), το Μαρακές (+168%), το Κανκούν (+134%), η Ίμπιζα (+115%) και η Μαγιόρκα (+109%).

Η έρευνα αναφέρεται στις αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν για πακέτα διακοπών στην ιστοσελίδα της εταιρία ba.com από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 25 Απριλίου του 2023, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Παράλληλα, από την πρώτη Travel Trends Report που πραγματοποίησε η εταιρία σε δείγμα 2.000 καταναλωτών σχετικά με το value, τα πολυτελή ταξίδια, τις all in διακοπές και τη βιωσιμότητα, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα για τα ταξίδια το 2023...

-Το all inclusive είναι στη μόδα: Το 41% των millennials σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές all in το 2023, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη γενιά ταξιδιωτών.

-Αδράξτε τη μέρα: Τα ταξίδια είναι αδιαπραγμάτευτη δαπάνη για τους καταναλωτές, με τα δύο τρίτα να αναφέρουν ότι τα ταξίδια έχουν γίνει πιο πολύτιμα για αυτούς μετά την πανδημία. Το 63% των καταναλωτών αναφέρει ότι οι διακοπές αποτελούν τον βασικό τρόπο με τον οποίο φροντίζουν τον εαυτό τους.

-Τα καλύτερα σημεία και από τους δύο κόσμους: Τα ταξίδια δεν γίνονται πια αποκλειστικά για λόγους χαλάρωσης ή περιπέτειας καθώς οι καταναλωτές αναζητούν έναν συνδυασμό των δύο αυτών στοιχείων. Πάνω από τους μισούς λάτρεις της περιπέτειας επιθυμούν να περνούν χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα στις διακοπές.

-Ευσυνείδητοι καταναλωτές: Το ένα τέταρτο των ταξιδιωτών από το Ην. Βασίλειο έχουν ταξιδέψει λιγότερο αλλά για μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές σε μια προσπάθεια να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα των ταξιδιών τους στο περιβάλλον. Ο μέσος ταξιδιώτης σχεδιάζει να δαπανήσει 18 ημέρες στο εξωτερικό μέσα σε μόλις 2,1 ταξίδια.

-Η πολυτέλεια επανακαθορίζεται: Η πολυτέλεια αφορά περισσότερο τις εμπειρίες ζωής παρά τα πεντάστερα ξενοδοχεία, σύμφωνα με το 45% των καταναλωτών.

-Έλεγχος: Οι καταναλωτές εξισορροπούν την επιθυμία τους να ζήσουν στη στιγμή με την ανάγκη για αυστηρότερο σχεδιασμό διακοπών. Τα ξενοδοχεία και τα πακέτα διακοπών all inclusive αποτελούν το αντίδοτο σε αναπάντεχα έξοδα και οι ταξιδιώτες νεαρής ηλικίας τα προτιμούν περισσότερο.

-Εμπιστοσύνη σε επωνυμίες: Πάνω από το 70% των καταναλωτών πλέον προτιμούν να κάνουν κράτηση διακοπών με παρόχους που εμπιστεύονται για επιπλέον ασφάλεια.