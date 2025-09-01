Βόρεια Μακεδονία: Αύξηση επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια το α΄ εξάμηνο

Η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της Βόρειας Μακεδονίας παρουσίασε αύξηση 5% κατά το πρώτο εξάμηνο σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας.

Ειδικότερα, το Διεθνές Αεροδρόμιο των Σκοπίων και το αεροδρόμιο της Αχρίδας κατέγραψαν 1,5 εκ. επιβάτες το πρώτο εξάμηνο του 2025. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, ο αριθμός των πτήσεων αυξήθηκε κατά 3%, με τα αεροδρόμια της χώρας να καταγράφουν συνολικά 12.235 πτήσεις από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο.

Τα εξαμηνιαία στατιστικά στοιχεία αναδεικνύουν επίσης ότι ο πιο συχνός προορισμός από το Διεθνές Αεροδρόμιο των Σκοπίων είναι η Κωνσταντινούπολη (και τα δύο αεροδρόμια IGA και Sabiha Gokcen με μερίδιο αγοράς 17,1%), ακολουθούμενα από τη Βασιλεία (6,6%), την Φρανκφούρτη (5,7%), την Ζυρίχη (5%) και το Μόναχο-Μέμινγκεν (4,6%), το Ντόρτμουντ (4,5%) και την Βιέννη (3,9%). Οι πέντε πρώτες χώρες με τις περισσότερες απευθείας πτήσεις είναι η Γερμανία (μερίδιο αγοράς 26,5% στη συνολική επιβατική κίνηση), η Τουρκία (22,6%), η Ελβετία (11,6%), η Ιταλία (5,4%) και η Σουηδία (4,2%).

Εξάλλου, κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου, οι εξαγωγές της Βόρειας Μακεδονίας αυξήθηκαν κατά 3,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024 και ανήλθαν συνολικά σε περίπου 3,36 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της γειτονικής χώρας. Η αξία των εισαγόμενων αγαθών κατά την ίδια περίοδο ήταν 4,71 δισ. ευρώ δηλαδή 1% αυξημένη από την ίδια περίοδο πέρυσι.

Την εν λόγω περίοδο, σύμφωνα με τον συνολικό όγκο εξωτερικού εμπορίου, οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ήταν η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ελλάδα, η Σερβία και η Κίνα, οι οποίες αποτελούν το 47% του συνολικού όγκου συναλλαγών. Τα κράτη μέλη της ΕΕ εκπροσωπούν το 60,7% της αξίας του συνολικού εμπορίου της Βόρειας Μακεδονίας.

(*) Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στα Σκόπια.