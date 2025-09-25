Από 19 έως 22 Φεβρουαρίου 2026 η μεγαλύτερη τουριστική έκθεση στην Ουγγαρία

Η 48η διεθνής τουριστική έκθεση TRAVEL + έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη από 19 έως 22 Φεβρουαρίου 2026.

Η έκθεση αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός του τουριστικού τομέα στην Ουγγαρία και απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και στο ευρύ κοινό. Στη διοργάνωση του 2025 συμμετείχαν συνολικά 206 εκθέτες (τουριστικές επιχειρήσεις, εθνικές συμμετοχές, περιφέρειες χωρών, πόλεις και ταξιδιωτικά γραφεία) από 35 χώρες. Οι επισκέπτες της Έκθεσης ξεπέρασαν τις 23.000.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Έκθεσης, διοργανώνονται σεμινάρια και ημερίδες, όπου μεταξύ άλλων, αναλύονται οι σύγχρονες τουριστικές τάσεις, η ανάδειξη διαφόρων τομέων εναλλακτικού τουρισμού καθώς και οι νέοι προορισμοί του εξωτερικού.

Παράλληλα με την Έκθεση Τουρισμού και στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθούν, όπως κάθε χρόνο, το Ναυτικό Σαλόνι Βουδαπέστης (Budapest Boat Show), E-Bike Test & Show καθώς και Έκθεση Τροχόσπιτων (Karaván Salon). Σημειώνεται, επίσης, ότι, πλην της περασμένης διοργάνωσης, κατά την προηγούμενη διετία υπήρξε ελληνική συμμετοχή από Περιφέρειες και Δήμους.

Να σημειωθεί ότι το ελληνικό τουριστικό προϊόν παραμένει εξαιρετικά δημοφιλές στην Ουγγαρία, με τη χώρα μας να αποτελεί σταθερά μία εκ των βασικών επιλογών των Ούγγρων για τις διακοπές τους.

Εξάλλου, σύμφωνα με ανακοινώσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας της χώρας από τον Μάιο του 2026 θα γίνει επανέναρξη απευθείας πτήσεων της American Airlines μεταξύ Βουδαπέστης και Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ σε καθημερινή βάση, Σημειώνεται ότι απευθείας πτήσεις μεταξύ Ουγγαρίας και Ηνωμένων Πολιτειών είχαν διακοπεί από το 2020 και μετά, εξαιτίας πανδημίας.

Επιπλέον, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ανακοίνωσε την έναρξη ενός Σχεδίου Οικοδομικής Ανάπτυξης συνολικού ύψους 25 δισ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η κυβέρνηση θα προβεί σε αναβάθμιση υποδομών της Ουγγαρίας έως το 2035, που θα εστιάζει σε έργα στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των μεταφορών και της ύδρευσης.

Παράλληλα, υπάρχουν άλλες τέσσερις πρωτοβουλίες στον σχεδιασμό της κυβέρνησης, που αφορούν την κατασκευή κατοικιών, τις μειώσεις φόρων, την προστασία της βιομηχανίας και των θέσεων εργασίας.

(*) Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Βουδαπέστη.













