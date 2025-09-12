Ισπανία: Μαχαίρι στο κάπνισμα στους δημόσιους χώρους φέρνει νέο νομοσχέδιο

Η Ισπανία προχωρά σε αυστηρότερους περιορισμούς για το κάπνισμα και τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων, που αναμένεται να επηρεάσουν και τους τουρίστες στη χώρα.

Σύμφωνα με νέο νομοσχέδιο που προτείνει η συνασπιστική κυβέρνηση της Ισπανίας, τα συμβατικά τσιγάρα,τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, φυτικά προϊόντα, οι ναργιλέδες και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση του καπνού και άλλων ουσιών, θα απαγορευτούν σε υπαίθριους χώρους, όπως παραλίες, εστιατόρια και μπαρ, γήπεδα, αθλητικά κέντρα, παιδότοπους, στάσεις λεωφορείων και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις.

«Θα προτάσσουμε πάντα τη δημόσια υγεία έναντι των ιδιωτικών συμφερόντων», δήλωσε η υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρθία, προσθέτοντας πως «όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα και να ζουν καλύτερα και περισσότερο».

Το νομοσχέδιο ξεσήκωσε αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες εστιατορίων και μπαρ, οι οποίοι επισημαίνουν πως η κουλτούρα του υπαίθριου φαγητού και ποτού στην Ισπανία βασίζεται εν μέρει σε πελάτες που καπνίζουν. Το κάπνισμα σε εσωτερικούς χώρους απαγορεύεται ήδη από το 2011.

Η Ισπανία παραδοσιακά προσελκύει επισκέπτες με «όχημα» τον ήλιο, τον πολιτισμό, αλλά και με τη διαθεσιμότητα φθηνών τσιγάρων και προϊόντων χωρίς φόρους, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι να επιβληθούν αυστηρότεροι περιορισμοί στη διαφήμιση και διανομή αυτών των προϊόντων.

Η προτεινόμενη νομοθεσία επιδιώκει επίσης να επιβάλει αυστηρότερους ελέγχους στην εμπορία και διανομή ατμιστικών και ηλεκτρονικών τσιγάρων, στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών ελέγχου του καπνού.

Η Ισπανία ακολουθεί το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γαλλία, που από τον Ιούλιο απαγορεύει το κάπνισμα σε εξωτερικούς χώρους, αν και με εξαιρέσεις για τα καφέ και τα μπαρ και χωρίς περιορισμούς για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Τα στατιστικά στοιχεία του Ισπανικού υπουργείου Υγείας δείχνουν ότι οι ασθένειες που σχετίζονται με τον καπνό προκαλούν πάνω από 50.000 θανάτους ετησίως στη χώρα – περίπου 137 ημερησίως.

Η τελική έγκριση του νομοσχεδίου παραμένει υπό συζήτηση στο ισπανικό κοινοβούλιο, με πιθανές τροποποιήσεις πριν τεθεί σε εφαρμογή.