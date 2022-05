Τουρισμός: Η Ελλάδα στις χώρες με το καλύτερο value for money διακοπών για τους Βρετανούς το 2022

H Ελλάδα είναι ανάμεσα στις χώρες που προσφέρουν το καλύτερο value for money για τις διακοπές των Βρετανών το καλοκαίρι του 2022, σύμφωνα με έρευνα του Post Office Travel Money.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στις 28 Μαϊου και βασίζεται στις απαντήσεις που έδωσαν ταξιδιώτες για τις εμπειρίες που βίωσαν σε πρόσφατες διακοπές τους, αναδεικνύοντας τους προορισμούς που τους προσέφεραν το καλύτερο value for money.

Η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει το τρίτο καλύτερο value for money, μεταξύ των 5 κορυφαίων προορισμών που ανέδειξαν οι ταξιδιώτες. Τα all inclusive resort στα ελληνικά νησιά αλλά και στην ελληνική ενδοχώρα προσφέρουν σε πολλές περιπτώσεις τις καλύτερες τιμές. Οι διακοπές στην Κρήτη τον Ιούνιο μέσω της On The Beach κοστίζουν λιγότερο από 50 λίρες τη βραδιά.

Οι υπόλοιποι προορισμοί που ανέδειξαν οι ταξιδιώτες είναι η Ισπανία (πρώτη θέση), τα Κανάρια (2η), Πορτογαλία (4η) και Τουρκία (5η).

Δεδομένης της πτώσης της αξίας της στερλίνας σε σχέση με άλλα νομίσματα, οι Βρετανοί ταξιδιώτες θα πρέπει να κάνουν προσεκτική αναζήτηση για τον εφετινό προορισμό διακοπών τους εάν επιθυμούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα χρήματά τους.

Οι προκλήσεις της χρονιάς, όπως η αύξηση του κόστους ζωής, δεν φαίνεται να αποθαρρύνουν τους Βρετανούς να κάνουν σχέδια διακοπών. Σύμφωνα με έρευνα της Post Office Travel Money, το 53% προγραμματίζουν διακοπές στο εξωτερικό, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 43% το 2021, κάτι που οφείλεται κυρίως στη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών. Άλλωστε, στην αγορά υπάρχουν ακόμα προσφορές για το καλοκαίρι του 2022.