Κανάρια Νησιά | Καμπάνια για την προσέλκυση χειμερινών τουριστών από 14 ευρωπαϊκές αγορές

Καμπάνια για την προσέλκυση τουριστών το χειμώνα στα Κανάρια Νησιά ξεκινά σε 14 αγορές στις 15 Νοεμβρίου ο οργανισμός προώθησης των νησιών Canary Islands Tourism.

Το σλόγκαν της καμπάνιας είναι «Winter Ecapists, Welcome to the Canary Islands». Στόχος είναι να περάσει το μήνυμα ότι τα Κανάρια Νησιά είναι ο ιδανικός προορισμός το χειμώνα για τους Ευρωπαίους, που πρέπει να ξεφύγουν, όχι μόνο από το κρύο, αλλά και από τη σκληρή πραγματικότητα της οικονομικής και κοινωνικοπολιτικής κατάστασης και να κάνουν ένα διάλειμμα από αυτήν.

Η ψηφιακή και η υπαίθρια διαφήμιση θα συμπληρωθεί με τηλεοπτικά σποτ για τον καιρό στις 14 αγορές.

Το τουριστικό συμβούλιο θα βρίσκεται στην έκθεση World Travel Market του Λονδίνου (7-9 Νοεμβρίου) με δράσεις προσέλκυσης Βρετανών τουριστών, καθώς η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου αντιπροσωπεύει το 35% των επισκεπτών των Καναρίων Νησιών.

Περισσότεροι από 250 επαγγελματίες από 150 εταιρείες και φορείς των Καναρίων Νήσων θα έχουν συναντήσεις με τουρ οπερέιτορ, ταξιδιωτικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες και εκπροσώπους της βρετανικής ταξιδιωτικής βιομηχανίας στην έκθεση.

Η Yaiza Castilla Herrera, Υπουργός Τουρισμού, Βιομηχανίας και Εμπορίου της Κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων, τόνισε ότι η τουριστική βιομηχανία βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς ανακάμπτει από την πανδημία εν μέσω ενός «σύνθετου παγκόσμιου κοινωνικοοικονομικού κλίματος», με υψηλό πληθωρισμό και ενεργειακή κρίση.

Είπε ότι οι Βρετανοί παραθεριστές αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια από άλλους στην Ευρώπη, «καθώς το Brexit έχει προκαλέσει αστάθεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αποτέλεσμα την παραίτηση τεσσάρων πρωθυπουργών μετά το δημοψήφισμα του 2016, την υποτίμηση της λίρας και την αύξηση των ρυθμών πληθωρισμού, που αυτή τη στιγμή είναι άνω του 10%».

Ο αριθμός των επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά ένα τρίτο λόγω της πανδημίας και του Brexit, αλλά οι αριθμοί ανακάμπτουν, πρόσθεσε. Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, οι αριθμοί ήταν στο 95% αυτών που καταγράφηκαν το 2019.