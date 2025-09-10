Στα 4,2 δισ. ευρώ το κόστος για τις επιχειρήσεις από την πιθανή κατάργηση 2 αργιών στη Γαλλία

Αντιδράσεις προκαλεί στη Γαλλία το προταθέν μέτρο για κατάργηση δύο αργιών.

Ο μεγαλύτερος σύνδεσμος επιχειρήσεων της Γαλλίας Medef (φορέας ομόλογος του ΣΕΒ), και άλλα σωματεία και συνδικάτα διατηρούν πλήθος επιφυλάξεων για το μέτρο επισημαίνοντας ότι μία τέτοια επιλογή θα επιβάρυνε επιπρόσθετα τις επιχειρήσεις (κατά 4,2 δισ. ευρώ), ενώ και οι εργαζόμενοι δε θα λάμβαναν κάποιο ουσιαστικό όφελος.

Στο μεταξύ τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από έρευνα του Εθνικού Κέντρου Στατι­στικής και Οικονομικών Μελετών της Γαλλίας, δείχνουν ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στη χώρα αυξήθηκε κατά 0,2% το μήνα Ιούλιο και κατά 1% σε ετήσια βάση επιβεβαιώνοντας τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα.

Η βελτίωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά τον Ιούλιο αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των τιμών των υπηρεσιών, με ιδιαίτερο βάρος στις εποχικές αυξήσεις στους τομείς των μεταφορών και της φιλοξενίας.

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από την σχετική μελέτη ο βασικός μοχλός της εν λόγω ανόδου υπήρξε η βελτίωση των τιμών στον τομέα των υπηρεσιών, οι οποίες πα­ρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 1,3% τον Ιούλιο (έναντι αύξησης κατά 0,6% τον Ιούνιο) και κατά 2,5% σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, οι τιμές στον τομέα των μεταφορών αυξήθηκαν κατά 10,2%, κυρίως λόγω της ανόδου κατά 7,6% των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων και λιγότε­ρο λόγω των τιμών στις οδικές μεταφορές (αύξηση κατά 1,9%). Αντίθετα, οι τιμές στα σιδηροδρομικά εισιτήρια παρουσίασαν επιβράδυνση (+0,9% έναντι +3,4%). Οι υπηρεσίες φιλοξενίας παρουσίασαν αύξηση κατά 11,7% σε μηνιαία βάση με εμφανώς ηπιότερο ρυθμό σε σχέση με τον περασμένο Ιούνιο, ενώ σε ετήσια βάση οι τιμές αυξήθηκαν κατά 4,6%. Όσον αφορά στις άλλες υπηρεσίες (εστίαση, υπηρεσίες ψυχαγωγίας, ασφάλειες), και αυτές συνέχισαν να συμβάλλουν στη βελτίωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Επιπλέον, σύμφωνα με τη μελέτη τον Ιούλιο οι τιμές στα τρόφιμα παρουσίασαν επιτάχυνση για έβδομο συνεχόμενο μήνα κατά 1,6%.

Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Παρίσι.