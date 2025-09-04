Ντουμπρόβνικ με ραντεβού: Από το 2026 προκράτηση για τα διάσημα τείχη

Ο δήμαρχος του Ντουμπρόβνικ, Μάτο Φράνκοβιτς, ανακοίνωσε σχέδιο ρύθμισης της επισκεψιμότητας στα εμβληματικά τείχη της πόλης, με στόχο την αντιμετώπιση του συνωστισμού. Όπως αποκάλυψε στο The Independent Daily Travel Podcast, από το 2026 η είσοδος στα τείχη θα γίνεται αποκλειστικά με προκράτηση.

«Από την επόμενη χρονιά, θα είναι υποχρεωτικό να κλείνεις μέρα και ώρα επίσκεψης», τόνισε ο Φράνκοβιτς, προσθέτοντας ότι θα υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός επισκεπτών ανά χρονική ζώνη.

Το μέτρο θα συνδέεται με το Dubrovnik Pass, αξίας 40 ευρώ, που καλύπτει πρόσβαση σε μουσεία, γκαλερί, μοναστήρια και φυσικά στα τείχη της πόλης. Η κίνηση αυτή ακολουθεί το παράδειγμα της Βενετίας, η οποία πέρσι έγινε η πρώτη πόλη στον κόσμο που επέβαλε εισιτήριο εισόδου για ημερήσιους επισκέπτες.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος της βραχυχρόνιας μίσθωσης και των τουριστικών επιχειρήσεων, με τον δήμο να αγοράζει διαμερίσματα ώστε να τα διαθέτει σε οικογένειες με χαμηλά ενοίκια.

Το Ντουμπρόβνικ έχει ήδη λάβει μέτρα για την αποσυμφόρηση του ιστορικού κέντρου: επιτρέπονται μόνο δύο κρουαζιερόπλοια ταυτόχρονα, με ελάχιστη παραμονή οκτώ ωρών, ενώ οι τουριστικοί πράκτορες υποχρεούνται να κλείνουν ραντεβού για την άφιξη των πούλμαν.

Τέλος, το ενδιαφέρον για την πόλη παραμένει υψηλό: ο όμιλος Barrhead Travel Group θα πραγματοποιήσει το ετήσιο συνέδριό του στο πεντάστερο Dubrovnik Palace Hotel από τις 28 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου.