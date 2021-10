ETC: Ισχυρή διάθεση των Ευρωπαίων για ταξίδια εντός Ευρώπης το ερχόμενο εξάμηνο – Η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός

Παρότι η υψηλή σεζόν του καλοκαιριού έχει παρέλθει, η επιθυμία των Ευρωπαίων για ταξίδια συνεχίζει να είναι ισχυρή, με το 66% να σχεδιάζει να ταξιδέψει μέχρι το Μάρτιο του 2022. Μάλιστα, η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων.

Αυτό αποκαλύπτει η έρευνα «Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel – Wave 9» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών, ETC, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στη Γερμανία, το Ην. Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ιταλία, το Βέλγιο, την Ελβετία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Αυστρία.

Η έρευνα έδειξε αυξημένα επίπεδα εμπιστοσύνης των καταναλωτών σχετικά με το πότε, που και πώς θα ταξιδέψουν, ένδειξη θετικής προοπτικής στα ταξίδια για τους επόμενους μήνες.

Για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2020, τα ταξιδιωτικά σχέδια των Ευρωπαίων είναι μοιρασμένα σε παρόμοια ποσοστά μέσα στο ερχόμενο εξάμηνο. Το 26% ανέφερε ότι θα ταξιδέψει κατά την περίοδο Οκτώβριος-Νοέμβριος, το 28% την περίοδο Δεκέμβριος 2021 – Ιανουάριος 2022 και το 25% τον Φεβρουάριο – Μάρτιο του 2022.

Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν ένδειξη ότι αυξανόμενος αριθμός Ευρωπαίων δεν βρίσκεται πλέον σε «στάση αναμονής» όσον αφορά τα ταξίδια και νιώθει πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη να ταξιδέψει σε αυθόρμητα ταξίδια της τελευταίας στιγμής.

Καθώς η ταξιδιωτική διάθεση συνεχίζει να βελτιώνεται και οι περιορισμοί για την πανδημία γίνονται η νέα κανονικότητα, οι Ευρωπαίοι που είναι έτοιμοι να ταξιδέψουν είναι πιο αποφασισμένοι να ακολουθήσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια (κατά 39% περισσότεροι έναντι της προηγούμενης αντίστοιχης έρευνας) από το να περιμένους ή να τα αναβάλλουν.

Η Ελλάδα στους κορυφαίους προορισμούς

Τα ταξίδια εντός Ευρώπης είναι εκείνα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των προτιμήσεων, ενδεικτικό της άνεσης των ταξιδιωτών να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Περισσότεροι από ένας στους δύο Ευρωπαίους που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στο κοντινό μέλλον θα προτιμήσουν Ευρωπαϊκή χώρα, με το ποσοστό τους να παρουσιάζει αύξηση 41% έναντι του Σεπτεμβρίου του 2020.

Κατά το περασμένο δωδεκάμηνο, οι προτιμήσεις για ταξίδια εσωτερικού (32%) περιορίστηκαν κατά 18%. Αντίθετα, οι μεσογειακοί προορισμοί βρίσκονται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων των Ευρωπαίων ταξιδιωτών, με την Ισπανία και την Ιταλία (καθεμία παό 9%), τη Γαλλία (8%) και την Ελλάδα (7%) να είναι οι κορυφαίες επιλογές προορισμού.

Η διάθεση για city break (18%) έχει φτάσει στα ανώτατα επίπεδα για το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 43% από το καλοκαίρι του 2021, ενώ η ελκυστικότητα των διακοπών σε παραθαλάσσιο προορισμό παραμένει ισχυρή.

Την ίδια ώρα, ο προγραμματισμός ταξιδιών αφορά όλο και περισσότερο αποδράσεις της τελευταίας στιγμής, καθώς μόλις το 29% των Ευρωπαίων που σκοπεύουν να ταξιδέψουν τον Οκτώβριο ή το Νοέμβριο έχουν κάνει πλήρη κράτηση για το ταξίδι τους. Το ποσοστό αυτό μειώνεται περαιτέρω στο 15% για όσους πρόκειται να ταξιδέψουν αργότερα μέσα στο 2021. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για city break και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής αποτελούν άλλη μια ένδειξη της προοδευτικής επιστροφής στην κανονικότητα και σε πιο αυθόρμητα ταξίδια στο κοντινό μέλλον, σύμφωνα με την ETC.

Επιλογές city break προέρχονται και από τις αυξημένες προτιμήσεις για μικρότερης διάρκειας ταξίδια, έως τριών διανυκτερεύσεων (αντιστοιχούν στο 30% των ταξιδιωτών city break). Η μείωση της διάρκειας των ταξιδιών επηρεάζει και τους ταξιδιωτικούς προϋπολογισμούς, καθώς το μερίδιο των ταξιδιωτών που προτίθενται να δαπανήσουν έως 500 ευρώ στο ταξίδι τους παρουσιάζει αύξηση 20% έναντι της προηγούμενης έρευνας, σε βάρος των επιπέδων υψηλότερων δαπανών (άνω των 1.000 ευρώ).

Παρά το γεγονός ότι παραμένει ο δισταγμός για τις πτήσεις ως μέσο μεταφοράς στον προορισμό, πάνω από το 50% των Ευρωπαίων προτίθενται πλέον να ταξιδέψουν αεροπορικώς (αύξηση 13% έναντι της προηγούμενης έρευνας).

Παρά την αυξημένη διάθεση για ταξίδια μέσα στο ερχόμενο εξάμηνο, το 63% των ταξιδιωτών που κάνουν προκρατήσεις, συνεχίζουν να βασίζονται στα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας στον προορισμό καθώς τους κάνουν να νιώθουν πιο ασφαλείς και μεγαλώνουν τις πιθανότητες να απολαύσουν το ταξίδι τους.