Έρχεται το Δείπνο των Χιλίων στην Πάρμα

Η πόλη της Πάρμα στο πλαίσιο της στρατηγικής προβολής και προώθησης της τοπικής γαστρονομίας, ετοιμάζεται να φιλοξενήσει στις 9 Σεπτεμβρίου την έκτη κατά σειρά διοργάνωση της σημαντικής εκδήλωσης «Cena dei Mille» (Δείπνο των Χιλίων), υπό την αιγίδα του οργανισμού Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία με ιδιαίτερη σημασία για την ιταλική και ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων, καθώς αναδεικνύει τις παραγωγικές αλυσίδες της Parma Food Valley, οι οποίες αποφέρουν ετησίως κύκλο εργασιών ύψους 11 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 5 δισ. ευρώ προέρχονται από τις εξαγωγές.

Κεντρικός γαστρονομικός πρωταγωνιστής της φετινής εκδήλωσης θα είναι ο διακεκριμένος Ιταλός σεφ Giancarlo Perbellini, κάτοχος τριών αστεριών Michelin, ο οποίος αναλαμβάνει τη σύνθεση μέρους του μενού, συνεχίζοντας την παράδοση συμμετοχής κορυφαίων σεφ διεθνούς φήμης. Ο Perbellini δήλωσε ότι πρόκειται για μία πρόκληση υψηλών απαιτήσεων, τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα του, δεδομένου ότι η προετοιμασία δείπνου για χίλια άτομα απαιτεί ιδιαίτερη ακρίβεια και οργάνωση. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδίασε για την εκδήλωση ένα πρωτότυπο ορεκτικό που συνδυάζει αυγό, χούμους, ψωμί με καρύδια και σταφίδες, καθώς και ζελέ ταμαρίνδου, δίνοντας έμφαση τόσο στη γευστική αρμονία όσο και στη δυνατότητα μαζικής παραγωγής χωρίς απώλεια ποιότητας.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο ιστορικό κέντρο της Πάρμα, με την κεντρική τραπεζαρία να εκτείνεται σε μήκος περίπου 400 μέτρων, καταλαμβάνοντας την Piazza Garibaldi και τη Strada della Repubblica. Το μενού θα αποτελείται από τέσσερις γαστρονομικές προτάσεις: το απεριτίφ θα επιμεληθεί η ένωση Parma Quality Restaurants, με χρήση προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ από τις έξι κεντρικές παραγωγικές αλυσίδες της περιοχής. Το πρώτο πιάτο θα προέρχεται επίσης από τους Parma Quality Restaurants, το κυρίως πιάτο θα παρασκευαστεί από τη διεθνούς κύρους σχολή γαστρονομίας ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, ενώ το επιδόρπιο θα έχει την υπογραφή της ένωσης Chef to Chef.

Ο κ. Massimo Spigaroli, Πρόεδρος της Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy, δήλωσε σχετικά ότι η εκδήλωση αποτελεί «απόδειξη ότι η συνεργασία και η ομαδική προσπάθεια επιτρέπουν την υλοποίηση φιλόδοξων εγχειρημάτων, βασισμένων αφενός στην παράδοση και αφετέρου στις σύγχρονες τεχνολογίες και τάσεις του κλάδου». Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο της εκδήλωσης ως μοχλού τοπικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της διεθνούς εικόνας της Πάρμα ως γαστρονομικού προορισμού, επισημαίνοντας τη μαζική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, γεγονός που προσδίδει στην πρωτοβουλία χαρακτήρα έντονα συμμετοχικό και εξωστρεφή.

Τα εισιτήρια για το Δείπνο των Χιλίων διατέθηκαν μέσω πλατφόρμας, με κόστος 150 ευρώ ανά άτομο, πλέον προμήθειας. Μέρος των εσόδων πρόκειται να διατεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η εν λόγω διοργάνωση, πέραν της υψηλής γαστρονομικής αξίας της, συνιστά στρατηγικό εργαλείο ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ιταλικών προϊόντων διατροφής, προβάλλοντας πρότυπα συνεργασίας μεταξύ παραγωγών, σεφ και φορέων του κλάδου.

(*) Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Μιλάνο.














