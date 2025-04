Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Μπανγκόκ σε συνεργασία με την τοπική Αντιπροσωπεία της ΕΕ παρουσίασε πρόσφατα την «φέτα» στο καταναλωτικό και επιχειρηματικό κοινό της Ταϊλάνδης, με την ευκαιρία της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου.

Στο πλαίσιο αυτό προβλήθηκε από τον επίσημο λογαριασμό facebook της Αντιπροσωπείας της ΕΕ η φέτα εξασφαλίζοντας διαφημιστική προβολή του προϊόντος, και μοναδική διαφήμιση του ελληνικού τουρισμού και της ελληνικής γαστρονομίας χωρίς κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ, κοινοποίησε την παρουσίαση της φέτας στους 64.000 ακολούθους του επισήμου λογαριασμού της.

Είναι η πρώτη φορά που η Αντιπροσωπεία βεβαιώνει κατηγορηματικά σε αγγλική και ταϊλανδική γλώσσα ότι «αν δεν παρασκευάζεται στην Ελλάδα, δεν είναι φέτα (If it's not made in Greece, it is not Feta Cheese) επισημαίνοντας «η φέτα αναγνωρίζεται επισήμως και κατοχυρώνεται ως ελληνικό προϊόν» (Feta is officially recognized and registered as a Greek product), με παράθεση της ελληνικής σημαίας και της σημαίας της ΕΕ. Επιπλέον, η δημοσίευση επισημαίνει ότι «η μοναδική υφή και γεύση της φέτας έχει τις ρίζες της σε συνταγές αιώνων που πέρασαν σε γενιές και γενιές Ελλήνων αγροτών».

H κατοχύρωση της φέτας ως προϊόν ΠΟΠ

Η Αντιπροσωπεία αναφέρεται και στην νικηφόρα μάχη της Ελλάδας για την κατοχύρωση της φέτας ως προϊόν ΠΟΠ κατά των αμφισβητήσεων κρατών μελών τα οποία αναφέρει ρητά (Δανίας, Γερμανίας, Γαλλίας) που υποστήριζαν ότι ο όρος «φέτα» είναι «generic» και «απλά» περιγράφει το «τυρί σε άλμη». «Διασφαλίζοντας», συνεχίζει το κείμενο, «ότι χρησιμοποιείται μόνο γάλα τοπικής προέλευσης και ακολουθούνται παραδοσιακές μέθοδοι, η πιστοποίηση ΠΟΠ συμβάλλει στη διατήρηση του τοπίου και της βιοποικιλότητας των περιοχών όπου παράγεται η φέτα». Η παρουσίαση καταλήγει: «Την επόμενη φορά που θα προσθέσετε φέτα στη σαλάτα σας, θυμηθείτε, απολαμβάνετε μια αυθεντική γεύση της Ελλάδας».

Η φωτογραφία της «φέτας» σε άσπρο και μπλε, η οποία συνοδεύει το κείμενο φέρει την σημαία της ΕΕ δίπλα στην ελληνική σημαία, βεβαιώνοντας στην ταϊλανδική γλώσσα «Κανένα τυρί δεν μπορεί να αποκαλείται Φέτα αν δεν παράγεται στην Ελλάδα!» μην αφήνοντας την παραμικρή αμφιβολία για την προέλευση του προϊόντος, και κατοχυρώνοντας έτσι στην συνείδηση του ταϊλανδικού επιχειρηματικού και καταναλωτικού κοινού το ελληνικό ΠΟΠ «φέτα».

Στην παρουσίαση προβάλλονται εμπορικά σήματα και στοιχεία εμπορικών σημάτων π.χ. κίονες, άρπα τα οποία καπηλεύονται ανταγωνιστές των ελληνικών προϊόντων για να παραπλανήσουν τον καταναλωτή ως προς την προέλευση τους π.χ. μη ελληνικής φέτας και μη ελληνικού γιαουρτιού.

Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο σε συνδυασμό με την χρήση της ελληνικής και της ευρωπαϊκής σημαίας, η ΕΕ βεβαιώνει ότι σήματα – σύμβολα που παραπέμπουν στην Ελλάδα όπως κίονες, άρπες κ.τ.λ. αποτελούν ελληνικά εμπορικά σήματα.

Πρόκειται για μοναδική ευκαιρία προβολής του ελληνικού προϊόντος ως αντιπροσωπευτικού ευρωπαϊκού στο επιχειρηματικό και καταναλωτικό κοινό και κατ’ επέκταση για μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής εμπορικής διπλωματίας στην Ταϊλάνδη, όμοια της οποίας δεν είχε υπάρξει στο παρελθόν. Δεν χρήζει επιχειρηματολογίας ότι η παρουσίαση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί από τις ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες φέτας αλλά και γενικότερα ελληνικών τροφίμων, όχι μόνο στην Ταϊλάνδη. Το μήνυμα απευθύνεται όχι μόνο εντός αλλά και εκτός ΕΕ (π.χ. αυστραλέζικες εταιρείες που εξάγουν λευκό τυρί ως δήθεν «φέτα» στην Ταϊλάνδη και σε τρίτες χώρες γενικότερα).

(*) Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην Μπανγκόγκ.