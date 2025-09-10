Κατώτατος μισθός: Αύξηση κατά 37% στη Σερβία σε 12 μήνες - Στα 1.126 ευρώ στη Πολωνία εν μέσω αντιδράσεων

Ο κατώτατος μισθός στην Σερβία θα αυξηθεί κατά 9,4%, από 450 σε 500 ευρώ από τον προσεχή Οκτώβριο σύμφωνα με ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών της χώρας.

Επίσης, το υπουργείο πρότεινε μια περαιτέρω αύξηση κατά 10,1% από τον Ιανουάριο του 2026, η οποία θα ανεβάσει τον κατώτατο μισθό στα 550 ευρώ. Εάν εφαρμοστεί, η σωρευτική αύξηση σε διάστημα 12 μηνών θα είναι 37%. Το υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού όχι μόνο στηρίζει τους εργαζόμενους με χαμηλό εισόδημα, αλλά και ενισχύει τα συνολικά επίπεδα μισθών. Για να μειωθεί το βάρος των εργοδοτών, το όριο του μη φορολογητέου εισοδήματος θα αυξηθεί κατά 20,4%. Ως αποτέλεσμα, η συνολική φορολογική επιβάρυνση των μισθών θα μειωθεί στο 59,7%, ενώ ο φόρος επί του κατώτατου μισθού θα παραμείνει στο 55,6%. Οι εργοδότες και τα συνδικάτα υποστήριξαν την αύξηση και αναμένονται περαιτέρω διαπραγματεύσεις μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Οι εργοδότες επιδοκίμασαν την κυβέρνηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, επικαλούμενοι τη συνεπή ανάπτυξη των επιχειρήσεων, της απασχόλησης και των κερδών τα τελευταία χρόνια.

Πάντως, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι λόγω των ασθενέστερων οικονομικών επιδόσεων στο πρώτο τρίμηνο του 2025 και της αναμενόμενης αρνητικής επίδρασης παγκόσμιων παραγόντων, η πρόβλεψη για την αύξηση του ΑΕΠ της Σερβίας για το 2025 αναθεωρήθηκε από 4,2% σε 3%, με την ανάπτυξη να προβλέπεται να επιταχυνθεί στο 4,2% το 2026. Η ανάπτυξη αναμένεται να συνεχίσει να υποκινείται κυρίως από την εγχώρια ζήτηση, η οποία θα συμβάλει κατά 5,3%, ενώ η ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, μαζί με την αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος του πληθυσμού - κυρίως λόγω υψηλότερων μισθών και συντάξεων - θα οδηγήσουν σε επιταχυνόμενη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 3,9%, σύμφωνα με την πρόβλεψη.

Επίσης, οι κρατικές δαπάνες, οι οποίες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,3%, αναμένεται επίσης να συμβάλουν ελαφρώς στην αύξηση του ΑΕΠ το 2026.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες διεργασίες της πολωνικής κυβέρνησης, από την 1η Ιανουαρίου 2026, ο βασικός μισθός στην Πολωνία αναμένεται να ανέλθει σε 1.126 ευρώ και 7,37 ευρώ αντίστοιχα. Πάντως, τα συνδικάτα θεωρούν ότι το επίπεδο του προτεινόμενου βασικού μισθού είναι ανεπαρκές και υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να φτάσει τουλάχιστον τα 1.178 ευρώ. Αντίθετα, οι εργοδοτικές οργανώσεις αναγνωρίζουν την πρόταση της Κυβέρνησης ως μια συμβιβαστική λύση, αλλά εκφράζουν την επιφυλακτικότητά τους.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο πολωνικός βασικός μισθός πρέπει να αυξάνεται κάθε χρόνο τουλάχιστον κατά το ποσοστό της εκτιμώμενης πληθωριστικής τάσης. Ωστόσο, εάν στο πρώτο τρίμηνο του έτους που διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις, ο κατώτατος μισθός είναι μικρότερος από το ήμισυ του μέσου μισθού της χώρας, η αύξηση θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον δύο τρίτα της εκτιμώμενης πραγματικής αύξησης του ΑΕΠ.

Η εμμονή της Κυβέρνησης στην ισχύουσα πρότασή της ενδεχομένως μπορεί να δικαιολογηθεί από την διαπιστούμενη ελαφρά αύξηση της ανεργίας (5,4%). Ωστόσο, έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία πολλοί θεωρούν ότι δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των εργαζομένων, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τις πληθωριστικές πιέσεις που βιώνει η χώρα, και αντικατοπτρίζει τη γενικότερη πολιτικοκοινωνική αστάθεια των ημερών και των τεκταινομένων στη χώρα.

Οι πληροφορίες προέρχονται από τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Βελιγράδι και στη Βαρσοβία.