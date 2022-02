Οι πιο περιζήτητες θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία παγκοσμίως το 2022

Tις θέσεις εργασίας που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στον τουρισμό καθώς πώς διαμορφώνονται οι καριέρες των ανθρώπων στον τουρισμό από τις σημαντικότερες ξενοδοχειακές τάσεις για το 2022, παρουσιάζει σε άρθρο του στο ehotelier.com ο BMIHMS Success Coach, Hospitality του Πανεπιστημίου Torrens, Gareth Mayo.

Η έλλειψη εργατικού δυναμικού στον παγκόσμιο κλάδο της φιλοξενίας θα συνεχιστεί και το 2022.

Τα μεγάλα παγκόσμια brand όπως τα Hilton, Marriott και Best Western, καταγράφουν τεράστιες ελλείψεις προσωπικού. Αυτό σημαίνει ότι το προσωπικό ευνοείται σε επίπεδο μισθών, συνθηκών και ευκαιριών εύρεσης εργασίας αλλά και σε επίπεδο εκπαίδευσης σε συνθήκες εργασίας.

Τα ξενοδοχεία συνειδητοποιούν την πραγματική αξία των ειδικευμένων υπαλλήλων τους και πολλά από αυτά κάνουν τα πάντα για να παρέχουν κίνητρα στο προσωπικό να επιστρέψει στη δουλειά. Ενώ ορισμένες αλυσίδες ξενοδοχείων αναφέρουν ότι προσφέρουν προνόμια όπως δωρεάν διακοπές, άλλες επιχειρήσεις αυξάνουν τους μισθούς και προσφέρουν δικαιότερες και πιο ευέλικτες συνθήκες εργασίας.

Άλλα εκφράζουν την ανάγκη για πιο μετασχηματιστικές στρατηγικές πρόσληψης και κατάρτισης εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της πιο εντατικής κατάρτισης στην εργασία και των επενδύσεων στις δεξιότητες των εργαζομένων.

Ανταποκρινόμενη σε εκκλήσεις από επιχειρήσεις φιλοξενίας, η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας προσφέρει τώρα ακόμη και δωρεάν εκπαίδευση για τους εργαζόμενους στη φιλοξενία.

Ο κ. Mayo υπογραμμίζει ότι το 2022 θα είναι μια καλή χρονιά οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν μερικές νέες δεξιότητες και να θεωρηθούν περιζήτητοι στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Οι πιο περιζήτητες θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία το 2022

Αυτήν τη στιγμή, τα ξενοδοχεία αναφέρουν ελλείψεις σε κάθε τύπο προσωπικού, από την καθαριότητα μέχρι την υποδοχή. Ακολουθούν μερικές ειδικότητες που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ελλείψεις στα ξενοδοχεία:

- διευθυντές ξενοδοχείων σε κάθε επίπεδο, από ανώτερους γενικούς διευθυντές έως διευθυντές μεσαίου επιπέδου συγκεκριμένων τμημάτων, όπως το εστιατόριο του ξενοδοχείου ή το operation. Η εξειδικευμένη θέση του διευθυντή ξενοδοχείου που απαιτεί πτυχίο και εκπαίδευση, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να καλυφθεί αυτή τη στιγμή. Εάν κανείς καλύψει αυτή τη θέση, θα έχει γρήγορη ανοδική τροχιά.

-Οι σεφ και οι μάγειρες βρίσκονται σε απελπιστικά μεγάλη έλλειψη σε ξενοδοχεία και εστιατόρια αυτή τη στιγμή, σε βαθμό που αυτές οι θέσεις έχουν πλέον μπει στη λίστα δεξιοτήτων προτεραιότητας της ANZSCO για τη μετανάστευση (πρόγραμμα Αυστραλιανής visa).

-Το Front of House και το Waitstaff παρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις σε ολόκληρο τον τομέα της φιλοξενίας αυτή τη στιγμή, με εκτιμώμενη αύξηση των νέων θέσεων κατά 30.000 ετησίως πέρα ​​από την υπάρχουσα έλλειψη.

-Οι θέσεις καθαριότητας έχουν μεγάλη ζήτηση, με επιπλέον 33.000 νέα δωμάτια ξενοδοχείου να αναμένεται να προστεθούν στην προσφορά καταλυμάτων στην Αυστραλία έως το 2023.

-Αναμένεται να είναι όλο και πιο δύσκολος ο εντοπισμός Revenue Managers τα επόμενα χρόνια, με τα ξενοδοχεία να αναφέρουν αυξανόμενη έλλειψη νέων διευθυντών εσόδων υψηλού επιπέδου. Το Master στο International Hotel Management προσφέρει τις θεμελιώδεις γνώσεις των οικονομικών και εσόδων του ξενοδοχείου.

Οι σημαντικότερες τάσεις καριέρας στα ξενοδοχεία το 2022

Τα τελευταία πέντε χρόνια, έχουμε δει μια ολόκληρη σειρά από νέες θέσεις εργασίας, τάσεις της αγοράς και τεχνολογίες να αναδύονται στον ξενοδοχειακό κλάδο. Διαμορφωμένες από την πανδημία του κορωνοϊού, τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, αυτές οι μακροπρόθεσμες τάσεις θα καθορίσουν τις μελλοντικές ξενοδοχειακές καριέρες.

-Ψηφιακή επιτάχυνση

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών από τους καταναλωτές, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι εφαρμογές παράδοσης, επιταχύνθηκε σημαντικά. Τα ξενοδοχεία υιοθέτησαν νέες ψηφιακές τεχνολογίες, από συστήματα ανέπαφου check-in έως επώνυμες εφαρμογές. Ωστόσο, ενώ η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης, του μάρκετινγκ με γνώμονα το περιεχόμενο και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) μπορεί να αυξάνεται στα ξενοδοχεία, πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι ένας στους τρεις εργαζόμενους στον τομέα της φιλοξενίας δεν έχει ψηφιακές δεξιότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι για εργασία στον τουρισμό θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους για ψηφιακούς ρόλους που χρειάζονται πολύ τα brand ξενοδοχείων, όπως:

Ψηφιακό μάρκετινγκ και δημιουργία περιεχομένου

Κυβερνασφάλεια

Πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου

Αναλυτής δεδομένων

Διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά

Διαχείριση ψηφιακής εμπειρίας επισκεπτών

Συνδυάστε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη διοίκηση ξενοδοχείων με την εκπαίδευση στο ψηφιακό μάρκετινγκ για θα μπορέσετε να έχετε θέση στην ψηφιακή ξενοδοχειακή οικονομία, τονίζει ο κ. Mayo.

Αειφορία και «πράσινες» θέσεις εργασίας

Εννέα στους 10 υπαλλήλους πιστεύουν ότι οι εταιρείες πρέπει να επικεντρωθούν στον θετικό αντίκτυπό τους στον πλανήτη στο ίδιο βαθμό που το κάνουν για το κέρδος. Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται για το περιβάλλον. Σε μια πρόσφατη έρευνα σε 72.000 επισκέπτες του Hilton, περίπου το 33% δήλωσε ότι προτιμά ξενοδοχεία με περιβαλλοντικά και κοινωνικά προγράμματα.

Αυξανόμενος αριθμός ξενοδοχείων στρέφονται προς πιο βιώσιμες πρακτικές. Η τρέχουσα παγκόσμια μετάβαση προς μια βιομηχανία φιλοξενίας χαμηλού αντίκτυπου και η αύξηση του αριθμού των «πράσινων» ξενοδοχείων σημαίνει περισσότερες βιώσιμες θέσεις εργασίας για τους ξενοδόχους. Η αυξανόμενη ζήτηση για «πράσινες» δεξιότητες σε ξενοδοχεία, σημαίνει επίσης περισσότερες ευκαιρίες για εξειδίκευση σε αυτόν τον αναπτυσσόμενο τομέα.

Ευεξία και υγεία στον ξενοδοχειακό τομέα

Μετά την πανδημία, οι καταναλωτές ξοδεύουν περισσότερα χρήματα από ποτέ για την υγεία και την ευεξία, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη αυτής της ήδη τεράστιας αγοράς των 1,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Με αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης 44% το 2022, η ευεξία είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο κομμάτι του τουριστικού τομέα.

Λόγω αυτής της τάσης, τα brand ξενοδοχείων επεκτείνονται πλέον στον χώρο ευεξίας και αποκτούν αξιόπιστα brand σπα, ευεξίας και γυμναστικής. Η Hyatt, για παράδειγμα, απέκτησε πρόσφατα τα Two Roads, Miraval and Exhale και η IHG το Six Senses.

Για τους επαγγελματίες του ξενοδοχείου, αυτή η τάση ανοίγει ένα εντελώς νέο εύρος πιθανών επιλογών σταδιοδρομίας που συνδυάζουν την τεχνογνωσία στον τομέα της ευεξίας με τις δεξιότητες στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Με σπουδές στη διοίκηση ξενοδοχείων σε συνδυασμό με εκπαίδευση γιόγκα, μασάζ ή γυμναστικής, θα μπορούσε κανείς να λειτουργεί το δικό του κέντρο ευεξίας σε ένα ξενοδοχειακό brand.