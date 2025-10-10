Ιαπωνία: Στα ύψη ο εισερχόμενος τουρισμός, αργή η ανάκαμψη στην εξερχόμενη κίνηση

Ο τουριστικός τομέας της Ιαπωνίας εμφανίζει μεταπανδημικά ισχυρή ανάκαμψη, τόσο ως προς τον εισερχόμενο όσο και ως προς τον εξερχόμενο τουρισμό.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία από τον Εθνικό Οργανισμό της χώρας, ο εισερχόμενος τουρισμός -- συντηρούμενος πάντα από την κάμψη του γεν τα τελευταία έτη -- ανήλθε κατά το 2024 σε 36,87 εκατ. επισκέπτες, καταγράφοντας αύξηση 47,1% ως προς το 2023 (από 25,01 εκατ.), υπερβαίνοντας, μάλιστα, κατά πολύ την προ πανδημίας αντίστοιχη επίδοση (31,9 εκατ. το 2019).

Η ανάκαμψη συνεχίζεται και τη φετινή χρονιά καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 21% στις διεθνείς αφίξεις οι οποίες έφθασαν σε 21,5 εκατ. Ο αριθμός των ξένων επισκεπτών στην Ιαπωνία τον Ιούνιο ανήλθε σε 3,38 εκατ., αυξημένος κατά 7,6% σε ετήσια βάση και αποτελεί το υψηλότερο νούμερο που έχει καταγραφεί ποτέ για τον μήνα Ιούνιο.

Η σημαντική αυτή εισροή επισκεπτών ενίσχυσε ιδιαίτερα την ιαπωνική οικονομία, το 2024 καθώς τα έσοδα στον τομέα τουρισμού ανήλθαν σε περίπου 51,5 δισ. δολ., καταγράφοντας αύξηση 53% ως προς το 2023. Καθώς, από άποψη εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών, ο τουρισμός καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, μετά τις εξαγωγές της αυτοκινητοβιομηχανίας, η ιαπωνική κυβέρνηση έχει θέσει στόχο προσέλκυσης 60 εκατ. επισκεπτών, σε ετήσια βάση, έως το 2030.

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικά ζητήματα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως, πρωτίστως, σχετικά με τον υπερτουρισμό σε ορισμένες περιοχές (που έχει εν μέρει επιφέρει “two-tiered pricing”, δηλαδή. διαφορετική χρέωση για ημεδαπούς και ξένους τουρίστες, λόγω υψηλότερου κόστους αυξημένων απαιτήσεων παροχής υπηρεσιών), αλλά και την έλλειψη εργαζομένων (που δυσχεραίνει την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης, ενώ έχει οδηγήσει σε αύξηση προσλήψεων αλλοδαπών εργαζομένων). Οι εν λόγω προκλήσεις έχουν ενισχύσει τη γενικότερη συζήτηση σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης των ιαπωνικών τουριστικών υποδομών.

Εξάλλου, η κάμψη του γιεν και η σχετική, συνεχιζόμενη, κρίση κόστους διαβίωσης στη χώρα (λόγω υψηλού πληθωρισμού), συνέβαλαν στη διατήρηση αργού ρυθμού ανάκαμψης, μεταπανδημικά, του εξερχόμενου τουρισμού, ο οποίος παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα προς όλους τους προορισμούς (και προς Ευρώπη) -- ενώ, παράλληλα, ενισχύθηκε ο εσωτερικός τουρισμός, με αποτέλεσμα την αύξηση τιμών στις πιο τουριστικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, κατά το 2024 οι Ιάπωνες επισκέπτες προς προορισμούς εξωτερικού ανέρχονται σε 14,5 εκατ., αντιστοιχώντας σε σημαντική αύξηση τάξης 152,6% ως προς το 2023, αν και στο 72,2%, ακόμα, της επίδοσης του 2019.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία κατά το 2024 οι αεροπορικές αφίξεις από την Ιαπωνία, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελ. Βενιζέλος”, ανήλθαν σε 40.500, από 40.400 το 2023, και 25.600 το 2019. Η ασθενής ροή Ιαπώνων επισκεπτών προς τη χώρα μας κατά τα τελευταία έτη οφείλεται, πέραν της πανδημίας, στη δυσχερή οικονομική συγκυρία στην Ιαπωνία (κόστος διαβίωσης, διαθέσιμο εισόδημα, και κάμψη γεν), ενώ, βεβαίως, ουδόλως διευκολύνει η έλλειψη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών.

Επίσης, η μη επαναλειτουργία Γραφείου Εξωτερικού στην Ιαπωνία δυσχεραίνει την προώθηση της χώρας μας ως τουριστικού προορισμού. Δεδομένου ότι το ενδιαφέρον των Ιαπώνων για τη χώρα μας είναι, διαχρονικά, ιδιαίτερα μεγάλο, οι επαγγελματίες τουρισμού στην Ιαπωνία επιζητούν συνεργασία με τοπικό Γραφείο ΕΟΤ, η επαναλειτουργία του οποίου είναι σκόπιμο επανεξεταστεί όπως εξάλλου έχουν προτείνει, επανειλημμένως, ιαπωνικοί φορείς όπως οι JTA, JNTO, JATA.

Να σημειωθεί ότι ο πληθυσμός της Ιαπωνίας ανέρχεται σε 123,8 εκατ. κατά το και είναι η 11η μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα παγκοσμίως.

(*) Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Τόκυο.








































































