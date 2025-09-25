Από 19 έως 22 Φεβρουαρίου 2026 η μεγαλύτερη τουριστική έκθεση στην Ουγγαρία
25 Sep 2025, 06:12 | ΚΟΣΜΟΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Η 48η διεθνής τουριστική έκθεση TRAVEL + έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη από 19 έως 22 Φεβρουαρίου 2026.
Η έκθεση αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός του τουριστικού τομέα στην Ουγγαρία και απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και στο ευρύ κοινό. Στη διοργάνωση του 2025 συμμετείχαν συνολικά 206 εκθέτες (τουριστικές επιχειρήσεις, εθνικές συμμετοχές, περιφέρειες χωρών, πόλεις και ταξιδιωτικά γραφεία) από 35 χώρες. Οι επισκέπτες της Έκθεσης ξεπέρασαν τις 23.000.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της Έκθεσης, διοργανώνονται σεμινάρια και ημερίδες, όπου μεταξύ άλλων, αναλύονται οι σύγχρονες τουριστικές τάσεις, η ανάδειξη διαφόρων τομέων εναλλακτικού τουρισμού καθώς και οι νέοι προορισμοί του εξωτερικού.
Παράλληλα με την Έκθεση Τουρισμού και στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθούν, όπως κάθε χρόνο, το Ναυτικό Σαλόνι Βουδαπέστης (Budapest Boat Show), E-Bike Test & Show καθώς και Έκθεση Τροχόσπιτων (Karaván Salon). Σημειώνεται, επίσης, ότι, πλην της περασμένης διοργάνωσης, κατά την προηγούμενη διετία υπήρξε ελληνική συμμετοχή από Περιφέρειες και Δήμους.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό τουριστικό προϊόν παραμένει εξαιρετικά δημοφιλές στην Ουγγαρία, με τη χώρα μας να αποτελεί σταθερά μία εκ των βασικών επιλογών των Ούγγρων για τις διακοπές τους.
Εξάλλου, σύμφωνα με ανακοινώσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας της χώρας από τον Μάιο του 2026 θα γίνει επανέναρξη απευθείας πτήσεων της American Airlines μεταξύ Βουδαπέστης και Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ σε καθημερινή βάση, Σημειώνεται ότι απευθείας πτήσεις μεταξύ Ουγγαρίας και Ηνωμένων Πολιτειών είχαν διακοπεί από το 2020 και μετά, εξαιτίας πανδημίας.
Επιπλέον, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ανακοίνωσε την έναρξη ενός Σχεδίου Οικοδομικής Ανάπτυξης συνολικού ύψους 25 δισ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η κυβέρνηση θα προβεί σε αναβάθμιση υποδομών της Ουγγαρίας έως το 2035, που θα εστιάζει σε έργα στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των μεταφορών και της ύδρευσης.
Παράλληλα, υπάρχουν άλλες τέσσερις πρωτοβουλίες στον σχεδιασμό της κυβέρνησης, που αφορούν την κατασκευή κατοικιών, τις μειώσεις φόρων, την προστασία της βιομηχανίας και των θέσεων εργασίας.
(*) Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Βουδαπέστη.
διαβάστε ακόμα
- Μαγιόρκα: Οι κάτοικοι λένε «όχι» στον μαζικό τουρισμό 23/09 | 08:30
- Τουρκικός τουρισμός | Οι μειώσεις τιμών φέρνουν υψηλές πληρότητες το φθινόπωρο 22/09 | 11:33
- 7 δισ. ο προϋπολογισμός για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 20/09 | 09:14
- Πως επηρεάζει ο τουρισμός την αγορά πολυτελών ακινήτων στο Μιλάνο 19/09 | 08:35
- Νέα μεγάλα επενδυτικά πρότζεκτ στην Αλβανία σε τουρισμό, ενέργεια και βιομηχανία 17/09 | 08:05
- Αλβανία: Τα οφέλη για τουριστικές επενδύσεις από το Καθεστώς Στρατηγικού Επενδυτή - Έγκριση 2 μεγάλων πρότζεκτ 17/09 | 08:10
- Ισπανία: Μαχαίρι στο κάπνισμα στους δημόσιους χώρους φέρνει νέο νομοσχέδιο 12/09 | 16:42
- Βόρεια Μακεδονία: Αύξηση των ξένων τουριστών στο εξάμηνο 12/09 | 07:40
- Marassi Red Sea: Η Αίγυπτος επενδύει 16 δισ. ευρώ για νέο τουριστικό mega-προτζεκτ 10/09 | 13:42
- Ενισχυμένα τα ταξίδια των Ουκρανών το 2025 - H Ελλάδα στους κορυφαίους προορισμούς 10/09 | 08:20
δημοφιλέστερα
- 1 Γιατί έχει "μπλοκάρει" η εθνική καμπάνια "Rebranding Greece"; Διαβάστε στο Tornos News όλο το παρασκήνιο 23.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 2 Α. Παγώνης προς Ντ. Μπακογιάννη: Η Πολιτεία έχει ευθύνες για το έλλειμμα στέγασης 24.09.2025 | ΠΟΞ
- 3 Irene Palace | O alltours ανοίγει το πρώτο του ξενοδοχείο στη Ρόδο 22.09.2025 | TOUR OPERATORS
- 4 Οικογένεια Τορνιβούκα | 100 χρόνια ελληνικής φιλοξενίας με επέκταση στην Αθήνα 24.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Κέρκυρα: Επικαιροποίηση μελέτης τουριστικού καταφυγίου Κυρά Δικιά 25.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Η Χίος «δωρίζει» μέρες διακοπών τον Οκτώβριο – Νέα καμπάνια με 3+1 προσφορά 25.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Από 19 έως 22 Φεβρουαρίου 2026 η μεγαλύτερη τουριστική έκθεση στην Ουγγαρία 25.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 8 Η νέα τουριστική ταυτότητα της Πελοποννήσου | Τι λέει στο Τ.Ν. ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θ Μιχελόγγονας 23.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Corendon: Ενισχύονται οι συνδέσεις με Ελλάδα από τη Γερμανία το 2026 25.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 10 Στην ψηφιακή εποχή μπαίνει η Ryanair - Πλήρως ψηφιακές οι κάρτες επιβίβασης από 12 Νοεμβρίου 24.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ