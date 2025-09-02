Κροατία: Συστάσεις για λογική τιμολογιακή τιμή στο τουριστικό προϊόν

Η εξέλιξη της ταξιδιωτικής κίνησης, η πρόοδος της τουριστικής μεταρρύθμισης και η ανταγωνιστικότητα των τιμών στον τουριστικό τομέα ήταν τα αποτελέσματα της τρίτης συνόδου του κροατικού Εθνικού Συμβουλίου Τουριστικής Ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε υπό τον Κροάτη Πρωθυπουργό, Α. Plenković.

Ο Κροάτης Πρωθυπουργός εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για τη πορεία του τουρισμού, το 2025, αναφέροντας ότι η φετινή τουριστική σεζόν φαίνεται να βρίσκεται κοντά στο επίπεδο ρεκόρ της προηγούμενης, με καλές πιθανότητες να το ξεπεράσει. Βάσει των στατιστικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν στη συνάντηση, μέχρι τις 15 Ιουλίου, οι αφίξεις ανέρχονταν σε 9,65 εκατ. και οι διανυκτερεύσεις σε 42 εκατ., καταγράφοντας αμφότερες αύξηση 2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Σημαντική αύξηση σημειώθηκε στον εγχώριο τουρισμό με τον σχετικό αριθμό διανυκτερεύσεων να ανέρχεται στα 5 εκατ., αυξηθείς κατά 8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024). Στην πρώτη θέση, ως προς τις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις, κατατάσσεται η Περιφέρεια της Ίστριας, ακολουθούμενη από τις Περιφέρειες Σπλιτ - Δαλματίας και Pimorje - Gorski Kotar.

Ο μεγαλύτερος αριθμός ξένων τουριστών προήλθε από τη Γερμανία, τη Σλοβενία, την Αυστρία και την Πολωνία. Όσον αφορά στα φορολογικά έσοδα από το σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων, αυτά ανήλθαν στα 3,6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 12% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την τουριστική μεταρρύθμιση, ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Πρωθυπουργός στη νέα νομοθεσία για τα τουριστικά καταλύματα, η οποία ρυθμίζει την αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων. Σημείωσε δε ότι η Κροατία υπολείπεται σε επίπεδο ξενοδοχειακού δυναμικού έναντι άλλων μεσογειακών χωρών, προσθέτοντας ότι τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να υλοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις σε νέες ξενοδοχειακές μονάδες.

Βασικό θέμα συζήτησης, όπως και στην προηγούμενη σύνοδο του κροατικού Εθνικού Συμβουλίου Τουριστικής Ανάπτυξης, ήταν η ανοδική πορεία των τιμών στον τουριστικό τομέα. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, το 50% των Ευρωπαίων τουριστών επιλέγει τον προορισμό του την τελευταία στιγμή, με βασικό κριτήριο την τιμή.

Το δεδομένο αυτό εκπέμπει, όπως τόνισε, ένα σαφές μήνυμα προς τον τουριστικό κλάδο της χώρας για μία «λογική τιμολογιακή πολιτική» που θα είναι επικερδής για τις επιχειρήσεις, αλλά και ελκυστική για τους τουρίστες. Κάλεσε δε τους εκπροσώπους του τουριστικού τομέα να λάβουν υπόψη τους την ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας του κροατικού τουριστικού προϊόντος έναντι άλλων τουριστικών προορισμών στη Μεσόγειο.

(*) Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Ζάγκρεμπ.














