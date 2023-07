«The Gallery In Barcelona» | Μόδα και γκουρμέ απολαύσεις στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης

Την ευκαιρία να συνδυάσουν ψώνια σε είδη πολυτελείας και να απολαύσουν μοναδικές γεύσεις σε ένα κομψό γκουρμέ μπαρ δίνει το "The Gallery In Barcelona", που εγκαινιάστηκε μέσα στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης.

Το "The Gallery In Barcelona" είναι ένα καινοτόμο υβριδικό concept που αναπτύχθηκε από την Lagardère Travel Retail Spain & Portugal στην περιοχή αναχωρήσεων του Terminal 1 στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης

Σε έκταση περίπου 700 τ.μ., το κατάστημα συγκεντρώνει δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις, το Fashion και το Foodservice, σε έναν ενιαίο χώρο. Είναι στρατηγικά τοποθετημένο κάτω από το VIP lounge και στο διάδρομο προς τις πύλες επιβίβασης εκτός Σένγκεν στον τερματικό σταθμό 1. Αξιοποιεί τόσο την εσωτερική όσο και την ευρωπαϊκή κίνηση, προσελκύοντας επιβάτες με υψηλή αγοραστική δύναμη που ταξιδεύουν σε προορισμούς όπως η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Νότια Αμερική και η Μέση Ανατολή.

Το "The Gallery In Barcelona" δίνει τη δυνατότητα στους επιβάτες να περιπλανηθούν στον κόσμο των διάσημων εμπορικών σημάτων μόδας (Hugo Boss, Montblanc, Lacoste, Calvin Klein, Michael Kors, Max Mara, Swarovski, Tumi και Longchamp) και να απολαύσουν εκλεκτές λιχουδιές στο γκουρμέ "The Fashion Bar" μαζί με την καλύτερη επιλογή από κρασιά, σαμπάνιες και Cavas.

Σχολιάζοντας το άνοιγμα αυτού του καταστήματος, ο Javier Cagigal, Διευθύνων Σύμβουλος της Lagardère Travel Retail Spain & Portugal, δήλωσε ότι το Gallery In αποτελεί προϊόν της επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ της Lagardère Travel Retail και της εταιρείας διαχείρισης του αεροδρομίου AENA, που αποσκοπεί στην παροχή μιας αναβαθμισμένης εμπειρίας στους ταξιδιώτες, παντρεύοντας τη μόδα με τη γαστρονομία.