Τουρκικός τουρισμός 2025 | Μείωση αφίξεων, αύξηση εσόδων στο 7μηνο
24 Aug 2025, 07:44 | ΚΟΣΜΟΣ
TornosNews.gr
Η Τουρκία υποδέχθηκε 28,4 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού που δημοσιοποιήθηκαν στις 22 Αυγούστου, καταγράφοντας πτώση 2,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.
Συμπεριλαμβανομένων και των Τούρκων του εξωτερικού, ο συνολικός αριθμός επισκεπτών έφτασε τα 33,36 εκατομμύρια. Ο στόχος της Άγκυρας για το 2025 παραμένει φιλόδοξος: 65 εκατομμύρια επισκέπτες και έσοδα 60 δισ. δολαρίων.
Παρά την κάμψη στις αφίξεις, τα τουριστικά έσοδα κατέγραψαν άνοδο 7,6% στο πρώτο εξάμηνο, φθάνοντας τα 25,6 δισ. δολάρια. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στη μεγαλύτερη δαπάνη ανά επισκέπτη, η οποία διαμορφώθηκε στα 996 δολάρια, έναντι 942 δολαρίων πέρυσι.
Ρώσοι και Γερμανοί παρέμειναν οι κυριότερες εθνικότητες τουριστών: 3,56 εκατομμύρια Ρώσοι (12,56% του συνόλου) και 3,4 εκατομμύρια Γερμανοί επισκέφθηκαν τη χώρα, ακολουθούμενοι από 2,35 εκατομμύρια Βρετανούς. Οι αφίξεις από το Ιράν μειώθηκαν κατά 8% (1,6 εκατ.), ενώ οι Βούλγαροι υποχώρησαν κατά 9% (1,48 εκατ.).
Η πτωτική τάση αποτυπώθηκε και μηνιαία: μόνο τον Ιούλιο, οι ξένοι επισκέπτες μειώθηκαν κατά 4,97% σε ετήσια βάση, στους 6,97 εκατομμύρια, μετά τις μικρότερες μειώσεις του Μαΐου (–1,8%) και Ιουνίου (–1,5%). Η μείωση αντανακλά την ασθενέστερη ζήτηση από βασικές ευρωπαϊκές και βορειοαμερικανικές αγορές, παράλληλα με τις μειώσεις από το Ιράν και την Ελλάδα.
Στην κορυφή των προορισμών βρέθηκε η Κωνσταντινούπολη με 10,51 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες (37,1% του συνόλου), ακολουθούμενη από την Αττάλεια με 8,4 εκατομμύρια (29,5%). Τρίτη ήρθε η Αδριανούπολη με 2,56 εκατομμύρια, κυρίως από τη Βουλγαρία λόγω αγορών. Σημαντική ήταν και η κίνηση σε παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου: η Μούγλα υποδέχθηκε 1,83 εκατομμύρια τουρίστες, ενώ η Σμύρνη σχεδόν 900.000.
