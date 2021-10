Γερμανία: Εκτιμήσεις για προβλήματα στις παραδόσεις προϊόντων και αυξήσεις την περίοδο των Χριστουγέννων

Ο τομέας του λιανεμπορίου και των λιανικών πωλήσεων στη Γερμανία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, αναφορικά με τις προμήθειες και παραδόσεις διαφόρων κατηγοριών προϊόντων σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών.

Όπως αναφέρει ο επικεφαλής του Τμήματος Ερευνών του συγκεκριμένου φορέα Dr Klaus Wohlrabe, «τα προβλήματα προμηθειών και παραδόσεων που αντιμετώπιζε έως τώρα ο κλάδος της βιομηχανίας έχουν αρχίσει και επηρεάζουν, σε μεγάλο βαθμό, τις προμήθειες και παραδόσεις προϊόντων και στο κλάδο του λιανεμπορίου».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας οι λιανέμποροι βρίσκονται στην δύσκολη θέση να εκτελέσουν το σύνολο των παραγγελιών που έχουν αναλάβει, ενώ τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο υψηλό ποσοστό 74% των λιανοπωλητών εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τα διάφορα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι για την έγκαιρη και ασφαλή παράδοση των προϊόντων. Τα ίδια προβλήματα εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσουν οι γερμανικές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων με τα προϊόντα είτε να μην μπορούν να παραδοθούν εντός των καθορισμένων χρονικών περιθωρίων είτε το κόστος να είναι περισσότερο υψηλό και τις τιμές των προϊόντων να έχουν συνεχώς ανοδική πορεία. Αναφορικά με τους διάφορους κλάδους του λιανεμπορίου παρουσιάζονται διάφορες αποκλίσεις. Στο κλάδο πώλησης ποδηλάτων, ποσοστό 100% των επιχειρήσεων λιανικής αναφέρουν συνεχή και αυξανόμενα προβλήματα για τις παραγγελίες τους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι η ύπαρξη και διόγκωση των προβλημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και με τα σοβαρά προβλήματα στο τομέα των παγκόσμιων μεταφορών και τις σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις έγκαιρες παραδόσεις των εμπορευμάτων. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων με τις συνεχείς αυξήσεις των ναύλων, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σοβαρές καθυστερήσεις στις παραδόσεις

προϊόντων και στην αναζήτηση από πλευράς επιχειρήσεων άλλων τρόπων μεταφοράς με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Μεταξύ των καταστημάτων DIY (do it yourself) και των καταστημάτων επίπλων το ποσοστό των καθυστερήσεων για τις προμήθειες και πωλήσεις φθάνει στο υψηλό 99%, ενώ ιδιαίτερα για το τομέα της επιπλοβιομηχανίας σημαντική παράμετρος είναι και οι συνεχείς αυξήσεις των τιμών ξυλείας ως πρώτης ύλης. Επίσης σημαντικά ποσοστά καθυστερήσεων, 97,4%, καταγράφονται και στα καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών, κατάσταση η οποία επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε ηλεκτρονικά προϊόντα, όπως «micro chips» και ημιαγωγούς.

Στο τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ποσοστό 88% των επιχειρήσεων

αντιμετωπίζουν παρεμφερή προβλήματα λόγω της έλλειψης βασικών ηλεκτρονικών προϊόντων και ανταλλακτικών, προβλήματα που αφορούν κυρίως την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αποτέλεσμα της ανωτέρω κατάστασης είναι οι αυτοκινητοβιομηχανίες να εξετάζουν το ενδεχόμενο επιπλέον αυξήσεων στις πωλήσεις αυτοκινήτων. Οι αυξήσεις των τιμών, αναφορικά με τη διάθεση και τις πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων συμπαρασύρουν και τις τιμές πώλησης στο λιανεμπόριο.

Οι πληροφορίες προέρχονται από την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο.