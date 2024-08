Βαλένθια: Διαδικτυακή καμπάνια υπέρ της συμβίωσης κατοίκων και τουριστών – «Είμαστε οι δύο όψεις του νομίσματος»

Καμπάνια υπέρ του τουρισμού λάνσαρε η Ένωση Ξενοδόχων της Βαλένθια (HOSBEC), σε μια προσπάθεια να προλάβει τις αντιδράσεις των κατοίκων στον τουρισμό που έχουν ήδη εκδηλωθεί σε άλλους Ισπανικούς προορισμούς όπως οι Βαλεαρίδες, η Βαρκελώνη και τα Κανάρια.

Η Ένωση, σε συνεργασία με το Τουριστικό Συμβούλιο της Περιφέρειας της Βαλένθια και το Επαρχιακό Διοικητικό Συμβούλιο της Costa Blanca, παρουσιάζουν μια σειρά από βίντεο με το κοινό σλόγκαν «I am you too, I am a tourist too» («Εγώ είμαι εσύ, είμαι κι εγώ τουρίστας»), με στόχο να δείξουν τόσο στους τουρίστες όσο και στους κατοίκους ότι «υπάρχει ένας ισχυρός και θετικός δεσμός μεταξύ των δύο πλευρών».

Μέσα από μηνύματα ενσυναίσθησης, η καμπάνια υπογραμμίζει τη στάση που χαρακτηρίζει τον προορισμό και όλους τους κατοίκους του, όπως η υπερηφάνια του ανήκειν και της φιλοξενίας, και δείχνει ότι αυτές οι αξίες είναι κοινές με τους ανθρώπους που επισκέπτονται τις περιοχές Αλικάντε, Castellón και Βαλένθια. Έμφαση δίνεται δε στο ότι πρόκειται για «τις δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος που η μία δε μπορεί να γίνει αντιληπτή χωρίς την άλλη, εφόσον όλοι είναι τουρίστες και κάτοικοι την ίδια στιγμή».

Για να εκφραστεί αυτό το αξίωμα, προετοιμάστηκαν τέσσερα βίντεο που έχουν γίνει viral στα social media λόγω των θερμών εκφράσεών τους.

Η διαδικτυακή καμπάνια θα συμπληρωθεί με μια δια ζώσης δράση που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Αυγούστου, με έναρξη στις 10:00 π.μ., σε μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές για τους τουρίστες και τους κατοίκους του δήμου Benidorm: την παραλία Levante, δίπλα στην Biblioplaya . Εκεί, θα στηθεί μια σκηνή που θα γίνει σημείο συνάντησης για όλους και όπου θα διανεμηθεί ένα βραχιόλι με το συμβολικό μήνυμα της εκστρατείας.