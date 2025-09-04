Σε άνοδο το τουριστικό ρεύμα στο Μιλάνο με ώθηση από τους Αμερικανούς τουρίστες
04 Sep 2025, 07:10 | ΚΟΣΜΟΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Αύξηση κατά 9% κατέγραψε η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Μάιο στο Μιλάνο σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι φθάνοντας σε αριθμό τους 915.000 επισκέπτες.
Η εν λόγω εξέλιξη εντάσσεται σε μία γενικότερη δυναμική ανάκαμψης και ενίσχυσης του τουριστικού ρεύματος προς την πόλη, η οποία τον Απρίλιο είχε ήδη σημειώσει άνω των 800.000 αφίξεων, ενώ συνολικά για το 2024 οι αφίξεις ξεπέρασαν τα 9 εκατομμύρια.
Ειδικότερα, η πλειονότητα των τουριστών προέρχεται από τις ΗΠΑ, με σημαντική παρουσία επίσης από Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η εν λόγω εισροή επιβεβαιώνει τον ρόλο του Μιλάνου ως ενός εκ των κορυφαίων ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών, ικανού να συνδυάσει την πολιτιστική κληρονομιά, τη γαστρονομική παράδοση και την καινοτόμο αστική ταυτότητα.
Η αρμόδια Σύμβουλος Τουρισμού, κα Martina Riva, υπογράμμισε τη σημασία της τουριστικής ανάπτυξης όχι μόνο για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, αλλά και ως μοχλό βελτίωσης των δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η αναθεώρηση του τουριστικού φόρου, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στα 5 ευρώ ανά διανυκτέρευση, με στόχο την ευθυγράμμιση με άλλες μητροπολιτικές περιοχές όπως η Ρώμη και η Βενετία. Η αναπροσαρμογή αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει έως και 20 εκατ. ευρώ ετησίως, τα οποία δύνανται να διατεθούν σε έργα κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα (εκπαίδευση, αθλητισμός, πολιτισμός).
Σημειώνεται ότι το 80% των διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία πολυτελείας αφορά ξένους επισκέπτες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η όποια αύξηση του φόρου δεν θα επιβαρύνει σημαντικά τον ντόπιο πληθυσμό, αλλά μπορεί να ενισχύσει την οικονομική βιωσιμότητα των δημοτικών δράσεων.
Παράλληλα, καταγράφεται αυξανόμενο ενδιαφέρον για τουριστικές μορφές που συνδυάζουν πολιτισμό, γαστρονομία, βιωσιμότητα και τοπικότητα. Το Μιλάνο προβάλλεται πλέον ως μία πόλη που όχι μόνο «υποδέχεται», αλλά και προσκαλεί σε αυθεντική εμπειρία μέσα από τις γειτονιές, τις παραδόσεις και τους ανθρώπους της.
Η συνεχής τουριστική άνοδος του Μιλάνου, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές επενδύσεις στον πολιτισμό, τη βιωσιμότητα και τις δημόσιες υποδομές, καθιστά την πόλη έναν σταθερά ελκυστικό προορισμό τόσο για μεμονωμένους ταξιδιώτες όσο και για επιχειρηματικές συνέργειες.
(*) Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Μιλάνο.
διαβάστε ακόμα
- Το «Ναυάγιο με τα κεραμικά», μια συγκλονιστική ενάλια ανακάλυψη στα ανοιχτά της Αττάλειας 03/09 | 15:00
- Κροατία: Συστάσεις για λογική τιμολογιακή τιμή στο τουριστικό προϊόν 02/09 | 07:07
- Βόρεια Μακεδονία: Αύξηση επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια το α΄ εξάμηνο 01/09 | 07:08
- Τουρκικός τουρισμός 2025 | Μείωση αφίξεων, αύξηση εσόδων στο 7μηνο 24/08 | 07:44
- Μαγιόρκα: Η γερμανική αγορά δεν αντέχει τις αυξήσεις τιμών - Πτώση τον Μάιο και Ιούνιο 12/08 | 21:45
- Ιστορικό ρεκόρ επισκεψιμότητας στην Αττάλεια – Πάνω από 105.000 ξένοι τουρίστες σε μία ημέρα 04/08 | 20:52
- Τουρκία: Ρεκόρ τουριστικών εσόδων 25,8 δισ. δολαρίων το α΄ εξάμηνο του 2025 01/08 | 10:54
- Τουρκία | Νέα μαρίνα στο Ντεμρέ, 2 εκατ. επιβάτες κρουαζιέρας το 2025 29/07 | 11:40
- Δικαστική δικαίωση στη Γερμανία: Επιστροφή χρημάτων για ακύρωση ταξιδιού λόγω κακοκαιρίας 09/07 | 07:39
- Σύσταση του Βρετανικού ΥΠΕΞ για πυρκαγιές στην Ελλάδα 04/07 | 20:06
δημοφιλέστερα
- 1 Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το «πρόσωπο» της νέας τουριστικής καμπάνιας της Σαουδικής Αραβίας 02.09.2025 | ΔΙΕΘΝΗ
- 2 Η Χίος μπορεί να γίνει μοντέλο τουρισμού τεσσάρων εποχών 03.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 3 Κορυφαία διεθνής διάκριση για Καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης 03.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 4 Γεύσεις και ταινίες από το Βιετνάμ στην καρδιά της Έδεσσας 03.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Ενίσχυση της ελληνο-βρετανικής συνεργασίας στον τουρισμό | Συνάντηση Κεφαλογιάννη με τον Πρέσβη και την Πρόξενο 03.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 6 Πρωταθλήτρια Ευρώπης τον Ιούλιο η Ελληνική Ξενοδοχία στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο ! 03.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 7 Το «Ναυάγιο με τα κεραμικά», μια συγκλονιστική ενάλια ανακάλυψη στα ανοιχτά της Αττάλειας 03.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 8 Η πολυτέλεια κυριάρχησε στις ξενοδοχειακές εξαγορές το 2024 στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού 03.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 9 Το 5άστερο Milos Cove μεγαλώνει με νέες σουίτες και πισίνες 03.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 10 H Αναστασία Σουλιώτη Chief Operating Officer στην ΕΤΑΔ 03.09.2025 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ