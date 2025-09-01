Βόρεια Μακεδονία: Αύξηση επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια το α΄ εξάμηνο
01 Sep 2025, 07:08 | ΚΟΣΜΟΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της Βόρειας Μακεδονίας παρουσίασε αύξηση 5% κατά το πρώτο εξάμηνο σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας.
Ειδικότερα, το Διεθνές Αεροδρόμιο των Σκοπίων και το αεροδρόμιο της Αχρίδας κατέγραψαν 1,5 εκ. επιβάτες το πρώτο εξάμηνο του 2025. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, ο αριθμός των πτήσεων αυξήθηκε κατά 3%, με τα αεροδρόμια της χώρας να καταγράφουν συνολικά 12.235 πτήσεις από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο.
Τα εξαμηνιαία στατιστικά στοιχεία αναδεικνύουν επίσης ότι ο πιο συχνός προορισμός από το Διεθνές Αεροδρόμιο των Σκοπίων είναι η Κωνσταντινούπολη (και τα δύο αεροδρόμια IGA και Sabiha Gokcen με μερίδιο αγοράς 17,1%), ακολουθούμενα από τη Βασιλεία (6,6%), την Φρανκφούρτη (5,7%), την Ζυρίχη (5%) και το Μόναχο-Μέμινγκεν (4,6%), το Ντόρτμουντ (4,5%) και την Βιέννη (3,9%). Οι πέντε πρώτες χώρες με τις περισσότερες απευθείας πτήσεις είναι η Γερμανία (μερίδιο αγοράς 26,5% στη συνολική επιβατική κίνηση), η Τουρκία (22,6%), η Ελβετία (11,6%), η Ιταλία (5,4%) και η Σουηδία (4,2%).
Εξάλλου, κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου, οι εξαγωγές της Βόρειας Μακεδονίας αυξήθηκαν κατά 3,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024 και ανήλθαν συνολικά σε περίπου 3,36 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της γειτονικής χώρας. Η αξία των εισαγόμενων αγαθών κατά την ίδια περίοδο ήταν 4,71 δισ. ευρώ δηλαδή 1% αυξημένη από την ίδια περίοδο πέρυσι.
Την εν λόγω περίοδο, σύμφωνα με τον συνολικό όγκο εξωτερικού εμπορίου, οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ήταν η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ελλάδα, η Σερβία και η Κίνα, οι οποίες αποτελούν το 47% του συνολικού όγκου συναλλαγών. Τα κράτη μέλη της ΕΕ εκπροσωπούν το 60,7% της αξίας του συνολικού εμπορίου της Βόρειας Μακεδονίας.
(*) Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στα Σκόπια.
διαβάστε ακόμα
- Τουρκικός τουρισμός 2025 | Μείωση αφίξεων, αύξηση εσόδων στο 7μηνο 24/08 | 07:44
- Μαγιόρκα: Η γερμανική αγορά δεν αντέχει τις αυξήσεις τιμών - Πτώση τον Μάιο και Ιούνιο 12/08 | 21:45
- Ιστορικό ρεκόρ επισκεψιμότητας στην Αττάλεια – Πάνω από 105.000 ξένοι τουρίστες σε μία ημέρα 04/08 | 20:52
- Τουρκία: Ρεκόρ τουριστικών εσόδων 25,8 δισ. δολαρίων το α΄ εξάμηνο του 2025 01/08 | 10:54
- Τουρκία | Νέα μαρίνα στο Ντεμρέ, 2 εκατ. επιβάτες κρουαζιέρας το 2025 29/07 | 11:40
- Δικαστική δικαίωση στη Γερμανία: Επιστροφή χρημάτων για ακύρωση ταξιδιού λόγω κακοκαιρίας 09/07 | 07:39
- Σύσταση του Βρετανικού ΥΠΕΞ για πυρκαγιές στην Ελλάδα 04/07 | 20:06
- Τουρκία: Προσδοκίες για έσοδα $6 δισ. από τον ιατρικό τουρισμό το 2025 24/06 | 11:53
- Βαρκελώνη: Πρωτεύουσα του υπερτουρισμού – και της τουρισμοφοβίας 23/06 | 13:03
- Αίγυπτος | Προς νέο ρεκόρ οι τουριστικές επιδόσεις το 2025 21/06 | 07:23
δημοφιλέστερα
- 1 Απορρίψεις τουριστικών επενδύσεων σε Πάρο και Κρήτη - Όχι σε πισίνες με θέα το βουνό Γιούχτας με το "πρόσωπο" του Δία 01.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 2 Daios Cove: Επένδυση 1,5 εκατ. ευρώ σε νέο λιμένα - Στρατηγική αναβάθμιση για τον τουρισμό πολυτελείας στην Κρήτη 01.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Condé Nast Traveller: Οι πιο χαλαρωτικές πόλεις στον κόσμο για το 2025 01.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Ενισχύσεις για την προσβασιμότητα σε παραλίες της Καβάλας και του Νέστου 01.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου στο διεθνές βήμα για την κλιματική κρίση 01.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Τι εγκρίθηκε και τι όχι σε επένδυση με ξενοδοχείο στην Αίγινα 01.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 7 ΠΑΣΚΕΔΙ: Τα παράνομα πανηγύρια στερούν 2 δισ. ευρώ από την εστίαση 31.08.2025 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
- 8 Michael Kors: Ο παγκόσμιος σχεδιαστής αποθεώνει την Ελλάδα στους εκατομμύρια ακολούθους του 27.08.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 9 Ρεκόρ αφίξεων κρουαζιεροπλοίων στα Χανιά – Η Σούδα πρωταγωνίστρια της Μεσογείου 01.09.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 10 Βόρεια Μακεδονία: Αύξηση επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια το α΄ εξάμηνο 01.09.2025 | ΚΟΣΜΟΣ