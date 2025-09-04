Σε άνοδο το τουριστικό ρεύμα στο Μιλάνο με ώθηση από τους Αμερικανούς τουρίστες

Αύξηση κατά 9% κατέγραψε η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Μάιο στο Μιλάνο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι φθάνοντας σε αριθμό τους 915.000 επισκέπτες.

Η εν λόγω εξέλιξη εντάσσεται σε μία γενικότερη δυναμική ανάκαμψης και ενίσχυσης του τουριστικού ρεύματος προς την πόλη, η οποία τον Απρίλιο είχε ήδη σημειώσει άνω των 800.000 αφίξεων, ενώ συνολικά για το 2024 οι αφίξεις ξεπέρασαν τα 9 εκατομμύρια.

Ειδικότερα, η πλειονότητα των τουριστών προέρχεται από τις ΗΠΑ, με σημαντική παρουσία επίσης από Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η εν λόγω εισροή επιβεβαιώνει τον ρόλο του Μιλάνου ως ενός εκ των κορυφαίων ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών, ικανού να συνδυάσει την πολιτιστική κληρονομιά, τη γαστρονομική παράδοση και την καινοτόμο αστική ταυτότητα.

Η αρμόδια Σύμβουλος Τουρισμού, κα Martina Riva, υπογράμμισε τη σημασία της τουριστικής ανάπτυξης όχι μόνο για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, αλλά και ως μοχλό βελτίωσης των δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η αναθεώρηση του τουριστικού φόρου, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στα 5 ευρώ ανά διανυκτέρευση, με στόχο την ευθυγράμμιση με άλλες μητροπολιτικές περιοχές όπως η Ρώμη και η Βενετία. Η αναπροσαρμογή αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει έως και 20 εκατ. ευρώ ετησίως, τα οποία δύνανται να διατεθούν σε έργα κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα (εκπαίδευση, αθλητισμός, πολιτισμός).

Σημειώνεται ότι το 80% των διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία πολυτελείας αφορά ξένους επισκέπτες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η όποια αύξηση του φόρου δεν θα επιβαρύνει σημαντικά τον ντόπιο πληθυσμό, αλλά μπορεί να ενισχύσει την οικονομική βιωσιμότητα των δημοτικών δράσεων.

Παράλληλα, καταγράφεται αυξανόμενο ενδιαφέρον για τουριστικές μορφές που συνδυάζουν πολιτισμό, γαστρονομία, βιωσιμότητα και τοπικότητα. Το Μιλάνο προβάλλεται πλέον ως μία πόλη που όχι μόνο «υποδέχεται», αλλά και προσκαλεί σε αυθεντική εμπειρία μέσα από τις γειτονιές, τις παραδόσεις και τους ανθρώπους της.

Η συνεχής τουριστική άνοδος του Μιλάνου, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές επενδύσεις στον πολιτισμό, τη βιωσιμότητα και τις δημόσιες υποδομές, καθιστά την πόλη έναν σταθερά ελκυστικό προορισμό τόσο για μεμονωμένους ταξιδιώτες όσο και για επιχειρηματικές συνέργειες.

(*) Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Μιλάνο.













