Αυτές ήταν οι δημοφιλέστερες ταξιδιωτικές εφαρμογές παγκοσμίως το 2021

H εφαρμογή Google Maps συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό downloads εφαρμογών στον κόσμο το 2021 (106 εκατ.) καταρρίπτοντας από την πρώτη θέση την Uber η οποία βρέθηκε πρώτη το 2020. Όμως οι αντίστοιχοι αριθμοί για την Booking.com ξεπέρασαν την Airbnb στην κατηγορία online τουριστικών γραφείων κατά σχεδόν 20 εκατ., με τη Booking να φαίνεται ότι απορροφά μερίδιο από την Airbnb η οποία διαθέτει το πλεονέκτημα των απευθείας κρατήσεων.

Οι εφαρμογές μεταφορών, που χρησιμοποιούνται από κατοίκους των προορισμών και ταξιδιώτες, όπως οι Google Maps, Uber, Didi, Bolt, Lyft, Where Is My Train και Grab καταλαμβάνουν επτά από τις 10 κορυφαίες θέσεις το 2021, σύμφωνα με έρευνα της ιστοσελίδας Apptopia.com.

Η Google Maps πρόσθεσε δρομολόγια βάσει φιλικότητας στο περιβάλλον στις ΗΠΑ, ενώ την περασμένη χρονιά εισήγαγε ευκολότερους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να παρουσιάζουν τις τοπικές υπηρεσίες που προσφέρουν, από εξτένσιον μαλλιών μέχρι επισκευές αυτοκινήτων.

Η Booking.com (3η θέση στην κατάταξη), με έδρα στην Ευρώπη, και η Airbnb (5η θέση) με έδρα στις ΗΠΑ, ήταν οι μοναδικές αμιγώς ταξιδιωτικές εφαρμογές που κατάφεραν να μπουν στο top 10 της κατάταξης δημοφιλέστερων εφαρμογών στον κόσμο, βάσει downloads, το 2021.

Όσον αφορά τις 10 κορυφαίες εφαρμογές online τουριστικών γραφείων παγκοσμίως το 2021, οι τρεις κορυφαίες ήταν οι Booking.com, Airbnb και Hopper, με την τελευταία να γίνεται πολύ πιο δημοφιλής την περασμένη χρονιά.

Από τις 10 κορυφαίες εφαρμογές online ταξιδιωτικών γραφείων, στον όμιλο Expedia αντιστοιχούν τέσσερις: Expedia (4), Vrbo (6), Trivago (7), Hotels.com (8).

Η Booking Holdings έχει παρουσία στην κατάταξη με τις Booking.com (1) και Agoda (5), όμως η Kayak δεν κατάφερε να μπει στο top 10.

Δείτε τις 10 ταξιδιωτικές εφαρμογές που είχαν τα περισσότερα downloads παγκοσμίως το 2021

1. Google Maps 106 εκατ.

2. Uber 94 εκατ.

3. Booking.com 63 εκατ.

4. Google Earth 57 εκατ.

5. Airbnb 44 εκατ.

6. Didi 27 εκατ.

7. Bolt 25 εκατ.

8. Lyft 23.3 εκατ.

9. Where Is My Train 23.1 εκατ.

10. Grab 23 εκατ.

Οι 10 εφαρμογές online ταξιδιωτικών γραφείων με τα περισσότερα downloads παγκοσμίως το 2021...

1. Booking.com 63 εκατ.

2. Airbnb 44 εκατ.

3. Hopper 19 εκατ.

4. Expedia 15 εκατ.

5. Agoda 14 εκατ.

6. Vrbo 13.4 εκατ.

7. Trivago 13 εκατ.

8. Hotels.com 12 εκατ.

8. Oyo 12 εκατ.

9. Tripadvisor 9.7 εκατ.