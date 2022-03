Η γαστρονομία, τα ψώνια και οι τέχνες της Κωνσταντινούπολης είναι το «νέο cool» (video)

H Kωνσταντινούπολη αναδεικνύει τις τέχνες και τον πολιτισμό της, τη γαστρονομία της και την εμπειρία αγορών σε τρία ξεχωριστά, θεματικά προωθητικά βίντεο, τα οποία θα προβληθούν στην τηλεόραση και στα ψηφιακά κανάλια 178 χωρών.

Τα βίντεο, με τίτλους «Taste in İstanbul is the New Cool», « Shopping in İstanbul is the New Cool» και « Art in İstanbul is the New Cool», εστιάζουν στα πιο ξεχωριστά στοιχεία που προσφέρει η πόλη στον επισκέπτη της.

Τονίζοντας τη δυναμική πολυπρόσωπη δομή μιας πόλης που ζει όλο το 24ωρο, τα βίντεο απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, όλα τα γούστα και όλα τα βαλάντια, με στόχο να απευθυνθούν σε μια ευρεία γκάμα ταξιδιωτών.

Επιπλέον, την αναδεικνύουν ως έναν δημοφιλή προορισμό που αντιπροσωπεύει μια ποικιλία εμπειριών για τους επισκέπτες που σκοπεύουν να μείνουν λίγο ή περισσότερο σε αυτόν.