10ετές σχέδιο σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης της Γροιλανδίας

Ένα φιλόδοξο δεκαετές στρατηγικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης παρουσίασε η κυβέρνηση της Γροιλανδίας, με στόχο να ενισχύσει τη θέση της χώρας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Το σχέδιο, υπό τον τίτλο «Kalaallit Nunaat… And All That We Share» (το όνομα της Γροιλανδίας στη γροιλανδική γλώσσα), θέτει στο επίκεντρο τη βιωσιμότητα, την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και την ισορροπημένη ανάπτυξη.

Η Γροιλανδία, η οποία συγκαταλέγεται φέτος στις δέκα ανερχόμενες ταξιδιωτικές τάσεις διεθνώς, γνωρίζει αυξανόμενο ενδιαφέρον τόσο από την παγκόσμια αγορά ταξιδιωτών όσο και από την κρουαζιέρα Αρκτικής, με εταιρείες όπως η HX Expeditions να ενσωματώνουν γροιλανδικούς προορισμούς και τοπικές γαστρονομικές εμπειρίες με σεφ όπως ο Inunnguaq Hegelund.

Τρεις Πυλώνες Ανάπτυξης

Το νέο τουριστικό πλάνο στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Συν-δημιουργία με τις τοπικές κοινότητες – ο τουρισμός πρέπει να είναι χρήσιμος και υποστηρικτικός για τους κατοίκους, οι οποίοι θα νιώθουν «συνιδιοκτήτες» και υπεύθυνοι για την τουριστική εμπειρία.

– ο τουρισμός πρέπει να είναι χρήσιμος και υποστηρικτικός για τους κατοίκους, οι οποίοι θα νιώθουν «συνιδιοκτήτες» και υπεύθυνοι για την τουριστική εμπειρία. Δημιουργία αξίας – προτεραιότητα δίνεται στις μορφές τουρισμού που ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιωσιμότητα.

– προτεραιότητα δίνεται στις μορφές τουρισμού που ενισχύουν την τοπική επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιωσιμότητα. Ισορροπημένη ανάπτυξη με τη φύση και τον πολιτισμό – ο τουρισμός θα εξελίσσεται με σεβασμό προς το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις ανάγκες της κοινότητας.

Οι 5 βασικοί στόχοι μέχρι το 2035

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας (Naalakkersuisut) έχει θέσει πέντε συγκεκριμένους στόχους για την τουριστική της στρατηγική έως το 2035:

Ο τουρισμός να αντιπροσωπεύει το 40% της συνολικής αξίας εξαγωγών της χώρας.

Διπλασιασμός του αριθμού των τουριστών και αύξηση της κατά κεφαλήν τουριστικής δαπάνης.

Δημιουργία περισσότερων από 2.000 θέσεων εργασίας στον τουριστικό τομέα.

Μετατροπή του 75% της τουριστικής δραστηριότητας σε ετήσια (και όχι εποχική).

Υποχρεωτική υιοθέτηση πολιτικής βιωσιμότητας από όλους τους τουριστικούς φορείς.

Η πρόεδρος του οργανισμού Visit Greenland, Anette Lings, δήλωσε:

«Η Γροιλανδία προσελκύει ολοένα και περισσότερη διεθνή προσοχή, νέοι αερολιμένες βρίσκονται σε εξέλιξη και το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών αυξάνεται. Όλα αυτά δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες αλλά και ευθύνες. Με αυτή τη στρατηγική, αναλαμβάνουμε σαφή ευθύνη για να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες με σοφία και προς όφελος τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών μας.»

Το σχέδιο συνδέει άμεσα την τουριστική ανάπτυξη με ευρύτερους κοινωνικούς στόχους, όπως η ενίσχυση του συστήματος υγείας, η δημιουργία νέων κατοικιών και η αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του τουρισμού ως εργαλείου ολιστικής ευημερίας.