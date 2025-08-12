Μαγιόρκα: Η γερμανική αγορά δεν αντέχει τις αυξήσεις τιμών - Πτώση τον Μάιο και Ιούνιο
12 Aug 2025, 21:45 | ΚΟΣΜΟΣ
TornosNews.gr
Για δεκαετίες, η βρετανική τουριστική αγορά θεωρείται εξαιρετικά ευαίσθητη στις τιμές, ενώ η γερμανική λιγότερο. Ωστόσο, οι οικονομικές πιέσεις στη Γερμανία και η αύξηση των τιμών φαίνεται πως αλλάζουν τα δεδομένα. Παρά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν για το 2023 και το 2024, οι αφίξεις Γερμανών τουριστών στις Βαλεαρίδες όχι μόνο δεν μειώθηκαν, αλλά κατέγραψαν άνοδο 7% το 2023 και 9% το 2024, με τον συνολικό αριθμό να ξεπερνά για πρώτη φορά τα πέντε εκατομμύρια.
Η Μαγιόρκα απορρόφησε το 93% των Γερμανών επισκεπτών, ποσοστό που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ. Αντίστοιχα, το Ηνωμένο Βασίλειο έστειλε 3,6 εκατ. τουρίστες στις Βαλεαρίδες, με το 64% να επισκέπτεται τη Μαγιόρκα – μια κατανομή που αντικατοπτρίζει διαφορετικά πρότυπα ταξιδιωτικής συμπεριφοράς.
Η βαρύτητα των δύο αυτών αγορών είναι στρατηγικής σημασίας για τον τουρισμό των Βαλεαρίδων. Ωστόσο, η υπερβολική εξάρτηση από αυτές θεωρείται και αδυναμία. Η σταδιακή διαφοροποίηση των αγορών υπήρξε στόχος τα τελευταία χρόνια, εν μέρει λόγω της μείωσης των Βρετανών επισκεπτών από το 2024. Τώρα, οι ίδιες τάσεις εμφανίζονται και στη γερμανική αγορά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2025 οι αφίξεις Γερμανών τουριστών μειώθηκαν, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες που εκφράζονταν από την αρχή της χρονιάς. Οι επαγγελματίες του κλάδου εκτιμούν ότι τα στοιχεία για Ιούλιο και Αύγουστο θα εδραιώσουν την εικόνα επιβράδυνσης.
Ο εθνικός οργανισμός τουρισμού της Ισπανίας, Turespaña, είχε προειδοποιήσει πριν την έναρξη της σεζόν ότι οι κρατήσεις των Γερμανών για τις Βαλεαρίδες –και ειδικά για τη Μαγιόρκα– εμφάνιζαν πιο έντονη κάμψη σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ισπανική περιφέρεια.
«Η γερμανική ζήτηση φαίνεται να έχει φτάσει στα όριά της ως προς την ανεκτικότητα στις αυξήσεις τιμών, έπειτα από δύο χρόνια σημαντικών ανατιμήσεων σε πακέτα, πτήσεις, ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και άλλες υπηρεσίες», σημείωσε ο οργανισμός, προσθέτοντας ότι, παρότι ο όγκος των αφίξεων θα παραμείνει σημαντικός, θα είναι πλέον πιο ευάλωτος στις τάσεις τιμών.
Στην τουριστική έκθεση ITB του Βερολίνου, τον περασμένο Μάρτιο, οι tour operators παρατήρησαν αυξημένο ενδιαφέρον των Γερμανών για φθηνότερους προορισμούς, ως εναλλακτική στη «νέα πολυτελή Μαγιόρκα». Αν και οι διαδηλώσεις κατά του υπερτουρισμού φέρεται να είχαν κάποια επίδραση, ο πρόεδρος του συνδέσμου ταξιδιωτικών πρακτόρων των Βαλεαρίδων, Πέδρο Φιόλ, αποδίδει την πτώση κυρίως στις τιμές. «Υπάρχουν σημάδια κόπωσης στις κύριες αγορές. Η προσφορά δεν προσαρμόζεται στις ανάγκες των βασικών πελατών», δήλωσε, επισημαίνοντας και την αυξανόμενη ευαισθησία στις τιμές και στην ισπανική αγορά.
Παρά την πτώση από Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, τα συνολικά στοιχεία ξένου τουρισμού για τον Ιούνιο έδειξαν αύξηση 3%. Οι «κερδισμένοι» σε ποσοστιαία βάση ήταν η Γαλλία και η Ιταλία (πάνω από 30% αύξηση), καθώς και οι σκανδιναβικές χώρες (πάνω από 40%). Ωστόσο, οι αγορές αυτές παραμένουν μικρές σε απόλυτα μεγέθη: η μεγαλύτερη, η Γαλλία, έστειλε τον Ιούνιο περίπου το ένα τρίτο των τουριστών που έφτασαν από Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο.
- Η φετινή εξέλιξη δείχνει ότι, ακόμη και για έναν προορισμό τόσο ισχυρό όσο η Μαγιόρκα, η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη όταν η εξάρτηση από δύο βασικές αγορές παραμένει υψηλή.
