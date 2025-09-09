Βενετία: «Απέτυχε το πείραμα» – Γιατί η χρέωση εισόδου δεν «έκοψε» τον υπερτουρισμό
09 Sep 2025, 15:23 | ΚΟΣΜΟΣ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Η Βενετία έθεσε σε εφαρμογή για δεύτερη χρονιά την επιβολή εισόδου στους ημερήσιους επισκέπες της, με στόχο να περιορίσει τον υπερτουρισμό και τις επιπτώσεις του στην καθημερινότητα των κατοίκων. Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το μέτρο απέτυχε ως προς τη σκοπιμότητά του.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Δημοτικού Συμβουλίου, φέτος, για τις 54 ημέρες εφαρμογής του μέτρου, από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο, καταγράφηκαν 723.497 πληρωμές, αποφέροντας συνολικά 5,42 εκατ. ευρώ, ποσό σχεδόν διπλάσιο από πέρσι, όταν το μέτρο εφαρμόστηκε για μόλις 29 ημέρες αποφέροντας €2,4 εκατ.
Από το σύνολο των επισκεπτών, το 51% προπλήρωσε τα €5, ενώ το 49% πλήρωσε το διπλάσιο τέλος των €10, όπως προβλέπεται για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται εντός τεσσάρων ή λιγότερο ημερών από την επίσκεψη.
Η δημοτική αρχή επισημαίνει ότι τα έσοδα θα επενδυθούν σε υπηρεσίες που ωφελούν τους κατοίκους και τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στη μείωση του δημοτικού τέλους απορριμμάτων.
Παρά την αύξηση που παρατηρήθηκε στα έσοδα, ο αριθμός των επισκεπτών δεν μειώθηκε δραστικά. Ο μέσος ημερήσιος αριθμός των πληρωμών έφτασε τις 13.046, ελάχιστα χαμηλότερος από το 2024 (16.676). Η πιο πολυσύχναστη ημέρα ήταν η Παρασκευή, 2 Μαΐου, με 24.951 ημερίσιους επισκέπτες, αριθμός που ξεπερνά τον μισό πληθυσμό της πόλης.
«Το πείραμα απέτυχε», δηλώνουν οι επικριτές του μέτρου, καθώς δεν λειτο΄λυργησε ως εργαλείο διαχείρισης των τουριστικών ροών κατά τις ημέρες αιχμής και δεν έδρασε ως αποτρεπτικός παράγονας επίσκεψης στον προορισμό.
Επίσης, ζητούν μέτρα που θα ενθαρρύνουν την επανεγκατάσταση κατοίκων στο ιστορικό κέντρο, όπου πλέον υπάρχουν περισσότερα κρεβάτια για τουρίστες παρά μόνιμοι κάτοικοι, με τους τελευταίους να έχουν φτάσει αριθμητικά στα ιστορικά χαμηλα΄επίπεδα των 48.500.
