Έρευνα: Από τα φθηνότερα στην Ευρώπη τα τεστ κορωνοϊού στην Ελλάδα

Το χαμηλότερο κόστος τεστ στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει στους επισκέπτες της η Ελλάδα, όπως προκύπτει από έρευνα του All Party-Parliamentary Group for the Future of Aviation του Ην. Βασιλείου που αποτελείται από μέλη του κοινοβουλίου της χώρας και μέλη της Βουλής των Λόρδων από όλο το πολιτικό φάσμα και συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2020 με στόχο να συζητά βασικά ζητήματα και να κάνει καμπάνιες για την ανάκαμψη των αερομεταφορών, των ταξιδιών και του τουρισμού.

Η έρευνα δείχνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, το κόστος των τεστ για τους εμβολιασμένους ταξιδιώτες μπορεί να είναι πέντε φορές υψηλότερο από το κόστος της πτήσης επιστροφής του. Για την περίοδο από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου οι ταξιδιώτες από το αεροδρόμιο του Έξετερ με προορισμό το Αλικάντε της Ισπανίας ή από το αεροδρόμιο East Midlands με προορισμό τη Βαρκελώνη, ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλλουν πενταπλάσιο κόστος για τεστ. Αντίστοιχα, το τεστ για έναν ταξιδιώτη από το Στάστεντ του Λονδίνου προς το Βερολίνο, θα έχει τριπλάσιο κόστος από αυτό της πτήσης.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών (ECC), χώρες όπως η Γερμανία και το Βέλγιο έχουν το υψηλότερο κόστος τεστ, ενώ χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν το χαμηλότερο κόστος.

Όσον αφορά την Ελλάδα, η έρευνα αναφέρει ότι δεν προσφέρονται απλώς δωρεάν τεστ σε δημόσια νοσοκομεία ή σε κέντρα υγείας, αλλά τα τεστ είναι πολύ φθηνά ακόμα και σε ιδιωτικό ιατρείο.

Κάποιος μπορεί να περάσει από τεστ κορωνοϊού σε ιδιωτικό ιατρείο οπουδήποτε στην Ελλάδα με κόστος που κυμαίνεται από 20 έως 30 ευρώ και λαμβάνει τα αποτελέσματα μέσα σε 20 λεπτά για τα τεστ αντιγόνου και σε 24 ώρες για τα τεστ PCR. Οι τιμές αυτές ισχύουν και στην Ιταλία, επισημαίνει η έρευνα.

Στην περίπτωση της Ισπανίας, το κόστος κυμαίνεται από 40 ευρώ (τεστ αντιγόνου) έως 100 ευρώ (PCR). Το τεστ μπορεί να διεξαχθεί σε οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο ή σε ιδιωτικές κλινικές και τα αποτελέσματα βγαίνουν μέσα σε μερικές ώρες. Για τους Ισπανούς ωστόσο, τα τεστ κορωνοϊού είναι δωρεάν.

Η Γερμανία είναι μια από τις πιο «ακριβές» χώρες στην Ευρώπη αναφορικά με το κόστος των τεστ με την άφιξη των τουριστών για τους οποίους απαιτείται, καθώς ένα τεστ μπορεί να κοστίζει από 128 έως 150 ευρώ.

Ωστόσο, οι Γερμανοί πολίτες που επιστρέφουν στη χώρα τους μπορούν να κάνουν δωρεάν τεστ από επαγγελματίες υγείας στη Γερμανία, παρότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο μια φορά μέσα στην εβδομάδα.

Στο Βέλγιο, οι διεθνείς επισκέπτες χρειάζεται να καταβάλλουν έως 50 ευρώ για ένα τεστ PCR και τα αποτελέσματα βγαίνουν σε 24 ή 36 ώρες, παρότι μερικές φορές καθυστερούν έως 48 ώρες. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, τα αποτελέσματα βγαίνουν σε 72 ώρες. Όμως, όσοι δεν επιθυμούν να περιμένουν μπορούν να κάνουν ένα γρήγορο τεστ σε ιδιωτικό ιατρείο, σε εργαστήριο με συνταγή ή σε κέντρο υγείας, έναντι 120 ευρώ.

Στην Αυστρία οι ταξιδιώτες που φθάνουν στο αεροδρόμιο της Βιέννης μπορούν να κάνουν τεστ στα ειδικά κέντρα που διαθέτει το αεροδρόμιο. Ένα τεστ PCR κοστίζει 69 ευρώ για τους ενήλικες και 49 ευρώ για τα παιδιά έως 18 ετών, ενώ το τεστ αντιγόνου κοστίζει 25 ευρώ για τους ενήλικες και 15 ευρώ για τα παιδιά.

Η Γαλλία προσφέρει φθηνότερα τεστ από τους γείτονές της, με το τεστ PCR να κοστίζει έως 50 ευρώ και το τεστ αντιγόνου έως 30 ευρώ.

Στην Κροατία, τα τεστ γίνονται σε ιδιωτικές κλινικές έναντι 40-50 ευρώ και τα αποτελέσματα βγαίνουν σε 24 ώρες.

Στις υπόλοιπες χώρες όπως η Μάλτα και η Λιθουανία, τα τεστ αντιγόνου κοστίζουν από 33 έως 43 ευρώ. Στην Τσεχία ένα τεστ PCR κοστίζει 57 ευρώ.