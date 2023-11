Τουρισμός | Το νέο video της Turkish Airlines προβάλει την Τουρκία ως μικρογραφία του κόσμου

Τη νέα της καμπάνια για την προώθηση της Τουρκίας ως τον προορισμό που τα έχει όλα και ως εκ τούτου ο επισκέπτης της δεν χρειάζεται να ταξιδέψει πουθενά αλλού "έβγαλε" στον αέρα η Turkish Airlines.

Με τίτλο"Türkiye: A Country Of Wonders", το video προβάλλει την τεράστια πολιτιστική και γεωγραφική ποικιλομορφία της χώρας, παρουσιάζοντας την Τουρκία ως μικρογραφία του κόσμου. Είναι μια επιθετική καμπάνια του εθνικού αερομεταφορέα της Τουρκίας, καθώς υποστηρίζει ότι δεν χρειάζεται να ταξιδέψει κανείς στον κόσμο για να γνωρίσει τα θαύματά του – όλα αυτά βρίσκονται στην Τουρκία.

Η αφήγηση καθοδηγείται από μια συνομιλία μεταξύ ενός οραματιστή σκηνοθέτη και του διάσημου Τούρκου ηθοποιού Kerem Bursin.

Το αρχικό σχέδιο του σκηνοθέτη να καλύψει τον κόσμο με το τέλειο πλάνο αντιμετωπίζεται με μια ενδιαφέρουσα πρόταση από τον Bursin. Ο σκηνοθέτης οραματίζεται σκηνές με γιοτ και καταδύσεων στην Καραϊβική, περιπέτειες για σκι στις Άλπεις και ιστορικές εξερευνήσεις στη Βόρεια Αφρική για το "τέλειο πλάνο", με τον Kerem Bursin να παρεμβαίνει στο όραμα και του λέει ότι .όλα αυτά μπορεί να γυρίσει σε ένα μέρος, στην Τουρκία. "Η Τουρκία τα έχει όλα", είναι το μήνυμα.

Η ταινία απογειώνεται με την άφιξη ενός αεροπλάνου της Turkish Airlines στην Κωνσταντινούπολη, τη ζωντανή μητρόπολη που απλώνεται σε δύο ηπείρους. Η Κωνσταντινούπολη χρησιμεύει ως πύλη για ένα ταξίδι στην Τουρκία που αποτελεί μια μικρογραφία του κόσμου. Έτσι, προβάλλονται τα τιρκουάζ νερά που θυμίζουν την Καραϊβική, τα χιονισμένα βουνά που μοιάζουν με τις Άλπεις και τα ιστορικά οικοδομήματα που συναγωνίζονται τις αρχαίες αρχιτεκτονικές της Βόρειας Αφρικής.

Πέρα από τα φυσικά θαύματα, το "Türkiye: A Country Of Wonders" εμβαθύνει στις πολυτελείς προσφορές της χώρας, από γήπεδα γκολφ παγκόσμιας κλάσης έως την γαστρονομία με μια σκηνή που συναγωνίζεται οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πόλη. Είναι μια αφήγηση που όχι μόνο αναδεικνύει την ομορφιά της Türkiye αλλά και τοποθετεί τις Turkish Airlines ως τη γέφυρα που συνδέει τους ταξιδιώτες με αυτές τις εμπειρίες.

Η ταινία είναι ένα γράμμα αγάπης προς την Τουρκία, καλώντας τους θεατές να ανακαλύψουν τις δυνατότητες της χώρας να εκπληρώσει το όνειρο κάθε ταξιδιώτη, είτε πρόκειται για περιπέτεια, χαλάρωση ή πολιτιστική εμπειρία. "Είναι ένας τολμηρός ισχυρισμός, που υποστηρίζεται από σαρωτικές λήψεις του τοπίου και τη γοητεία να βρεις την αγάπη στα πιο απροσδόκητα μέρη", όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα είναι σαφές: ο κόσμος είναι τεράστιος, αλλά η ουσία της ομορφιάς, της περιπέτειας και της ιστορίας του βρίσκονται όλα στην καρδιά της Τουρκίας. Με την Turkish Airlines, οι ταξιδιώτες μπορούν να ξεκινήσουν αυτό το ταξίδι ανακάλυψης, όπου κάθε προορισμός είναι μια ιστορία που περιμένει να ειπωθεί.

Ο Kerem Bürsin, ένας εξέχων Τούρκος ηθοποιός, πρωταγωνίστησε στη μίνι σειρά του Netflix "Immortals". Είναι επίσης γνωστός για το «Love is In The Air», ενώ είναι το πρόσωπο των διαφημιστικών καμπανιών της BMW Türkiye.