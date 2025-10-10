Η ακτινογραφία του τουρισμού στη Νότια Κορέα

Η Νότια Κορέα υποδέχτηκε 16,37 εκατ. επισκέπτες το 2024, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 94% του μέγιστου επιπέδου του 2019 και αύξηση 48,4% σε σχέση με το 2023.

Περίπου το 62% των επισκεπτών δήλωσαν ότι ο σκοπός τους ήταν αναψυχή ή δραστηριότητες διακοπών. Πρόκειται για αύξηση 48,4% από το προηγούμενο έτος και μια ανάκαμψη 94% από το υψηλό ρεκόρ της προπανδημίας του 2019.

Ωστόσο, ο αριθμός υπολείπεται του φιλόδοξου στόχου της χώρας να υποδεχθεί 20 εκατομμύρια εισερχόμενους επισκέπτες. Προκειμένου να επιδιωχθεί η υλοποίηση των στόχων του Κορεατικού Οργανισμού Τουρισμού πρόκειται να υλοποιηθούν οκτώ βασικές δράσεις με το ακρωνύμιο «SPECTRUM», το οποίο αντικατοπτρίζει τους λόγους για τους οποίους η Κορέα αποτελεί ολοένα και περισσότερο ελκυστικό ταξιδιωτικό προορισμό.

Σημειώνεται ότι η γειτονική Κίνα, η οποία προηγουμένως αντιπροσώπευε τη μερίδα του λέοντος στους εισερχόμενους τουρίστες και τις πωλήσεις της βιομηχανίας της Κορέας, θα παίξει βασικό ρόλο στην ανάκαμψη του τουρισμού της Κορέας. Πέρυσι, περίπου 4,6 εκατ. Κινέζοι ταξιδιώτες επισκέφθηκαν την Κορέα, αντιπροσωπεύοντας το 28,1% των 16,3 εκατομμυρίων εισερχόμενων επισκεπτών. Ωστόσο, ο αριθμός εξακολουθεί να υστερεί πολύ πίσω από το προπανδημικό υψηλό ρεκόρ των 6 εκατομμυρίων, όταν οι Κινέζοι τουρίστες αποτελούσαν το 34,4% των εισερχόμενων επισκεπτών των 17,5 εκατομμυρίων.

Το 2024, ο αριθμός των ξένων τουριστών που επισκέφθηκαν την Κορέα καταγράφηκε σε 16.369.629, ανακάμπτοντας στο 93,5% του ρεκόρ υψηλού επιπέδου που παρατηρήθηκε το 2019. Αυτό αντιπροσωπεύει μια αξιοσημείωτη αύξηση 48,4% σε σύγκριση με το 2023, υποδεικνύοντας ότι η ζήτηση εισερχόμενου τουρισμού στην Κορέα ανακάμπτει σταθερά από την πανδημία.

Οι τουρίστες από την Ασία αντιπροσώπευαν περίπου 12,86 εκατομμύρια επισκέπτες, αποτελώντας το 78,6% του συνόλου – μακράν το μεγαλύτερο μερίδιο. Ωστόσο, το ποσοστό ανάκαμψης από την ασιατική αγορά έφτασε μόνο το 89,7% του επιπέδου του 2019, λόγω της μείωσης των κινέζων επισκεπτών, δείχνοντας ότι η πλήρης ανάκαμψη δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Αντίθετα, ο αριθμός των επισκεπτών από την Αμερική, την Ευρώπη, την Αφρική και την Ωκεανία έχει ξεπεράσει τα επίπεδα του 2019 κατά 27,8%, 4,2%, 17,4% και 32,9% αντίστοιχα. Η Μέση Ανατολή, ωστόσο, σημείωσε μια μικρή πτώση 1,5% σε σύγκριση με το 2019, σηματοδοτώντας μια βραδύτερη ανάκαμψη στην περιοχή.

Παρά τη σημαντική αύξηση των αφίξεων τουριστών, τα έσοδα από τον τουρισμό παρέμειναν στάσιμα στα 16,45 δισεκατομμύρια δολάρια, μόνο το 80% του επιπέδου του 2019. Πρόκειται για μέτρια αύξηση 9,2% σε σχέση με το 2023, υπογραμμίζοντας ότι η ανάκαμψη των εσόδων υστερεί σε σχέση με την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. Ένας βασικός παράγοντας πίσω από την υποαπόδοση των εσόδων από τον τουρισμό είναι η μείωση των πωλήσεων αφορολόγητων ειδών. Το 2019, οι δαπάνες των διεθνών επισκεπτών σε εγχώρια καταστήματα αφορολόγητων ειδών ανήλθαν σε 17,84 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά μειώθηκαν στα 8,47 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023 και μειώθηκαν περαιτέρω στα 8,16 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024.

Το 2024, ο αριθμός των Κορεατών που ταξίδεψαν στο εξωτερικό έφτασε τα 28.686.435, σχεδόν το 99,9% της κορύφωσης του 2019 υποδεικνύοντας μια σχεδόν πλήρη ανάκαμψη στα προ-πανδημίας επίπεδα. Αυτό σηματοδοτεί αύξηση 26,3% από το 2023, αντανακλώντας μια ισχυρή ανάκαμψη της ζήτησης εξερχόμενων ταξιδιών.

Εξαιρώντας χώρες όπως η Κίνα που δεν αποκαλύπτουν δεδομένα εισερχόμενων ταξιδιών ανά εθνικότητα, οι τάσεις μετά την πανδημία αποκαλύπτουν αξιοσημείωτες διακυμάνσεις ανά προορισμό. Τα ταξίδια προς την Ιαπωνία αυξήθηκαν, με 6,96 εκατομμύρια Κορεάτες επισκέπτες το 2023 —ήδη 24,6% πάνω από τα επίπεδα του 2019— και αυξήθηκαν περαιτέρω σε 8,82 εκατομμύρια το 2024, εδραιώνοντας τη θέση της Ιαπωνίας ως «κορυφαίου προορισμού». Τα ταξίδια προς το Βιετνάμ και την Ινδονησία, τα οποία μειώθηκαν για λίγο το 2023, ανέκαμψαν το 2024 σε 4,57 εκατομμύρια και 436.000 αντίστοιχα—αυξημένα κατά 6,5% και 12,2% από το 2019. Τα ταξίδια προς την Ταϊλάνδη παρουσίασαν επίσης σταθερή ανάκαμψη, φτάνοντας στο 98,8% των επιπέδων του 2019.

Αντίθετα, η ζήτηση ταξιδιών για τη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο παρέμεινε υποτονική, μειωμένη κατά 7,9%, 20,2% και 33,8% από το 2019, αντίστοιχα. Ενώ η ζήτηση για προορισμούς μεγάλων αποστάσεων όπως οι ΗΠΑ και η Ισπανία ήταν ακόμη κάτω από τα επίπεδα πριν από την πανδημία, η Αυστραλία ξεχώρισε, ξεπερνώντας τα στοιχεία του 2019 κατά 19,8% μέχρι τον Νοέμβριο του 2024.

Το 2024, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, οι δαπάνες του εξερχόμενου τουρισμού από την Νότιο Κορέα ανήλθαν τα 26,49 δις δολ. , ανακάμπτοντας στο 90,5% του επιπέδου του 2019. Ωστόσο, τα έσοδα από τον τουρισμό ανέκαμψαν με βραδύτερο ρυθμό, οδηγώντας σε διεύρυνση του ελλείμματος στον τουρισμό. Ο ρυθμός ανάκαμψης των τουριστικών δαπανών ήταν 90,5% του επιπέδου του 2019 το 2024, ενώ ο ρυθμός ανάκαμψης των τουριστικών εσόδων ήταν μόνο 79,3%.

Ωστόσο, από το 2023, η ανάκαμψη των εσόδων από τον τουρισμό υστερεί σε σχέση με την ανάκαμψη των τουριστικών δαπανών, οδηγώντας σε διεύρυνση του ελλείμματος στον τουρισμό. Σε σύγκριση με το 2019, τα ποσοστά ανάκαμψης των δαπανών ήταν 84,6% το 2023 και 90,5% το 2024, ενώ τα ποσοστά ανάκαμψης των εσόδων από τον τουρισμό ήταν μόνο 72,6% και 79,3% αντίστοιχα.

Ως αποτέλεσμα, το ισοζύγιο τουρισμού, το οποίο ανερχόταν σε έλλειμμα 8,52 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2019, επιδεινώθηκε σε έλλειμμα 9,69 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023 και διευρύνθηκε περαιτέρω στα 10,04 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024.

Οι ΗΠΑ παραμένουν ένας από τους πέντε κορυφαίους προορισμούς για Κορεάτες εξερχόμενους ταξιδιώτες και ήταν σταθερά ο κορυφαίος μη ασιατικός προορισμός και προορισμός μεγάλων αποστάσεων. Οι Κορεάτες επιλέγουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία τις ΗΠΑ ως ταξιδιωτικό προορισμό της επιλογής τους, κυρίως λόγω της ποικιλομορφίας των τουριστικών ευκαιριών και των μοναδικών εμπειριών, που δεν είναι γενικά διαθέσιμες στην Ασία, καθώς και για αγορές αμερικανικού τύπου: καλό φαγητό, θεματικά πάρκα, πολιτιστικά αξιοθέατα σε μεγάλες πόλεις των Η.Π.Α. σχετικά φθηνές εμπειρίες γκολφ και τα Εθνικά Πάρκα των Η.Π.Α. Κατά μέσο όρο ένας Κορεάτης επισκέπτης στις ΗΠΑ ξόδεψε περίπου 5.300 δολ. ανά ταξίδι (διάρκειας 6 ημερών, στοιχεία 2023). Αυτός ο αριθμός μεταφράστηκε σε περισσότερα από 13 δισ. δολ. σε έσοδα από τον τουρισμό από Κορεάτες εξερχόμενους ταξιδιώτες στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής υπηρεσίας τουρισμού, το 2023, η Κορέα ήταν η παγκοσμίως έκτη μεγαλύτερη πηγή εισερχόμενων ταξιδιών προς τις ΗΠΑ, πίσω από τον Καναδά, το Μεξικό, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία και την Κίνα.

Η Ν. Κορέα την περίοδο 2022–2025 κατέγραψε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης εξερχόμενου τουρισμού στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (APAC), με συνολικό ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 36% δηλαδή 39,6 εκατ. εξερχόμενους τουρίστες. Ήδη σύμφωνα με στοιχεία του APEC οι ρυθμοί αυτοί εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι το 2029.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι ότι η συνολική δαπάνη των κορεατών τουριστών η οποία διαρκώς αυξάνει και τους κατατάσσει πλέον στις υψηλότερες θέσεις. Το 2024, η μέση δαπάνη των Νοτιοκορεατών τουριστών που ταξίδεψαν στο εξωτερικό εκτιμήθηκε σε περίπου 923,5 δολάρια ΗΠΑ ανά άτομο. Αυτή αντιπροσωπεύει σημαντική μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παρά την αύξηση του εξερχόμενου τουρισμού.

Είναι σημαντικό ότι πλέον η Κορέα αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερο ταξιδιωτικό προορισμό για τους Έλληνες. Ιδιαίτερα πέραν από τους έλληνες μηχανικούς απασχολούμενους στον κλάδο ναυπήγησης, λόγω των σημαντικών παραγγελιών ελλήνων πλοιοκτητών στα ναυπηγεία της Ν. Κορέας (1.500-2.000 εισροές ετησίως), έχει καταγραφεί αύξηση ροών νέων οι οποίοι επιθυμούν να διδαχθούν την κορεατική γλώσσα και τον πολιτισμό.

Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Σεούλ.






































































