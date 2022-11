Hliton | Τέσσερις τάσεις που θα κυριαρχήσουν στα ταξίδια το 2023: Προσωποιημένες υπηρεσίες, τεχνολογία, εξερεύνηση και ευεξία

H εξερεύνηση νέων εμπειριών στον προορισμό, οι επιλογές ευεξίας, οι εξατομικευμένες και προσωποποιημένες υπηρεσίες και η ανθρωποκεντρική τεχνολογια που διευκολύνει τη ζωή θα είναι οι ανερχόμενες τάσεις στα ταξίδια το 2023 σύμφωνα με την έκθεση της Hilton «The 2023 Traveler: Emerging Trends that are Innovating the Travel Experience».

Αξιοποιώντας δεδομένα από μια παγκόσμια έρευνα που διενήργησε η εταιρία στρατηγικής, στατιστικών, σχεδιασμού και τεχνολογίας Material για λογαριασμό της Hilton, σε δείγμα 7.000 ταξιδιωτών, η έκθεση εντόπισε ότι οι τέσσερις αυτές τάσεις δεν είναι πρωτοφανείς αλλά αναμένεται να επιβιώσουν μακροπρόθεσμα και να εδραιωθούν.

-Ανακάλυψη | Οι ταξιδιώτες περισσότερο από ποτέ έχουν μάθει ότι τα ταξίδια είναι μια πύλη για ανακάλυψη, από νέα χόμπι μέχρι νέους πολιτισμούς, φαγητά και πολλά άλλα. Το 2023, αυτή η τάση θα συνεχιστεί, με περίπου το 49% των ερωτηθέντων να αναζητούν πιο καθηλωτικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Το 40% επιθυμεί επίσης μεγαλύτερη πρόσβαση σε πιο βαθιές ταξιδιωτικές εμπειρίες, όπως μαθήματα, παραστάσεις, εκδηλώσεις, φεστιβάλ και άλλα. Ένα άλλο 36% θέλει να προσφέρει κάποια ανταπόδοση στις τοπικές κοινότητες τις οποίες επισκέπτεται και να εξερευνήσει τοπικές κουλτούρες το επόμενο έτος.

-Ευεξία | Καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας, περισσότεροι άνθρωποι ανακάλυψαν ότι η ενσωμάτωση μιας ρουτίνας ευεξίας στον τρόπο ζωής τους, έκανε τη διαφορά στη διάθεσή τους και στα επίπεδα της ενέργειάς τους. Στα ταξίδια τους το 2023, οι ταξιδιώτες θα έχουν την προσδοκία για εξαιρετική πρόσβαση σε ευκαιρίες γυμναστικής και ευεξίας, από το φαγητό με τοπικά προϊόντα μέχρι μαθήματα Peloton στο δωμάτιο.

Το 40% των ταξιδιωτών επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε γυμναστήρια και δραστηριότητες γυμναστικής όταν ταξιδεύουν. Το 41% θα επικεντρωθεί στην εύρεση πιο υγιεινών επιλογών τροφίμων στα ταξίδια, ενώ το 32% θα επικεντρωθεί στα τοπικά τρόφιμα.

Ενδιαφέρονται επίσης περισσότερο για ταξίδια που θα βελτιώσουν την υγεία τους: το 49% των εργαζομένων είπε ότι θα ταξίδευε για να αποσυνδεθεί από την εργασία και να βελτιώσει την ψυχική του υγεία.

Οι επισκέπτες ενδιαφέρονται πάρα πολύ επίσης για την αειφορία στα ταξίδια, αλλά δυστυχώς δεν γνωρίζουν τις προσφορές βιωσιμότητας: το 86% των ερωτηθέντων είπαν ότι έχουν ελάχιστη έως καθόλου επίγνωση για τα προγράμματα βιωσιμότητας σε επίπεδο ξενοδοχείου.

-Ανθρωποκεντρική τεχνολογία | Ενώ η πανδημία οδήγησε σε απομόνωση και σε αυξημένο ενδιαφέρον για ανθρώπινη αλληλεπίδραση, οι ταξιδιώτες θα θέλουν καλύτερες τεχνολογικές υπηρεσίες που δεν αποθαρρύνουν την ανθρώπινη αλληλεπίδραση αλλά επιλύουν ορισμένα ζητήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν.

Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες (53%) ενδιαφέρονται για αξιόπιστη και φιλική εξυπηρέτηση όταν ταξιδεύουν, αλλά στοιχεία όπως σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας, χώροι εργασίας και ψηφιακές κάρτες κλειδιών και επιλογές check-in αναμένεται επίσης να γίνουν πιο δημοφιλή, με το 56% να επιβεβαιώνει ότι θα ήθελε μια ευκολότερη ταξιδιωτική εμπειρία.

-Εξατομίκευση | Όλοι αγαπούν να αντιμετωπίζονται ως άτομο, με τις δικές τους ταξιδιωτικές ανάγκες και επιθυμίες. Αυτό δεν θα αλλάξει το 2023, με το 86% να αναζητούν πιο εξατομικευμένες εμπειρίες κατά τη διάρκεια της διαμονής στο ξενοδοχείο. Αυτό μπορεί να αφορά κάτι απλό όπως ένας καθημερινός χαιρετισμός ονομαστικά ή μια δωρεάν αναβάθμιση δωματίου μέσω της ιδιότητας μέλους επιβράβευσης.

Ένα άλλο 42% λέει ότι οι ανταμοιβές αφοσίωσης θα έχουν σημασία το 2023. Καθώς το 40% των ταξιδιωτών αναμένει ότι θα συνδυάσει τα επαγγελματικά ταξίδια με ταξίδια αναψυχής, τα ξενοδοχεία που προσφέρουν εμπειρίες διασκέδασης, καθώς και χώρους συνεργασίας, θα μπορούν να ικανοποιήσουν αυτή την αναδυόμενη τάση.

Η εξατομίκευση μπορεί επίσης να σημαίνει την προβολή δημοφιλών ταξιδιωτικών προσφορών, όπως ξενοδοχεία φιλικά προς τα κατοικίδια, που είναι το τρίτο πιο δημοφιλές φίλτρο κρατήσεων της Hilton μέχρι σήμερα.