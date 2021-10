Επαγγελματικά ταξίδια: Πάνω από τα επίπεδα 2019 τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο - Η Αθήνα στους πρώτους προορισμούς

Ενδείξεις ότι επαγγελματικά ταξίδια ανακάμπτουν με ταχείς ρυθμούς, τουλάχιστον στην Ευρώπη, καταγράφονται στην αγορά, μετά την πρόοδο των εμβολιασμών και τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.

Η τάση αυτή διαψεύδει τις προβλέψεις ότι η διάδοση των τεχνολογικών λύσεων με συναντήσεις εξ αποστάσεως και η εξοικονόμηση κόστους που προσφέρει στις επιχειρήσεις, θα εμποδίσουν την ολική επαναφορά των επαγγελματικών ταξιδιών σε επίπεδα προ κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Eurocontrol, οι πτήσεις για επαγγελματικά ταξίδια είναι εκείνες που κατάφεραν να ανακάμψουν σε επίπεδα 2019 το συντομότερο. Για την ακρίβεια, είναι ο μοναδικός τύπος πτήσεων, μαζί με τις cargo και τσάρτερ, που ξεπερνά ήδη τα επίπεδα προ πανδημίας.

Οι πτήσεις για επαγγελματικά ταξίδια παρουσίασαν σημάδια ανάκαμψης κατά το καλοκαίρι του 2020, όμως τον Απρίλιο του 2021 ξεκίνησε η αύξησή τους για να φτάσουν το δίμηνο Αύγουστος-Σεπτέμβριος σε επίπεδα 20% και 30% επάνω από την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Κατά την περίοδο αυτή, καταγράφθηκε μέσος όρος των καθημερινών πτήσεων 2.728 έναντι 2.182 το 2019.

Ως αποτέλεσμα της τάσης αυτής, τα επαγγελματικά ταξίδια αντιπροσωπεύουν το 13% των συνολικών πτήσεων το 2021, έναντι 6% το 2019. Άλλες πτήσεις, όπως οι low cost ή οι προγραμματισμένες συνεχίζουν να υστερούν σε μεγάλο βαθμό έναντι των επιπέδων προ πανδημίας.

Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα οι πρωταγωνιστές

Παραδοσιακά, ο μεγαλύτερος όγκος των πτήσεων για επαγγελματικά ταξίδια το καλοκαίρι αφορούσε Μεσογειακούς προορισμούς όπως το αεροδρόμιο Nice-Côte d'Azur (Γαλλία). Ωστόσο, το 2021 στην κορυφή των επαγγελματικών πτήσεων βρέθηκαν η Ίμπιζα, η Μαγιόρκα, η Μάλαγα (Ισπανία), η Αθήνα και η Σαρδηνία (Ιταλία). Μάλιστα, η Μάλαγα και η Μαγιόρκα συγκεντρώνουν τέτοιου είδους αεροπορική κίνηση κατά 40% υψηλότερη έναντι του Αυγούστου του 2019. Τα πρώτα δεδομένα για τον Σεπτέμβριο δείχνουν ότι η αυξητική πορεία θα συνεχιστεί όμως σύντομα θα υποχωρήσει.

