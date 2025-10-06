EUROVINO 2026 – Το ελληνικό κρασί ταξιδεύει στη Γερμανία
06 Oct 2025, 10:11 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ
TornosNews.gr
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει το Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο στην εμπορική έκθεση κρασιού EUROVINO 2026, που θα πραγματοποιηθεί την 1η και 2α Μαρτίου 2026 στο Εκθεσιακό Κέντρο της Καρλσρούης.
Η συμμετοχή της Ελλάδας στην κορυφαία αυτή διοργάνωση δεν αφορά μόνο την προώθηση του κρασιού ως εξαγώγιμου προϊόντος, αλλά και ως αναπόσπαστου κομματιού της ελληνικής ταυτότητας και φιλοξενίας. Κάθε μπουκάλι κρύβει γεύσεις και αρώματα που μεταφέρουν τους επισκέπτες σε τοπία με αμπελώνες που αγναντεύουν το Αιγαίο, σε ορεινά χωριά με παράδοση αιώνων και σε νησιωτικά οινοποιεία που συνδέουν τον τουρισμό με τη γαστρονομία.
Η EUROVINO εστιάζει στις νέες τάσεις –κρασιά χωρίς αλκοόλη, ανθεκτικές ποικιλίες σταφυλιών, καινοτόμες συσκευασίες– και ταυτόχρονα προσφέρει ένα παγκόσμιο «σταυροδρόμι» επαφών με επαγγελματίες της οινικής αγοράς, εστιατόρια, σομελιέ και καταστήματα πολυτελείας.
Το Ελληνικό Περίπτερο θα δώσει την ευκαιρία σε οινοποιούς από Ελλάδα και Κύπρο να μοιραστούν αυτή την εμπειρία, να αναδείξουν την ποιότητα των ετικετών τους και να προωθήσουν έναν τρόπο ζωής που συνδυάζει το κρασί με τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τον τουρισμό.
Η προθεσμία συμμετοχής για τις ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2025.
