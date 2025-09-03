Το «Ναυάγιο με τα κεραμικά», μια συγκλονιστική ενάλια ανακάλυψη στα ανοιχτά της Αττάλειας

Στα ανοιχτά των ακτών της Αττάλειας ανακαλύφθηκε ένα εντυπωσιακά καλοδιατηρημένο ναυάγιο που χρονολογείται από την Ύστερη Ελληνιστική-Πρώιμη Ρωμαϊκή περίοδο σε βάθος 33-46 μέτρων κοντά στο Αντρασάν (Adrasan) στην περιοχή Κουμλούζα (Kumluca). Aποτελεί μια πρωτοποριακή ανακάλυψη στην παγκόσμια ενάλια αρχαιολογία, με ένα φορτίο από κεραμικά σκεύη (πιάτα, κύπελλα και δίσκους) σχεδόν ανέγγιχτο ύστερα από 2.000 χρόνια κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το «Ναυάγιο με τα κεραμικά» μετέφερε ένα φορτίο εκατοντάδων τεμαχίων κεραμικών του τύπου terra sigillata της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μιας κατηγορίας λεπτών επιτραπέζιων σκευών με κόκκινη επίστρωση που παράγονταν ευρέως στη Μεσόγειο. Η ανακάλυψη αυτών των εντυπωσιακά άθικτων κεραμικών σκευών, σε 25 περίπου διαφορετικά σχέδια, έχει ενθουσιάσει την επιστημονική κοινότητα.

Τα κεραμικά ήταν προσεκτικά επικαλυμμένα με ακατέργαστο πηλό ως προστατευτικό στρώμα για την ασφαλή μεταφορά τους και στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο. Αυτή η αρχαία τεχνική συνέβαλε στη διατήρησή τους σε σχεδόν άψογη κατάσταση κάτω από στρώματα άμμου, για σχεδόν 2.000 χρόνια. Το Ναυάγιο με τα κεραμικά θεωρείται απαράμιλλο παγκοσμίως λόγω της διατήρησής του σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο Mehmet Nuri Ersoy, Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, ο οποίος έκανε ειδική κατάδυση για να επιθεωρήσει το ναυάγιο, δήλωσε: «Τα πιάτα και τα κύπελλα έχουν επιβιώσει με το αρχικό τους χρώμα και την αρχική τους υφή, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για τις τεχνικές παραγωγής και συσκευασίας πριν από 2.000 χρόνια». Ο Ersoy περιέγραψε το ναυάγιο ως «μια ανακάλυψη τεράστιας αξίας όχι μόνο για την Τουρκία αλλά και για την κοινή παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά» και δήλωσε ότι τα αντικείμενα συντηρούνται τώρα σχολαστικά στο περιφερειακό Εργαστήριο αποκατάστασης και συντήρησης.

Νέο Μουσείο για την παρουσίαση της υποθαλάσσιας ιστορίας

Σε μια προσπάθεια να μοιραστεί την αξιοσημείωτη ανακάλυψη του Ναυαγίου με τα κεραμικά με τον υπόλοιπο κόσμο, η Τουρκία θα ιδρύσει ένα ειδικό Μεσογειακό Μουσείο Ενάλιας Αρχαιολογίας στην περιοχή Κεμέρ-Ίδυρος. Επιπλέον, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αττάλειας παρέμεινε ανοιχτό μέχρι τις 10 μ.μ. αυτό το καλοκαίρι στο πλαίσιο του έργου Νυχτερινά Μουσεία. Ένα τμήμα του Μουσείου θα είναι αφιερωμένο στην ενάλια αρχαιολογία, ενισχύοντας τη συμμετοχή των επισκεπτών και βελτιώνοντας την καθοδήγησή τους.

Από το 2025, η Τουρκία ξεκίνησε τέσσερις ανασκαφές βάσει προεδρικού διατάγματος, τρεις ενάλιες ανασκαφές υπό την αιγίδα Μουσείων και τρεις πρόσθετες ενάλιες ερευνητικές αποστολές, εδραιώνοντας μια συστηματική και βιώσιμη προσέγγιση στη θαλάσσια αρχαιολογία.