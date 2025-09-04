Ντουμπρόβνικ με ραντεβού: Από το 2026 προκράτηση για τα διάσημα τείχη
04 Sep 2025, 12:39 | ΚΟΣΜΟΣ
TornosNews.gr
Ο δήμαρχος του Ντουμπρόβνικ, Μάτο Φράνκοβιτς, ανακοίνωσε σχέδιο ρύθμισης της επισκεψιμότητας στα εμβληματικά τείχη της πόλης, με στόχο την αντιμετώπιση του συνωστισμού. Όπως αποκάλυψε στο The Independent Daily Travel Podcast, από το 2026 η είσοδος στα τείχη θα γίνεται αποκλειστικά με προκράτηση.
«Από την επόμενη χρονιά, θα είναι υποχρεωτικό να κλείνεις μέρα και ώρα επίσκεψης», τόνισε ο Φράνκοβιτς, προσθέτοντας ότι θα υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός επισκεπτών ανά χρονική ζώνη.
Το μέτρο θα συνδέεται με το Dubrovnik Pass, αξίας 40 ευρώ, που καλύπτει πρόσβαση σε μουσεία, γκαλερί, μοναστήρια και φυσικά στα τείχη της πόλης. Η κίνηση αυτή ακολουθεί το παράδειγμα της Βενετίας, η οποία πέρσι έγινε η πρώτη πόλη στον κόσμο που επέβαλε εισιτήριο εισόδου για ημερήσιους επισκέπτες.
Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος της βραχυχρόνιας μίσθωσης και των τουριστικών επιχειρήσεων, με τον δήμο να αγοράζει διαμερίσματα ώστε να τα διαθέτει σε οικογένειες με χαμηλά ενοίκια.
Το Ντουμπρόβνικ έχει ήδη λάβει μέτρα για την αποσυμφόρηση του ιστορικού κέντρου: επιτρέπονται μόνο δύο κρουαζιερόπλοια ταυτόχρονα, με ελάχιστη παραμονή οκτώ ωρών, ενώ οι τουριστικοί πράκτορες υποχρεούνται να κλείνουν ραντεβού για την άφιξη των πούλμαν.
Τέλος, το ενδιαφέρον για την πόλη παραμένει υψηλό: ο όμιλος Barrhead Travel Group θα πραγματοποιήσει το ετήσιο συνέδριό του στο πεντάστερο Dubrovnik Palace Hotel από τις 28 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου.
διαβάστε ακόμα
- Σε άνοδο το τουριστικό ρεύμα στο Μιλάνο με ώθηση από τους Αμερικανούς τουρίστες 04/09 | 07:10
- Το «Ναυάγιο με τα κεραμικά», μια συγκλονιστική ενάλια ανακάλυψη στα ανοιχτά της Αττάλειας 03/09 | 15:00
- Κροατία: Συστάσεις για λογική τιμολογιακή τιμή στο τουριστικό προϊόν 02/09 | 07:07
- Βόρεια Μακεδονία: Αύξηση επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια το α΄ εξάμηνο 01/09 | 07:08
- Τουρκικός τουρισμός 2025 | Μείωση αφίξεων, αύξηση εσόδων στο 7μηνο 24/08 | 07:44
- Μαγιόρκα: Η γερμανική αγορά δεν αντέχει τις αυξήσεις τιμών - Πτώση τον Μάιο και Ιούνιο 12/08 | 21:45
- Ιστορικό ρεκόρ επισκεψιμότητας στην Αττάλεια – Πάνω από 105.000 ξένοι τουρίστες σε μία ημέρα 04/08 | 20:52
- Τουρκία: Ρεκόρ τουριστικών εσόδων 25,8 δισ. δολαρίων το α΄ εξάμηνο του 2025 01/08 | 10:54
- Τουρκία | Νέα μαρίνα στο Ντεμρέ, 2 εκατ. επιβάτες κρουαζιέρας το 2025 29/07 | 11:40
- Δικαστική δικαίωση στη Γερμανία: Επιστροφή χρημάτων για ακύρωση ταξιδιού λόγω κακοκαιρίας 09/07 | 07:39
δημοφιλέστερα
- 1 Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το «πρόσωπο» της νέας τουριστικής καμπάνιας της Σαουδικής Αραβίας 02.09.2025 | ΔΙΕΘΝΗ
- 2 Πρωταθλήτρια Ευρώπης τον Ιούλιο η Ελληνική Ξενοδοχία στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο ! 03.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 3 Η Χίος μπορεί να γίνει μοντέλο τουρισμού τεσσάρων εποχών 03.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 4 Κορυφαία διεθνής διάκριση για Καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης 03.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 5 Γεύσεις και ταινίες από το Βιετνάμ στην καρδιά της Έδεσσας 03.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Ενίσχυση της ελληνο-βρετανικής συνεργασίας στον τουρισμό | Συνάντηση Κεφαλογιάννη με τον Πρέσβη και την Πρόξενο 03.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 7 Ο τουρ οπερέιτορ alltours εγκαινιάζει την πρώτη του 5άστερη μονάδα στην Κρήτη 03.09.2025 | TOUR OPERATORS
- 8 Το 5άστερο Milos Cove μεγαλώνει με νέες σουίτες και πισίνες 03.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 9 Το «Ναυάγιο με τα κεραμικά», μια συγκλονιστική ενάλια ανακάλυψη στα ανοιχτά της Αττάλειας 03.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 10 Η πολυτέλεια κυριάρχησε στις ξενοδοχειακές εξαγορές το 2024 στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού 03.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ