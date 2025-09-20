7 δισ. ο προϋπολογισμός για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες
20 Sep 2025, 09:14 | ΚΟΣΜΟΣ
TornosNews.gr
Ισχυρό ενδιαφέρον από μεγάλες αμερικανικές και διεθνείς εταιρείες προσελκύουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, με τους διοργανωτές να δηλώνουν αισιόδοξοι ότι θα ξεπεράσουν τους στόχους χορηγιών.
Όπως δήλωσε στο Reuters ο John Slusher, CEO της U.S. Olympic and Paralympic Properties (USOPP) – του φορέα που έχει αναλάβει την εμπορική αξιοποίηση των Αγώνων και των δικαιωμάτων της Team USA έως το 2028 – η διοργάνωση έχει ήδη προσελκύσει κορυφαία brands. Την Τρίτη ανακοινώθηκε η συνεργασία με τη Starbucks, που γίνεται ο επίσημος καφές των Αγώνων, πλαισιώνοντας τη Honda, την Comcast και τη Delta Air Lines, οι οποίες είχαν ήδη υπογράψει ως ιδρυτικοί εταίροι.
Στόχος της LA28 είναι να υπογράψει νέες συμφωνίες ύψους 800 εκατ. έως 1 δισ. δολαρίων μέσα στο 2025, ώστε το συνολικό έσοδο από χορηγίες να προσεγγίσει τα 2 δισ. δολάρια. Ο Slusher εκτιμά ότι μέχρι την έναρξη των Αγώνων το 2028, το τελικό ποσό θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τα 2,5 δισ. δολάρια.
Μεγάλο ενδιαφέρον καταγράφεται και από εταιρείες που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τη συμμετοχή τους, ενώ η απόφαση της ΔΟΕ να επιτρέψει για πρώτη φορά δικαιώματα ονοματοδοσίας γηπέδων δημιουργεί νέες πηγές εσόδων. Ανοιχτές παραμένουν ακόμη κατηγορίες όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η μαζική εστίαση, το λιανεμπόριο, η ενέργεια και οι ψηφιακές υπηρεσίες.
Συγκρίνοντας με προηγούμενες διοργανώσεις, το Παρίσι το 2024 συγκέντρωσε πάνω από 1,2 δισ. δολάρια από εσωτερικές χορηγίες, ενώ το Τόκιο το 2021 κατέρριψε κάθε ρεκόρ με πάνω από 3 δισ. δολάρια.
Όσον αφορά τους θεατές, τα εισιτήρια και τα πακέτα φιλοξενίας για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες θα τεθούν προς πώληση από το 2026, με τις τιμές να ξεκινούν από 28 δολάρια. Επίσημοι πάροχοι εισιτηρίων θα είναι οι AXS και Eventim, ενώ τις hospitality εμπειρίες έχει αναλάβει η On Location.
Ο προϋπολογισμός της διοργάνωσης υπολογίζεται στα 7 δισ. δολάρια και καλύπτεται αποκλειστικά από ιδιωτική χρηματοδότηση, μέσα από χορηγίες, αδειοδοτήσεις, εισιτήρια, hospitality και τη συμβολή της ΔΟΕ.
