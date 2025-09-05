Δεκαετής Στρατηγική Υποδομών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Στο επίκεντρο η μάχη για προσιτή στέγη

Η βρετανική κυβέρνηση παρουσίασε τη Δεκαετή Στρατηγική Υποδομών (10 Year Infrastructure Strategy), ένα φιλόδοξο σχέδιο που στοχεύει να προσελκύσει ξένες επενδύσεις και να αλλάξει τον χάρτη των δημόσιων και κοινωνικών υποδομών του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη στρατηγική που ενώνει έργα οικονομικού ενδιαφέροντος όπως μεταφορές, ενέργεια, ψηφιακή συνδεσιμότητα και διαχείριση πόρων, με κοινωνικές υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και στέγαση.

Στέγαση: η «ναυαρχίδα» της στρατηγικής

Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκεται το μεγαλύτερο πρόγραμμα προσιτής στέγης που έχει εξαγγελθεί εδώ και δεκαετίες: η παράδοση 1,5 εκατομμυρίων νέων κατοικιών μέσα στην επόμενη δεκαετία. Με χρηματοδότηση από την Εθνική Τράπεζα Στέγασης, η πρωτοβουλία στοχεύει να μειώσει τη στεγαστική κρίση που πλήττει εκατομμύρια Βρετανούς, προσφέροντας σταθερές και οικονομικά προσβάσιμες λύσεις σε οικογένειες και νέους. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα θα τονώσει την τοπική απασχόληση, θα αναβαθμίσει υποβαθμισμένες περιοχές και θα μειώσει τις ανισότητες μεταξύ περιφέρειας και μητροπολιτικών κέντρων.

Υποδομές και επενδύσεις

Η στρατηγική συνοδεύεται από κρατική χρηματοδότηση ύψους τουλάχιστον 725 δισ. λιρών για την επόμενη δεκαετία, καλύπτοντας τομείς όπως:

Μεταφορές: αναβάθμιση περιφερειακών δικτύων, νέο ταμείο για επισκευές κρίσιμων οδικών υποδομών, έργα όπως η διάβαση του Κάτω Τάμεση.

αναβάθμιση περιφερειακών δικτύων, νέο ταμείο για επισκευές κρίσιμων οδικών υποδομών, έργα όπως η διάβαση του Κάτω Τάμεση. Ύδρευση: ανάπτυξη 9 νέων δεξαμενών νερού.

ανάπτυξη 9 νέων δεξαμενών νερού. Καθαρή Ενέργεια: επενδύσεις σε δίκτυα μεταφοράς υδρογόνου, ηλεκτρικής ενέργειας και υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

επενδύσεις σε δίκτυα μεταφοράς υδρογόνου, ηλεκτρικής ενέργειας και υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Πυρηνική Ενέργεια: στήριξη ερευνητικών προγραμμάτων μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων (SMR), έρευνα στην πυρηνική σύντηξη, επένδυση στον σταθμό Sizewell C.

στήριξη ερευνητικών προγραμμάτων μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων (SMR), έρευνα στην πυρηνική σύντηξη, επένδυση στον σταθμό Sizewell C. Κοινωνικές υποδομές: ανακαίνιση 500 και πλέον σχολείων και κατασκευή 35 νέων νοσοκομείων στην Αγγλία, 3 νέων φυλακών έως το 2031.

ανακαίνιση 500 και πλέον σχολείων και κατασκευή 35 νέων νοσοκομείων στην Αγγλία, 3 νέων φυλακών έως το 2031. Ψηφιακή συνδεσιμότητα: ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων μέσω του Project Gigabit.

ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων μέσω του Project Gigabit. Αντιπλημμυρική προστασία : δεκαετές πρόγραμμα για την ενίσχυση ανθεκτικότητας.

: δεκαετές πρόγραμμα για την ενίσχυση ανθεκτικότητας. Άμυνα: δέσμευση για δαπάνες 2,6% του ΑΕΠ έως το 2027.

Νέα εποπτεία και διαφάνεια

Η εφαρμογή της στρατηγικής θα εποπτεύεται από τη νεοσύστατη Εθνική Αρχή Μετασχηματισμού Υποδομών και Υπηρεσιών (NISTA), η οποία θα παρακολουθεί την πρόοδο και θα εκδίδει εκθέσεις αξιολόγησης. Τον Ιούλιο, η NISTA θα λανσάρει το διαδικτυακό Online Infrastructure Pipeline, μια διαδραστική πλατφόρμα που θα παρουσιάζει αναλυτικά όλες τις επενδυτικές ευκαιρίες.

Αντιδράσεις

Η συντηρητική αντιπολίτευση αμφισβήτησε την ικανότητα της κυβέρνησης να υλοποιήσει τον φιλόδοξο αυτό σχεδιασμό, ζητώντας μεγαλύτερη διαφάνεια για την ακύρωση έργων της προηγούμενης περιόδου, όπως το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας HS2. Αντίθετα, ο κατασκευαστικός κλάδος και επενδυτικά ταμεία χαιρέτισαν την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι η μακροπρόθεσμη προσέγγιση ενισχύει την εμπιστοσύνη και την προβλεψιμότητα για επενδυτές.

Παρά τη θετική υποδοχή, η επιτυχία της στρατηγικής θα εξαρτηθεί από τη συνέπεια στην εφαρμογή και την αποτελεσματική συνεργασία με τη NISTA, ώστε η “ναυαρχίδα” της – το πρόγραμμα προσιτής στέγης – να μην μείνει στα χαρτιά, αλλά να αλλάξει πραγματικά την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

(*) Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Λονδίνο.













