Tripadvisor: Κρήτη, Ζάκυνθος και Αθήνα στους καλύτερους προορισμούς στον κόσμο για το 2023

Η Κρήτη είναι ανάμεσα στους 7 δημοφιλέστερους προορισμούς στον κόσμο, σύμφωνα με τα βραβεία Travelers' Choice® Best of the Best Destination Awards που ανακοίνωσε για το 2023 η μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα στον κόσμο, Tripadvisor.

Τα βραβεία, τα οποία διαμορφώνονται σύμφωνα με τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών-χρηστών της πλατφόρμας, ανέδειξαν επίσης την Κρήτη ως τον τέταρτο δημοφιλέστερο προορισμό στην Ευρώπη, ενώ η Ρόδος και η Σαντορίνη αναδείχθηκαν στην 12η και 15η θέση της ίδια κατάταξης.

Παράλληλα, η Κρήτη αναδείχθηκε ως ο δεύτερος καλύτερος γαστρονομικός προορισμός στον κόσμο, ενώ η Ζάκυνθος ως 17ος καλύτερος προορισμός για τη φύση που διαθέτει.

Τέλος, οι διεθνείς ταξιδιώτες ανέδειξαν την Αθήνα ως τον τρίτο κορυφαίο πολιτιστικό προορισμό στον κόσμο.

Τα βραβεία Travelers' Choice Best of the Best Destinations Awards παρουσιάζουν τους αγαπημένους προορισμούς των ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο βάσει της ποιότητας και της ποσότητας των αξιολογήσεων και κριτικών που συγκέντρωσε κάθε προορισμός κατά την περασμένη χρονιά, ανάλογα με την υποκατηγορία βραβείων, για καταλύματα, εστιατόρια και δραστηριότητες.