Ισπανία: Μαχαίρι στο κάπνισμα στους δημόσιους χώρους φέρνει νέο νομοσχέδιο
12 Sep 2025, 16:42 | ΚΟΣΜΟΣ
TornosNews.gr
Η Ισπανία προχωρά σε αυστηρότερους περιορισμούς για το κάπνισμα και τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων, που αναμένεται να επηρεάσουν και τους τουρίστες στη χώρα.
Σύμφωνα με νέο νομοσχέδιο που προτείνει η συνασπιστική κυβέρνηση της Ισπανίας, τα συμβατικά τσιγάρα,τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, φυτικά προϊόντα, οι ναργιλέδες και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση του καπνού και άλλων ουσιών, θα απαγορευτούν σε υπαίθριους χώρους, όπως παραλίες, εστιατόρια και μπαρ, γήπεδα, αθλητικά κέντρα, παιδότοπους, στάσεις λεωφορείων και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις.
«Θα προτάσσουμε πάντα τη δημόσια υγεία έναντι των ιδιωτικών συμφερόντων», δήλωσε η υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρθία, προσθέτοντας πως «όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα και να ζουν καλύτερα και περισσότερο».
Το νομοσχέδιο ξεσήκωσε αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες εστιατορίων και μπαρ, οι οποίοι επισημαίνουν πως η κουλτούρα του υπαίθριου φαγητού και ποτού στην Ισπανία βασίζεται εν μέρει σε πελάτες που καπνίζουν. Το κάπνισμα σε εσωτερικούς χώρους απαγορεύεται ήδη από το 2011.
Η Ισπανία παραδοσιακά προσελκύει επισκέπτες με «όχημα» τον ήλιο, τον πολιτισμό, αλλά και με τη διαθεσιμότητα φθηνών τσιγάρων και προϊόντων χωρίς φόρους, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι να επιβληθούν αυστηρότεροι περιορισμοί στη διαφήμιση και διανομή αυτών των προϊόντων.
Η προτεινόμενη νομοθεσία επιδιώκει επίσης να επιβάλει αυστηρότερους ελέγχους στην εμπορία και διανομή ατμιστικών και ηλεκτρονικών τσιγάρων, στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών ελέγχου του καπνού.
Η Ισπανία ακολουθεί το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γαλλία, που από τον Ιούλιο απαγορεύει το κάπνισμα σε εξωτερικούς χώρους, αν και με εξαιρέσεις για τα καφέ και τα μπαρ και χωρίς περιορισμούς για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.
Τα στατιστικά στοιχεία του Ισπανικού υπουργείου Υγείας δείχνουν ότι οι ασθένειες που σχετίζονται με τον καπνό προκαλούν πάνω από 50.000 θανάτους ετησίως στη χώρα – περίπου 137 ημερησίως.
Η τελική έγκριση του νομοσχεδίου παραμένει υπό συζήτηση στο ισπανικό κοινοβούλιο, με πιθανές τροποποιήσεις πριν τεθεί σε εφαρμογή.
διαβάστε ακόμα
- Βόρεια Μακεδονία: Αύξηση των ξένων τουριστών στο εξάμηνο 12/09 | 07:40
- Marassi Red Sea: Η Αίγυπτος επενδύει 16 δισ. ευρώ για νέο τουριστικό mega-προτζεκτ 10/09 | 13:42
- Ενισχυμένα τα ταξίδια των Ουκρανών το 2025 - H Ελλάδα στους κορυφαίους προορισμούς 10/09 | 08:20
- Βενετία: «Απέτυχε το πείραμα» – Γιατί η χρέωση εισόδου δεν «έκοψε» τον υπερτουρισμό 09/09 | 15:23
- Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως για μέτρα μείωσης της σπατάλης τροφίμων στα κράτη-μέλη έως το 2030 09/09 | 15:34
- Κατώτατος μισθός: Αύξηση κατά 37% στη Σερβία σε 12 μήνες - Στα 1.126 ευρώ στη Πολωνία εν μέσω αντιδράσεων 10/09 | 07:20
- Στα 4,2 δισ. ευρώ το κόστος για τις επιχειρήσεις από την πιθανή κατάργηση 2 αργιών στη Γαλλία 10/09 | 08:00
- Ελβετία: Προς παράταση ισχύος του μειωμένου ειδικού συντελεστή ΦΠΑ για τα ξενοδοχεία 08/09 | 06:55
- Ντουμπρόβνικ με ραντεβού: Από το 2026 προκράτηση για τα διάσημα τείχη 04/09 | 12:39
- Δεκαετής Στρατηγική Υποδομών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Στο επίκεντρο η μάχη για προσιτή στέγη 05/09 | 07:18
δημοφιλέστερα
- 1 Ξενία, ακτές και ιαματικά: Το τουριστικό comeback της δημόσιας περιουσίας μέσω ΕΤΑΔ 11.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 2 Ρεκόρ αφίξεων τον Αύγουστο, αλλά «διπλή ταχύτητα» στα 14 αεροδρόμια της Fraport 12.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 Δήμος Κάσου: Σχέδιο αξιοποίησης των παραδοσιακών ανεμόμυλων για ενέργεια και τουρισμό 12.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Δήμαρχος Κύθνου: "Το νησί έχει γίνει πλέον τουριστικός προορισμός" 12.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Κουρταλιώτικο Φαράγγι: Πάνω από 100.000 επισκέπτες από το Μάιο ως και τέλος Αυγούστου 12.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Ενισχύσεις για την προσβασιμότητα σε παραλίες της Χερσονήσου, του Αγίου Νικολάου και της Τανάγρας 12.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 7 Υπουργείο Τουρισμού: Μεταβίβαση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 12.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 8 Βόρεια Μακεδονία: Αύξηση των ξένων τουριστών στο εξάμηνο 12.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 9 Νέο ιστορικό ρεκόρ για την κρουαζιέρα στο λιμάνι Ηρακλείου 12.09.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 10 Η Aegean μεταφέρει Έλληνες φιλάθλους στη Ρίγα για τον Ημιτελικό του EuroBasket 2025 11.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ