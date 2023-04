Βρετανικός Τουρισμός | Οι 50 ετών και άνω δεν πτοούνται από την ακρίβεια – Πάνω από 3.000 λίρες ο μέσος προϋπολογισμός διακοπών

Η κρίση του κόστους ζωής δεν επηρεάζει τους προϋπολογισμούς διακοπών των μεσήλικων Βρετανών ταξιδιωτών, με μόλις το 12% να προτιμά οικονομικά tour, σύμφωνα με έρευνα των brand Contiki, Costsaver, Trafalgar, Insight Vacations και Luxury Gold της The Travel Corporation (TTC) σε δείγμα 1.000 πελατών τους.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη σε δείγμα 1.061 ερωτηθέντων εκ των οποίων το 79% ήταν 50 και άνω, έδειξε ότι ο μέσος προϋπολογισμός για τους ταξιδιώτες άνω των 50 ετών φτάνει τις 3.357 λίρες ανά άτομο ενώ η ίδια ηλικιακή ομάδα προτιμά premium tour, με περισσότερους από τους μισούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να κάνουν κράτηση tour με πολλές υπηρεσίες και διαμονή σε τετράστερα ξενοδοχεία.

Το 65% δήλωσε ότι τα tour με συνοδεία εξαφανίζουν το άγχος του προγραμματισμού των διακοπών και περισσότεροι από τους μισούς ανέφεραν ότι τους βοήθησαν να επενδύσουν αποτελεσματικά τον προϋπολογισμό διακοπών, με το 46% να θεωρεί τους οργανωτές ταξιδιών ειδικούς στα ταξίδια. Η διάθεσή τους για ευκολία και απλοποίηση των διαδικασιών στα ταξίδια συνεχίζει να αποτελεί βασικό παράγοντα πωλήσεων για τις οργανωμένες διακοπές.

Κορυφαία τους επιλογή είναι οι διακοπές all in, με το 46% να εξετάζει το all in ως επιλογή αλλά και τα tour.

Το 52% επηρεάζεται για την επιλογή διακοπών από την ανάγνωση μπροσούρας.

Το 72% όσων προτιμούν τις διακοπές με tour, κατά το επόμενο 12μηνο θα δώσουν προτεραιότητα στην περιήγηση σε αξιοθέατα ή στα tour που ανήκουν στη λίστα ονειρικών εμπειριών για αυτούς ενώ το 59% θα επιλέξει να εξερευνήσει μέρη που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα επισκεπτόταν. Επιπλέον ένα 51% θεωρεί οτι είναι σημαντικά πιο πιθανό να ακολουθήσει κάποιο εξειδικευμένο tour.

Οι ταξιδιώτες άνω των 50 ετών εξετάζουν ακόμη, κατά μέσο όρο, πάνω από 5 προορισμούς για ένα μέσο tour, με την Ευρώπη να είναι η δημοφιλέστερη επιλογή τους.

Το 65% των ηλικιών άνω των 50 σχεδιάζουν ταξίδια με τον/τη σύντροφο, και μόλις το 16% θα ταξιδέψει μόνο. Κύριο μονοπάτι κράτησης αποτελούν οι ιστοσελίδες των τουρ οπερέιτορ (63%). Ωστόσο, οι δια ζώσης επαφές με ταξιδιωτικούς συμβούλους θεωρούνται ακόμη πολύτιμες, με το 28% να αναφέρει ότι οι επισκέψεις σε ταξιδιωτικό γραφείο επηρέασαν τις αποφάσεις κράτησής τους.

Η ευρύτερη έρευνα σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 18 ετών, έδειξε ότι οι ταξιδιώτες θέλουν να κάνουν σύντομα κράτηση για το επόμενο ταξίδι τους, με το 61% να θέλει να κάνει κράτηση έξι μήνες πριν από το ταξίδι ή συντομότερα, και με το 55% 12 μήνες πριν.