Παγκόσμιος τουρισμός περιπέτειας: "Έκρηξη" στα 1,62 τρισ. δολάρια το 2026 – Κυριαρχία της Ευρώπης

H αγορά τουρισμού περιπέτειας αναμένεται να σημειώσει σημαντική αναπτυξιακή πορεία την ερχόμενη τετραετία, σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσιεύει η αμερικανική εταιρία Allied Market Research.

Σύμφωνα με την έκθεση «Adventure Tourism Market by Type, Activity, Type of Traveller, Age Group, and Sales Channel: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2019-2026», παρότι υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με την ουσία του τουρισμού περιπέτειας, όπως οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες, η ανάπτυξη της αγοράς αυτής θα συνεχιστεί.

Εκτιμάται μάλιστα ότι η αξία της παγκόσμιας αγοράς τουρισμού περιπέτειας πρόκειται να αναπτυχθεί από 586,3 δισ. δολάρια το 2018 σε 1,62 τρισ. δολάρια το 2026, με σωρευτικό ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 13,3% από το 2019 έως το 2026.

Η Ευρώπη κυριαρχεί στην αγορά τουρισμού περιπέτειας

Το 2018, η Ευρώπη κυριάρχησε στην παγκόσμια αγορά τουρισμού περιπέτειας, δημιουργώντας περισσότερο από το ένα τρίτο της αξίας του. Η Ασία-Ειρηνικός εκτιμάται ότι θα σημειώσει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Παράλληλα, το τμήμα ήπιας περιπέτειας προβλέπεται να δημιουργήσει τα υψηλότερα έσοδα παγκοσμίως έως το 2026 και αναμένεται να αυξηθεί με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 13,6% κατά την περίοδο ανάλυσης της αγοράς τουρισμού περιπέτειας. Το τμήμα της χερσαίας δραστηριότητας εκτιμάται ότι καταγράφει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, από πλευράς εσόδων, με εκτιμώμενο σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 13,3%.

Ο τουρισμός περιπέτειας θεωρείται εξειδικευμένη μορφή τουρισμού, η οποία περιλαμβάνει εξερεύνηση ή ταξίδια σε απομακρυσμένες εξωτικές περιοχές που συνδυάζουν μεγάλο βαθμό κινδύνου. Περιλαμβάνει επίσης εμπειρίες με προκλήσεις κατά τη διάρκεια των διακοπών, στις οποίες οι ταξιδιώτες αλληλεπιδρούν με τους τοπικούς πληθυσμούς και συνδέονται με τις βασικές τους αξίες. Ο τουρισμός περιπέτειας περιλαμβάνει πολυάριθμες δραστηριότητες όπως η αναρρίχηση, το κυνήγι, η σπηλαιολογία, η ποδηλασία, το ράφτινγκ και η πεζοπορία.

Τα περασμένα έτη, ο τουρισμός περιπέτειας σημείωσε απότομη ανάπτυξη, και η κρίση του κορωνοϊού είχε θετικό αντίκτυπο σε αυτόν. Έπειτα από 2 χρόνια περιορισμών, πολλοί ταξιδιώτες εμφανίζονται πιο θετικοί από ποτέ να επισκεφθούν ανεξερεύνητους προορισμούς.

Επιπλέον, οι αυξημένες κυβερνητικές πρωτοβουλίες με τη μορφή ιδιωτικών και δημόσιων συνεργασιών για την προώθηση του τουρισμού, βοηθούν στην ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς ταξιδιών περιπέτειας.

Οι μεγαλύτερες εταιρίες στην αγορά τουρισμού περιπέτειας είναι οι Austin Adventures, Inc., G Adventures Inc., Mountain Travel Sobek, TUI AG., ROW Adventures, REI Adventures, InnerAsia Travel Group, Inc., Intrepid Group Limited, Butterfield & Robinson Management Services, Inc., και Abercrombie & Kent Group of Companies S.A.