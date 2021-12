World Travel Tech Awards: Αυτές είναι οι καλύτερες εταιρίες τεχνολογίας στον τουρισμό για το 2021

Ανακοινώθηκαν τα ετήσια βραβεία World Travel Tech Awards, που αποτελούν αδελφή εκδήλωση των World Travel Awards και αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν την αριστεία στον χώρο της τεχνολογίας στα ταξίδια.

Τα World Travel Tech Awards, τα οποία απονέμονται για πρώτη φορά, αποτελούν μια παγκόσμια πρωτοβουλία και επιβραβεύουν τις πιο καινοτόμες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρίες, συμπεριλαμβανομένων των μικρών, των startup και παγκόσμιων brand στον κλάδο της τεχνολογίας στα ταξίδια.

Νικητές αναδείχθηκαν οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, ενώ η ψηφοφορία, η οποία διεξήχθη σε παγκόσμια κλίμακα, έμεινε ανοικτή από τις 27 Μαϊου 2021 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2021.

Δείτε τους νικητές...

World's Best AI Travel Technology Provider 2021 | IBM Watson



World's Best Air-Taxi Startup 2021 | Volocopter



World's Best Airline App 2021 | Qatar Airways



World's Best Airline Consolidator 2021 | Consolidador.com



World's Best Airline Technology Provider 2021 | Sabre



World's Best Airline Website 2021 | Emirates



World's Best Airport Biometric Technology Provider 2021 | Amadeus



World's Best Airport Technology Provider 2021 | Amadeus



World's Best Airport Website 2021 | Changi Airport



World's Best B2B Travel Payments Provider 2021 | eNett International



World's Best B2B Travel Provider 2021 | Nirvana Over the World



World's Best Car Rental Booking App 2021 | Rentalcars.com



World's Best Car Rental Booking Website 2021 | DiscoverCars.com



World's Best Car Rental Company App 2021 | Avis



World's Best Car Rental Company Website 2021 | Europcar



World's Best Car Rental Technology Provider 2021 | Maikros.com



World's Best Counter-Drone Technology Provider 2021 | Kaspersky Antidrone



World's Best Crew Management Solutions Provider 2021 | Sabre



World's Best Cruise Booking Website 2021 | Cruise Nation



World's Best Cruise Line Website 2021 | Norwegian Cruise Line



World's Best Cruise Technology Provider 2021 | Amadeus



World's Best Data Driven Marketing Agency 2021 | Cendyn Marketing Cloud



World's Best DMC Software Provider 2021 | Technoheaven



World's Best Dynamic Packaging Solutions Provider 2021 | Rezopia



World's Best FBO Brand Website 2021 | Jetex



World's Best Ferry Booking Website 2021 | AFerry



World's Best Ferry Operator Website 2021 | DFDS



World's Best Flight Comparison Website 2021 | Dohop



World's Best Flight Tracking App 2021 | Flightradar24



World's Best Global Distribution System 2021 | Amadeus



World's Best Guest Feedback Solution 2021 | GuestRevu



World's Best Guest Messaging Solution 2021 | Whistle



World's Best Home Exchange Platform 2021 | Love Home Swap



World's Best Hospitality Chatbot Solutions Provider 2021 | Asksuite



World's Best Hospitality Digital Signage Solutions Provider 2021 | Samsung



World's Best Hospitality Event Management Solutions Provider 2021 | Cvent



World's Best Hospitality Robotics Provider 2021 | SoftBank Robotics



World's Best Hotel Accounting Solution 2021 | M3



World's Best Hotel Booking Solutions Provider 2021 | Roiback



World's Best Hotel Booking Website 2021 | Booking.com



World's Best Hotel Brand App 2021 | Marriott Bonvoy



World's Best Hotel Brand Website 2021 | Marriott Hotels



World's Best Hotel Channel Manager 2021 | Cloudbeds



World's Best Hotel Comparison Website 2021 | HotelsCombined



World's Best Hotel CRM Solutions Provider 2021 | Cendyn Marketing Cloud



World's Best Hotel Digital Key Solutions Provider 2021 | INTELITY Mobile Key



World's Best Hotel Mapping Solutions Provider 2021 | Vervotech



World's Best Hotel PMS Solutions Provider 2021 | Cloudbeds



World's Best Hotel Sales Proposal Solution 2021 | SendSites



World's Best Hotel Tech Startup 2021 | GuestService



World's Best Hotel Website 2021 | La Mamounia



World's Best Hotel Wi-Fi Solutions Provider 2021 | Enseo



World's Best In-Room Entertainment Provider 2021 | LG Electronics



World's Best In-Room Tablet Provider 2021 | INTELITY



World's Best Inflight Entertainment Provider 2021 | Lufthansa Systems



World's Best Inflight Internet Service Provider 2021 | Inmarsat



World's Best Inflight VR Entertainment Provider 2021 | Inflight VR



World's Best Low-Cost Airline App 2021 | easyjet



World's Best Low-Cost Airline Website 2021 | Ryanair



World's Best Luxury Hotel Brand Website 2021 | Four Seasons Hotels and Resorts



World's Best Portable Inflight Entertainment Provider 2021 | Lufthansa Systems



World's Best PSS Provider 2021 | Radixx



World's Best Rail Booking Website 2021 | Rail Europe



World's Best Rail Operator Website 2021 | Eurostar



World's Best Ride-Hailing App 2021 | Uber



World's Best River Cruise Booking Website 2021 | Cruise Direct



World's Best River Cruise Line Website 2021 | Viking Cruises



World's Best Safari Itinerary Builder 2021 | itrvl



World's Best Smart Hotel 2021 | Hotel Bel-Air, Los Angeles, California, USA



World's Best Smart Tourism Destination 2021 | Gothenburg (Sweden)



World's Best Space Tourism Company 2021 | Blue Origin



World's Best Tour Operator Website 2021 | Virgin Holidays



World's Best Tourism Authority Website 2021 | Peru.travel



World's Best Tours & Activities Website 2021 | Viator



World's Best Travel App 2021 | Expedia



World's Best Travel Booking App 2021 | Booking.com



World's Best Travel Communications Provider 2021 | FlexiRoam



World's Best Travel Deals Website 2021 | Travelzoo



World's Best Travel ERP Solutions Provider 2021 | Technoheaven



World's Best Travel Itinerary Builder 2021 | TripClip



World's Best Travel Management Solutions Provider 2021 | QuadLabs



World's Best Travel Merchandising Solutions Provider 2021 | Sabre



World's Best Travel Technology Provider 2021 | Amadeus



World's Best Vacation Rental Booking Website 2021 | Airbnb



World's Best Video Conferencing Solution 2021 | Zoom Rooms



World's Best White-Label Travel Club Provider 2021 | Custom Travel Solutions



Asia

Asia's Best B2B Travel Provider 2021 | RezLive.com



Ινδία

India's Best B2B Travel Portal 2021 | Travel Boutique Online



India's Best B2B Travel Provider 2021 | Travel Boutique Online

Ευρώπη

Europe's Best B2B Travel Provider 2021 | PeakPoint Global



Europe's Best Ride-Hailing App 2021 | Uber

Ρωσία

Russia's Best Tourism Authority Website 2021 | Discover Moscow

Μ. Ανατολή

Middle East's Best B2B Travel Portal 2021 | TBO Holidays



Middle East's Best B2B Travel Provider 2021 | Nirvana Over the World



Middle East's Best Ride-Hailing App 2021 | Careem