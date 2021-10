Lonely Planet: Aυτοί είναι οι καλύτεροι ταξιδιωτικοί προορισμοί στον κόσμο για το 2022

Τις 10 χώρες, πόλεις και προορισμούς που πρέπει να επισκεφθεί κανείς το 2022 αποκαλύπτει το Lonely Planet μέσα από τη 17η ετήσια συλλογή με τους πιο "καυτούς" προορισμούς στον κόσμο και τις "must" εμπειρίες για τη νέα χρονιά, "Best in Travel 2022".

Για το 2022 δίνεται έμφαση στις καλύτερες αειφόρες ταξιδιωτικές εμπειρίες, οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι ταξιδιώτες θα έχουν θετικό αντίκτυπο στον προορισμό τον οποίο θα επισκεφθούν.

Τα νησιά Cook, από τις μικρότερες χώρες στον κόσμο, εμφανίζονται στην πρώτη θέση των προορισμών που πρέπει να επισκεφθεί κανείς το 2022, ενώ ακολουθούν η Νορβηγία και ο Μαυρίκιος.

Πρώτος προορισμός αναδεικνύονται τα Δυτικά Φιόρδ της Ισλανδίας, και ακολουθεί η Δυτική Νιρτζίνια στις ΗΠΑ και το Xingshuabanna στην Κίνα, ενώ πρώτη πόλη αναδεικνύεται το Auckland της Νέας Ζηλανδίας, με την Taipei της Ταϊβάν και το Φράιμπουργκ της Γερμανίας να ακολουθούν.

Κάθε χρόνο, η λίστα με τους καλύτερους προορισμούς διαμορφώνεται από προτάσεις των συντακτών, μπλόγκερ και συνεργατών του Lonely Planet και στη συνέχεια αξιολογούνται από πάνελ ειδικών στα ταξίδια ώστε να διαμορφωθούν τρεις κατατάξεις με τις 10 καλύτερες χώρες, τους 10 καλύτερους προορισμούς και τις 10 καλύτερες πόλεις για ταξίδια. Κάθε προορισμός, χώρα και πόλη επιλέγεται για τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρουν, τον παράγοντα εντυπωσιασμού για τους ταξιδιώτες και τη δέσμευσή τους σε αειφόρες πρακτικές στον τουρισμό.

Οι λίστες είναι οι ακόλουθες...

10 κορυφαίες χώρες

1. Νησιά Cook

2. Νορβηγία

3. Μαυρίκιος

4. Μπελιζέ

5. Σλοβενία

6. Ανγκουίλα

7. Ομάν

8. Νεπάλ

9. Μαλάουι

10. Αίγυπτος

10 κορυφαίοι προορισμοί

1. Δυτικά Φιόρδ, Ισλανδία

2. Δυτική Βιρτζίνια, ΗΠΑ

3. Xishuangbanna, Κίνα

4. Kent's Heritage Coast, Ην. Βασίλειο

5. Πουέρτο Ρίκο

6. Σικόκου, Ιαπωνία

7. Έρημος Ατακάμα, Χιλή

8. The Scenic Rim, Αυστραλία

9. Βανκούβερ, Καναδάς

10. Βουργουνδία, Γαλλία

10 κορυφαίες πόλεις

1. Auckland, Νέα Ζηλανδία

2. Ταϊπέι, Ταϊβάν

3. Φράιμπουργκ, Γερμανία

4. Ατλάντα, ΗΠΑ

5. Λάγος, Νιγηρία

6. Λευκωσία, Κύπρος

7. Δουβλίνο, Ιρλανδία

8. Μεριδά, Μεξικό

9. Φλωρεντία, Ιταλία

10. Γκιονγκγού, Νότια Κορέα