Πώς ενημερώνουν τους Ρώσους πολίτες για την Ουκρανία μέσω κριτικών εστιατορίων οι χρήστες του Twitter

Μπορεί τα social media να έχουν εξελιχθεί σε μεγάλη επικοινωνιακή δύναμη, ωστόσο και αυτά αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην μετάδοση διαφόρων κατηγοριών πληροφοριών, ανάλογα με τους κανόνες που ισχύουν στις εκάστοτε περιοχές του κόσμου. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι εξοικειωμένοι πλέον χρήστες, έχουν βρει άλλους τρόπους για να περάσουν τα μηνύματά τους από τη μία άκρη της γης στην άλλη.

Στο Twitter για παράδειγμα, τις τελευταίες ημέρες έχει εμφανιστεί ως λύση ανάγκης μία νέα τάση, η οποία εξαπλώνεται και σε Instagram, Facebook, ακόμη και στο ειδικού περιεχομένου Tinder: Η ενημέρωση των Ρώσων πολιτών που διαμένουν σε μεγάλες πόλεις της Ρωσίας και κυρίως της Μόσχας, για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, μέσω κριτικών εστιατορίων.

Ειδικότερα, το πρώτο Tweet του χρήστη Anonymous, εμπνευσμένο από μία ιδέα ενός άλλου χρήστη, ανέβασε το εξής tweet:

«Go to Google Maps. Go to Russia. Find a restaurant or business and write a review. When you write the review explain what is happening in Ukraine. Idea via @Konrad03249040», δηλαδή «Μεταβείτε στους Χάρτες Google. Πήγαινε στη Ρωσία. Βρείτε ένα εστιατόριο ή μια επιχείρηση και γράψτε μια κριτική. Όταν γράφετε την κριτική, εξηγήστε τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Ιδέα μέσω @Konrad03249040».

Στις απαντήσεις που ακολουθούν το εν λόγω tweet, οι χρήστες που ανταποκρίνονται, παρέχουν στους άλλους χρήστες συμβουλές για το πώς μπορεί κανείς να κινηθεί σε αυτό το πλαίσιο και το πώς η «μεταμφιεσμένη» κριτική του θα είναι αποτελεσματικότερη. Επιπλέον, οι χρήστες προτείνουν να δίνονται 3 αστέρια στο εστιατόριο ή στην τουριστική επιχείρηση, να ακολουθεί μία καλή κριτική και στη συνέχεια να παρατίθεται το μήνυμα που θέλουν να περάσουν στους «ανυποψίαστους», όπως αναφέρουν, Ρώσους πολίτες.

Μάλιστα, τον ρόλο του μεταφραστή στα ρωσικά, από τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά και άλλες γλώσσες της γης, έχουν αναλάβει κάποιοι χρήστες που είναι γνώστες της ρωσικής γλώσσας. ‘Επίσης, όπως τονίζουν οι χρήστες του Twitter, οι κριτικές θα πρέπει να είναι καλοπροαίρετες και ευγενικές, αφού απευθύνονται σε απλούς επιχειρηματίες που δεν κινούν πολιτικά νήματα. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγουν και τον αποκλεισμό της κριτικής τους από τις πλατφόρμες, αφού συνήθως οι υβριστικές κριτικές αφαιρούνται. Εξαίρεση αποτελούν τα κρατικά εστιατόρια και επιχειρήσεις, στα οποία οι χρήστες ενθαρρύνονται να τις βαθμολογούν με 1 αστέρι.

Τέλος, η τάση που φαίνεται να εξαπλώνεται και στα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λαμβάνει ποικίλες αντιδράσεις, από θετικές, αρνητικές, ουδέτερες, μέχρι και αποτρεπτικές, γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι χρήστες ανεβάζουν ευαίσθητες πληροφορίες, όπως θέσεις, φωτογραφίες και βίντεο που ενδέχεται να βλάψουν άμαχο πληθυσμό.