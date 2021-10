Booking.com | Τουρισμός: Οι 8 μεγαλύτερες προβλέψεις στα ταξίδια για το 2022

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, επαναπροσδιορίστηκε ξανά και ξανά κάθε πτυχή της ζωής μας και ειδικά ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύουμε. Παρόλο που η πανδημία δεν έχει τελειώσει, έχει αρχίσει να διαφαίνεται ένα αίσθημα ελπίδας για το μέλλον. Ποιο θα είναι όμως το μέλλον των ταξιδιών;

Σε αυτό το πλαίσιο, η μεγάλη πλατφόρμα ταξιδιωτικών κρατήσεων Booking.com, πραγματοποίησε μια εκτενή έρευνα σε περισσότερους από 24.000 ταξιδιώτες σε 31 χώρες και περιοχές με σκοπό να διαπιστώσει ποιες αλλαγές θα καθορίσουν τα ταξίδια το 2022...



1. Νέα πρόσωπα και μέρη



Το 2022 θα μπορούμε επιτέλους να βγούμε έξω και να κάνουμε νέες γνωριμίες. 60% των ταξιδιωτών ανυπομονούν να γνωρίσουν νέα άτομα στις διακοπές τους. Η πανδημία μας ανάγκασε να επικεντρωθούμε στα πράγματα και τους ανθρώπους που έχουν μεγάλη σημασία στις ζωές μας, ενώ η ελευθερία απέκτησε μεγαλύτερο νόημα και αξία. Καθώς πλέον μπορούμε να επιστρέψουμε στα ταξίδια, το 2022 θα είναι η χρονιά που οι άνθρωποι όχι μόνο θα επανασυνδεθούν με φίλους και οικογένεια, αλλά και θα θελήσουν να γνωρίσουν καινούργια άτομα, με το 60% να επιθυμεί να κάνει νέες γνωριμίες όσο είναι σε διακοπές.

Είναι επίσης πιθανή η αναζωπύρωση ειδυλλίων που προκύπτουν στις διακοπές, με το 50% να ελπίζει ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο στο επόμενο ταξίδι. Και χάρη στις βιντεοκλήσεις, που έγιναν πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας, αναμένεται ορισμένα από αυτά τα ειδύλλια να συνεχιστούν και όταν οι ταξιδιώτες επιστρέψουν σπίτι τους.



2. Πρωτόγνωρα συναισθήματα



Η προσμονή για το ταξίδι θα είναι εξίσου συναρπαστική με τον ίδιο τον προορισμό. 75% των ταξιδιωτών πιστεύουν ότι η διαδρομή είναι πιο ευχάριστη όταν αποτελεί μέρος ενός ταξιδιού.

Η διαδρομή προς έναν προορισμό αποτελεί ένα μέρος του ταξιδιού που πολλοί από εμάς το βλέπουμε ως αναγκαστικό, παρά ως κάτι που μπορούμε να απολαύσουμε και να το χαρούμε. Όμως, καθώς τα ταξίδια είναι πλέον λίγα και γίνονται με μικρότερη συχνότητα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, η διαδρομή μπορεί τελικά να είναι κάτι για το οποίο πολλοί από εμάς ανυπομονούμε περισσότερο από ποτέ το 2022.

Για ποια απλή ταξιδιωτική απόλαυση ανυπομονείτε περισσότερο το 2022;

Το άγνωστο | Το 58% λέει ότι απολαμβάνει να μαθαίνει νέα και άγνωστα δίκτυα μεταφορών όταν ταξιδεύει.

Τον καιρό | Το 77% λέει ότι και μόνο η αίσθηση του ήλιου στο δέρμα θα βελτιώσει τη διάθεσή του.

Το τοπίο | Το 21% των ταξιδιωτών λέει ότι ανυπομονεί πολύ να απολαύσει το τοπίο κατά τη διαδρομή προς τον επόμενο προορισμό.

Την προσμονή | Για το 19% των ταξιδιωτών, το πιο συναρπαστικό συναίσθημα είναι η προσμονή στην αρχή του ταξιδιού.



3. Διαχωρίζοντας ξανά εργασία από προσωπική ζωή



Οι διακοπές θα είναι αποκλειστικά για αναψυχή και δεν θα περιλαμβάνουν καθόλου εργασία. 73% των ταξιδιωτών λένε ότι οι διακοπές στο μέλλον θα είναι αποκλειστικά για αναψυχή και όχι για εργασία.

Όταν ξέσπασε η πανδημία, τα σπίτια μετατράπηκαν σε γραφεία και η εργασία εξ αποστάσεως έγινε πραγματικότητα. Όμως, το 2022 θα δούμε σημαντική αύξηση στον αριθμό των ατόμων που θέλουν να αποκαταστήσουν την ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής. Το 73% συμφωνεί ότι ο χρόνος των διακοπών στο μέλλον θα προορίζεται μόνο για αναψυχή. Σχεδιάζετε κάποιο ταξίδι για να ξεκουραστείτε από τη δουλειά; Επιλέξτε τον τύπο ταξιδιού παρακάτω και αντιγράψτε ένα από τα πρότυπα μηνύματα για να ενημερώνετε τους συναδέλφους σας ότι θα είστε εκτός γραφείου (ή σπιτιού)!



4. Ταξίδι και προσωπική ευεξία



Τα ταξίδια θα αποτελέσουν ουσιαστικό κομμάτι της φροντίδας του εαυτού μας

79% των ταξιδιωτών συμφωνούν ότι ένα ταξίδι βοηθά περισσότερο στην ψυχική και συναισθηματική ευεξία από άλλες μορφές φροντίδας.

Η γιόγκα και ο διαλογισμός μπορούν να μπουν στην άκρη! Το 2022 φαίνεται ότι τα ταξίδια θα αποτελέσουν την κορυφαία τάση για προσωπική ευεξία. Οι άνθρωποι εκτιμούν σήμερα περισσότερο από ποτέ την ευκαιρία να ξεφύγουν και να αποκοπούν, αλλά ταξιδεύουν επίσης και για να γνωρίσουν νέα μέρη και πολιτισμούς. Τα ταξίδια, είτε τα βλέπετε ως μια ευκαιρία να περάσετε χρόνο με φίλους και οικογένεια, να ακούσετε νέες γλώσσες είτε να δοκιμάσετε νέα φαγητά, είναι για όλους διαφορετικά. Τι είναι ένα ταξίδι για εσάς;

Τι αναζητάτε από τα ταξίδια σας το 2022;

-Εξερεύνηση και ανακάλυψη | Το 60% σχεδιάζει το επόμενο ταξίδι του για να εξερευνήσει νέους πολιτισμούς και να απολαύσει νέα μέρη και εμπειρίες. Το να εξερευνήσετε μέρη που δεν πιστεύατε ότι θα βλέπατε και να δοκιμάσετε νέες κουζίνες μπορεί να σας προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες και να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε τις ευκαιρίες που σας δίνει η ζωή.

-Ξεκούραση και ανασυγκρότηση | Το 52% θέλει στο επόμενο ταξίδι να ξεφύγει από τη ρουτίνα του σπιτιού και της δουλειάς. Τα ταξίδια σας επιτρέπουν να βγείτε από τη ρουτίνα και να αποσυνδεθείτε από τις καθημερινές ενημερώσεις και συσκευές. Αυτή η αποσύνδεση μπορεί επίσης να βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τι είναι σημαντικό για την ψυχική μας υγεία.

-Κοινωνικοποίηση | Το 40% ελπίζει στο επόμενο ταξίδι να μπορέσει να περάσει χρόνο με φίλους, οικογένεια και να γνωρίσει νέα άτομα

Η προσπάθεια για ευεξία δεν είναι για όλους μια μοναχική δραστηριότητα. Η επικοινωνία με φίλους, ειδικά σε ένα νέο περιβάλλον μπορεί να είναι διασκεδαστική, αναζωογονητική και να ενισχύσει τα επίπεδα ευτυχίας και αυτογνωσίας σας.

- Να βρω την αγάπη | Το 50% των ατόμων που δεν έχουν σχέση ελπίζουν ότι στο επόμενο ταξίδι τους θα βρουν την αγάπη

Ίσως για εσάς ευεξία σημαίνει να περνάτε περισσότερο χρόνο με το άλλο σας μισό. Για τους ανθρώπους που ταξιδεύουν μόνοι όμως, κάθε ταξίδι μπορεί να είναι ταυτόχρονα ένας τρόπος να φροντίσουν τον εαυτό τους αλλά και μια ευκαιρία να βρουν την αγάπη.



5. Προτεραιότητα στην κοινότητα



Η αυθεντική σύνδεση με την τοπική κοινότητα θα είναι προτεραιότητα

Το 58% των ταξιδιωτών συμφωνούν ότι είναι σημαντικό το ταξίδι τους να ωφελεί την τοπική κοινότητα στον προορισμό που θα επιλέξουν

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να περιοριστούν σε προορισμούς κοντά στο σπίτι. Έτσι έγιναν πιο ενεργοί στην κοινότητα υποστηρίζοντας ντόπιες επιχειρήσεις. Τώρα οι ταξιδιώτες θέλουν να νιώσουν αυτό το αίσθημα της κοινότητας και στις διακοπές τους. Το 58% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι είναι σημαντικό το ταξίδι τους να ωφελεί την τοπική κοινότητα. Ενώ το 31% θα κάνει περισσότερη έρευνα για το κατά πόσο ο τουρισμός επηρεάζει αρνητικά ή θετικά τις τοπικές κοινότητες.

Με ποιον τρόπο θα τοποθετήσετε την κοινότητα στο επίκεντρο των ταξιδιωτικών σχεδίων σας για το 2022;

- Επιλογή 1 | Θα λάβω υπόψη τον παράγοντα του υπερτουρισμού στην απόφασή μου

- Επιλογή 2 | Θα ταξιδέψω σε προορισμούς λιγότερο γνωστούς και με λιγότερους τουρίστες



6. Πείτε απλά ναι!



Οι άνθρωποι θα πουν ΝΑΙ στα ταξίδια, για να αναπληρώσουν τον χαμένο χρόνο των διακοπών τους

61% των ταξιδιωτών είναι τώρα πιο ανοιχτοί σε διαφορετικούς τύπους διακοπών.

Μετά από τόσο καιρό που αναγκάστηκαν να απέχουν από την κοινωνικοποίηση, τα ταξίδια και τη διασκέδαση, οι ταξιδιώτες φαίνεται να υιοθετούν έναν νέο, πιο θετικό τρόπο σκέψης για το 2022 καθώς ο αριθμός των ατόμων που νιώθουν την ανάγκη να αναπληρώσουν τον χαμένο χρόνο των διακοπών έχει αυξηθεί από 42% σε 63%. Επειδή όλα τα ταξιδιωτικά σχέδια σταμάτησαν λόγω της πανδημίας, το 2022 θα είναι η χρονιά που απλά θα λέμε ναι, με το 72% να συμφωνεί ότι θα λέει «ναι» σε οποιαδήποτε πρόταση για διακοπές εφόσον το επιτρέπει ο προϋπολογισμός.

7. Η Booking.com αποκαλύπτει 8 από τους κορυφαίους δημοφιλείς προορισμούς για το 2022

1. Ατλάντα, ΗΠΑ

Η Ατλάντα, η πρωτεύουσα της Τζόρτζια, είναι γνωστή ως το πολιτιστικό κέντρο του νότου των ΗΠΑ και προσφέρει μια πραγματική περιπέτεια στην πόλη. Γεμάτη με πολυσύχναστες γειτονιές με παγκοσμίου φήμης εστιατόρια και πληθώρα επιλογών για νυχτερινή διασκέδαση, είναι ένας ιδανικός προορισμός για όλους τους τύπους ταξιδιωτών.



2. Taichung, Ταϊβάν

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ταϊβάν είναι διάσημη για τις μεγάλες νυχτερινές αγορές. Τη μέρα, η Taichung έχει υπέροχα ιστορικά αξιοθέατα και μέρη που δεν πρέπει να χάσετε όπως, ο φημισμένος Ναός Lecheng 200 ετών, ο Ναός Chenghuang με την όμορφη διακόσμηση και ο Ναός Wanhe με τις τρεις αίθουσες, που αναδεικνύουν την πολύπλοκη αρχιτεκτονική και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της πόλης.



3. Γκραμάντο, Βραζιλία

Το Γκραμάντο βρίσκεται στην περιοχή Rota Romântica (Ρομαντική διαδρομή) της νότιας Βραζιλίας, μια γραφική διαδρομή που διασχίζει 13 κοινότητες του Rio Grande do Sul. Με όμορφα μπουτίκ καταστήματα, πεζόδρομους και εστιατόρια που σερβίρουν σοκολάτα και φοντί, το Γκραμάντο δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε κάποιο ελβετικό χωριό στην καρδιά της Νότιας Αμερικής και, εξαιτίας της μίξης αυτών των δύο πολιτισμών, αποτελεί έναν προορισμό γεμάτο εκπλήξεις.



4. Σάντο Ντομίνγκο, Δομινικανή Δημοκρατία

Το Σάντο Ντομίνγκο αποτελεί ένα υπέροχο παράδειγμα του δομινικανού πολιτισμού και είναι μια πόλη όπου το παλιό συναντά το νέο αρμονικά. Γκαλερί τέχνης, νυχτερινή διασκέδαση και πεντανόστιμη κουζίνα βρίσκονται δίπλα σε αρχιτεκτονικά θαύματα του 16ου αιώνα και ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.



5. Μπρασόβ, Ρουμανία

Η μεσαιωνική πόλη Μπρασόβ του 13ου αιώνα βρίσκεται στην καρδιά της Τρανσυλβανίας και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον πιο διάσημο βρικόλακα του κόσμου. Περιτριγυρισμένη από τις κορυφές των Νότιων Καρπάθιων Ορέων, η πόλη σας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο με τη γοτθική αρχιτεκτονική να δημιουργεί ένα εντυπωσιακό τοπίο.



6. Λαντούντνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Αυτός ο υπέροχος βικτωριανός παραθαλάσσιος προορισμός, γνωστός και ως «Η Βασίλισσα των παραθαλάσσιων θέρετρων της Ουαλίας» (The Queen of the Welsh Watering Places), βρίσκεται στη Βόρεια Ακτή της Ουαλίας και είναι ιδανικός για να εξερευνήσετε παραλίες, φύση και κάστρα. Αν θέλετε να δείτε όλη την πόλη, επισκεφθείτε το υπέροχο ασβεστόλιθο ακρωτήρι με θέα στο Λαντούντνο, γνωστό και ως The Great Orme. Οι επισκέπτες μπορούν να πάρουν το τραμ για να φτάσουν στην κορυφή με την όμορφη θέα.



7. Μονπελιέ, Γαλλία

Το Μονπελιέ βρίσκεται στην ακτή της Μεσογείου της νότιας Γαλλίας και είναι μια όμορφη πόλη με εκλεπτυσμένη αρχιτεκτονική. Οι ταξιδιώτες μπορούν να κάνουν τη βόλτα τους στην ιστορική πλατεία Promenade du Peyrou και να δοκιμάσουν γαλλικά τυριά στη αγορά, προτού επισκεφθούν τον καθεδρικό ναό. Οι λάτρεις της τέχνης πρέπει να επισκεφθούν το μουσείο Musée Fabre με εξαιρετικά έργα τέχνης από τον 15ο αιώνα.



8. Melaka, Μαλαισία

Η Melaka, γνωστή και ως η ιστορική πολιτεία της Μαλαισίας, έχει πολλά ιστορικά κτήρια και αρχαία αξιοθέατα. Οι ταξιδιώτες θα απολαύσουν τη μοντέρνα τέχνη του δρόμου που καλύπτει τους τοίχους των κτηρίων της πόλης κάνοντας μια βόλτα στη Jonker Walk, ενώ θα βρουν τοπικές μπουτίκ, μικρά μουσεία και εστιατόρια με ντόπια κουζίνα Nyonya, που μπορεί να είναι αρκετά καυτερή αλλά και πολύ νόστιμη.



8. Μαθαίνοντας να ζούμε με το απρόβλεπτο



Οι άνθρωποι θα χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να αντιμετωπίσουν το απρόβλεπτο των ταξιδιών

64% των ταξιδιωτών συμφωνούν ότι η τεχνολογία θα είναι πιο σημαντική από ποτέ όσο βρίσκονται σε διακοπές.

Μετά από την απρόβλεπτη κατάσταση με τα ταξίδια που δημιουργήθηκε κατά την πανδημία, το 2022 θα δούμε τους ταξιδιώτες να μαθαίνουν να ζουν με το απρόβλεπτο με πολλούς από αυτούς να βασίζονται στην τεχνολογία. Σύμφωνα με την έρευνά μας, 63% των ταξιδιωτών πιστεύουν ότι η τεχνολογία είναι σημαντική για να ελέγχουν τους κινδύνους υγείας όταν ταξιδεύουν, ενώ το 62% συμφωνεί ότι η τεχνολογία τους βοηθά να μετριάζουν το άγχος του ταξιδιού.

Οι άνθρωποι θα ενδιαφέρονταν για μια νέα υπηρεσία που θα μπορούσε να προβλέψει, ακόμη και μήνες νωρίτερα, σε ποιες χώρες είναι ασφαλές να ταξιδέψουν (69%), ή να προτείνει αυτόματα προορισμούς στους οποίους είναι εύκολο να ταξιδέψουν αυτή τη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη τους τρέχοντες περιορισμούς σχετικά με τον COVID-19 που ισχύουν τόσο στη χώρα τους όσο και στον προορισμό του ταξιδιού τους (67%).

Μεθοδολογία

Η έρευνα για τις Ταξιδιωτικές Προβλέψεις για το 2022, πραγματοποιήθηκε από την Booking.com σε ένα δείγμα ενηλίκων που σκοπεύουν να ταξιδέψουν για δουλειά ή αναψυχή μέσα στους επόμενους 12-24 μήνες. Συνολικά ρωτήθηκαν 24.055 συμμετέχοντες από 31 χώρες και περιοχές (συμπεριλαμβανομένων 501 από Αργεντινή, 1003 από Αυστραλία, 500 από Βέλγιο, 501 από Βιετνάμ, 1001 από Βραζιλία, 1002 από Γαλλία, 1000 από Γερμανία, 508 από Δανία, 501 από Ελβετία, 1000 από Ηνωμένο Βασίλειο, 1002 από ΗΠΑ, 1002 από Ιαπωνία, 1000 από Ινδία, 1002 από Ισπανία, 502 από Ισραήλ, 1003 από Ιταλία, 500 από Καναδά, 1000 από Κίνα, 1007 από Κολομβία, 1001 από Κροατία, 500 από Μεξικό, 501 από Νέα Ζηλανδία, 1002 από Νότια Κορέα, 501 από Ολλανδία, 500 από Περού, 1000 από Ρωσία, 1005 από Σιγκαπούρη, 501 από Σουηδία, 504 από Ταϊβάν, 500 από Ταϊλάνδη και 1005 από Χονγκ Κονγκ). Οι ερωτηθέντες συμπλήρωσαν μια online έρευνα τον Αύγουστο του 2021.