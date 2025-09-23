Μαγιόρκα: Οι κάτοικοι λένε «όχι» στον μαζικό τουρισμό
23 Sep 2025, 08:30 | ΚΟΣΜΟΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Η δυσαρέσκεια των κατοίκων των Βαλεαρίδων Νήσων με τον τουρισμό αυξάνεται συνεχώς με την πλειονότητα να θεωρεί ότι ο αριθμός των επισκεπτών σε Μαγιόρκα και Ίμπιζα είναι υπερβολικός, σύμφωνα με νέα έρευνα που πραγματοποίησε ο Οργανισμός Τουρισμού των Βαλεαρίδων (AETIB).
Από τους 2.000 συμμετέχοντες στην έρευνα από τη Μαγιόρκα, τη Μενόρκα, την Ίμπιζα και τη Φορμεντέρα, το 75,6% θεωρεί ότι ο αριθμός των τουριστών είναι υπερβολικά μεγάλος. Η κριτική των κατοίκων εστιάζει κυρίως στις συνέπειες που έχει ο τουρισμός στο κόστος ζωής και στο περιβάλλον. Το 77,2% πιστεύει ότι ο τουρισμός ευθύνεται για την αύξηση των ενοικίων, το 65,5% για την κυκλοφοριακή συμφόρηση και το 63,2% για την επιβάρυνση των φυσικών πόρων.
Το 55,3% θεωρεί τον τουρισμό υπεύθυνο για την αύξηση τιμών και υπηρεσιών. Επιπλέον, το 32,4% εκφράζει ανησυχία για τον αντίκτυπο στον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά των Βαλεαρίδων, με την Μαγιόρκα να παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ανησυχίας (51,4%).
Βέβαια οι επιχειρήσεις υπογραμμίζουν ότι λόγω των εσόδων του τουρισμού γίνονται περισσότερες ενέργειες στον πολιτισμό και η πλειονότητα των κατοίκων δεν επιθυμούν να σταματήσει ο τουρισμός καθώς το 86% θεωρεί ότι συμβάλλει στην οικονομική ευημερία και το 74% τον θεωρεί κινητήρια δύναμη για την απασχόληση.
Η ικανοποίηση από τον τουρισμό διαφέρει ανά νησί. Στη Φορμεντέρα, το 68% δηλώνει ικανοποιημένο, στη Μενόρκα το 66%, ενώ στην Ίμπιζα μόλις το 48,3% και στη Μαγιόρκα το 38%.
Όσον αφορά μέτρα για μια πιο «βιώσιμη» τουριστική εμπειρία, οι περισσότεροι κάτοικοι τάσσονται υπέρ της εφαρμογής περιορισμών:
- 69,1% θέλει να περιοριστεί νομοθετικά ο συνολικός αριθμός επισκεπτών.
- Το ίδιο ποσοστό θέλει λιγότερα κρουαζιερόπλοια.
- Το 80,5% επιθυμεί περιορισμό των διαμερισμάτων και το 79,6% ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων.
- Το 67,6% τάσσεται υπέρ της περαιτέρω αύξησης του eco-tax και το 52% υπέρ του περιορισμού της διαφημιστικής προβολής για τουριστικούς λόγους
- Σε πιο ήπια μέτρα, το 90% θέλει καλύτερη κατανομή των τουριστών στα νησιά.
