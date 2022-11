Τουρισμός | 3 εκατ. Βρετανούς αναμένει το 2022 η Τουρκία

Τρία εκατομμύρια τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποδεχθεί το 2022 η Τουρκία, αριθμός που θα αποτελέσει νέο ρεκόρ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας Mehmet Nuri Ersoy, που βρίσκεται στο Λονδίνο για την έκθεση WTM.

Τους πρώτους 9 μήνες του έτους η Τουρκία δέχτηκε 2,8 εκατομμύρια επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο. Σημειώνεται ότι ολόκληρο το 2019 είχαν επισκεφθεί τη χώρα 2,56 εκατομμύρια Βρετανοί τουρίστες. Ο αρχικός στόχος των Τούρκων ήταν η προσέλκυση 2,5 εκατ. Βρετανών φέτος.

"...Αυτοί οι αριθμοί όχι μόνο καταδεικνύουν τη σημασία του Ηνωμένου Βασιλείου για την Τουρκία, αλλά υπογραμμίζουν την απήχηση της χώρας μας ως προορισμός όλο το χρόνο. τόνισε ο κ.Ersoy.

Ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης, η Tουρκία αναθεωρεί ξανά προς τα πάνω τον στόχο της για το 2022 από 47 εκατομμύρια σε 50 εκατομμύρια επισκέπτες.

Ο κ.Ersoy τόνισε ότι το 2023 θα είναι μια σημαντική χρονιά για τον τουρκικό τουρισμό, καθώς θέτει σε ισχύ το πρώτο στάδιο του εθνικού της προγράμματος για αειφορία υπό την καθοδήγηση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού.

Στο τουρκικό περίπτερο στην WTM συμμετέχουν 63 ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία και τουριστικές ενώσεις.

Στο περίπτερο θα παρουσιαστούν ορισμένες από από τις πιο δημοφιλείς τουριστικές εκστρατείες της Τουρκίας συμπεριλαμβανομένων των The Turkish Riviera, Turkeagean, Safe and Sustainable Türkiye, Naturally Türkiye, Istanbul is the New Cool και του Michelin Guide.