Ισπανία, Ελλάδα και Τουρκία οι προορισμοί με το καλύτερο value διακοπών για τους Βρετανούς το 2022

Η Ισπανία, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι οι προορισμοί που προσφέρουν το καλύτερο value για τις διακοπές των Βρετανών αυτό το καλοκαίρι, όπως προκύπτει από την έρευνα Post Office Travel Money.

Η πτώση της στερλίνας έναντι νομισμάτων σε δημοφιλείς προορισμούς κατά τον περασμένο μήνα σημαίνει ότι πολλοί από αυτούς τους προορισμούς οι οποίοι κάποτε ήταν φθηνοί πλέον δεν είναι το ίδιο.

Η νέα έρευνα δείχνει ότι το 92% των Βρετανών που επισκέφθηκαν την Ισπανία, θεώρησαν ότι η χώρα έχει καλό value for money. Άλλωστε, η ισοτιμία της στερλίνας έναντι του ευρώ είναι ευνοϊκή για τους Βρετανούς, κάνοντας τα ταξίδια στις ακτές της χώρες αλλά και στις πόλεις της όπως η Βαρκελώνη και η Σεβίλλη, πιο οικονομικά. Το ίδιο ισχύει και για τη χώρα μας η οποία ψηφίστηκε επίσης ως ένας από τους προορισμούς με το καλύτερο value. Η ανταλλαγή 500 λιρών για ευρώ από το Post Office το Μάιο, απέδιδε 5,02 λίρες περισσότερα σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.

Αντίθετα, το Μεξικό είναι πιο ακριβό από πέρυσι, με την ανταλλαγή 500 λιρών για πέσο να αποδίδει 69,66 λίρες λιγότερες από πέρυσι, παρότι το 85% των Βρετανών που έχουν ταξιδέψει στο Μεξικό συνεχίζουν να θεωρούν ότι έχει καλό value.

Το 88% εκτιμά ότι η Τουρκία προσφέρει καλύτερο value. Οι Βρετανοί ανταλλάσσουν 500 λίρες έναντι 50% περισσότερες Τουρκικές λίρες, που αντιστοιχούν σε σχεδόν 167 λίρες επιπλέον.

Τα παρακάτω στοιχεία δείχνουν την άνοδο/πτώση της στερλίνας έναντι των νομισμάτων με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Post Office Travel Money τον Μάιο του 2022 σε σύγκριση με τον Μάιο του 2021. Το επιπλέον ποσό £+/- βασίζεται σε συναλλαγή £500.

Turkish lira | +50.1% | +£166.95

Hungarian forint | +12.0% | +£53.39

Polish zloty | +5.1% | +£24.19

Swedish kronor | +4.7% | +£22.42

Norwegian krone | +2.6% | +£12.59

Japanese yen | +2.4% | +£11.76

Croatian kuna | +1.7% | +£8.25

Danish kroner | +1.6% | +£7.88

Bulgarian lev | +1.5% | +£7.57

Euro | +1.0% | +£5.02

South African rand | -0.1% | -£0.50

New Zealand dollar | -0.3% | -£1.57

Czech koruna | -1.4% | -£7.08

Korean won | -1.6% | -£8.04

Australian dollar | -2.6% | -£13.41

Thai baht | -3.8% | -£19.83

Swiss franc | -3.8% | -£19.83

Icelandic krona | -5.8% | -£30.77

Costa Rican colon | -5.9% | -£31.48

Kenyan shilling | -6.8% | -£36.40

Canadian dollar | -7.0% | -£37.56

Mauritius rupee | -7.2% | -£38.69

Singapore dollar | -9.3% | -£51.40

Jamaican dollar | -10.4% | -£57.76

Mexican peso | -12.2% | -£69.66

Barbados dollar | -12.4% | -£70.67

Vietnamese dong | -13.2% | -£76.01

East Caribbean dollar | -13.3% | -£76.46

UAE dirham | -13.3% | -£76.64

US dollar | -13.8% | -£79.82