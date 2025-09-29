Οι παραστάσεις που αρνούνται να κατέβουν

Η νέα θεατρική χρονιά ξεδιπλώνεται σαν κουρτίνα που ανοίγει ξανά με έργα που θριάμβευσαν με αλλεπάλληλα sold out και παραστάσεις–έκπληξη που κέρδισαν τις καρδιές του κοινού και βρήκαν τον δρόμο τους στη συλλογική μνήμη.

Γράφει η Χρύσα Κακιώρη

Οι επαναλήψεις της σεζόν 2025–2026 δεν είναι απλώς μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά η συνέχιση μιας ζωντανής συνομιλίας με το κοινό. Η φετινή θεατρική ατζέντα της πόλης, είναι πλούσια και υπόσχεται στιγμές έντασης, συγκίνησης και προβληματισμού.

Όσα Παίρνει ο Άνεμος | Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 29 Σεπτεμβρίου

Στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά αναβιώνει ένας από τους πιο μεγάλους έρωτες της παγκόσμιας λογοτεχνίας και κινηματογράφου, αυτός του Ρετ Μπάτλερ και της Σκάρλετ Ο Χάρα με τη Λένα Παπαληγούρα και τους Ορέστη Τζιόβα / Κωνσταντίνο Καβακιώτη (διπλή διανομή), σε μια σύγχρονη ανάγνωση που εστιάζει στον πόλεμο, τον έρωτα και τις κοινωνικές ανισότητες. Η Ιόλη Ανδρεάδη υπογράφει ένα εντυπωσιακό ανέβασμα του κλασικού έργου, που θυμίζει πίνακα ζωντανής ζωγραφικής, ανανεώνοντας το εμβληματικό αφήγημα του αμερικανικού εμφυλίου.

Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος | Θέατρο Θησείον από 3 Οκτωβρίου

Ο πολυβραβευμένος Καταλανός συγγραφέας Ζουζέπ Μαρία Μιρό υπογράφει έναν σκοτεινό μονόλογο που συγκλόνισε το κοινό και επιστρέφει με νέες παραστάσεις. Ο Αργύρης Ξάφης ενσαρκώνει όλους τους χαρακτήρες μιας μικρής επαρχιακής πόλης που συγκλονίζεται από τη δολοφονία ενός εφήβου. Η ομορφιά του νεκρού αγοριού λειτουργεί σαν καθρέφτης, αποκαλύπτοντας την ασχήμια μιας κοινωνίας βυθισμένης στην καταπίεση, την υποκρισία και τη βία. Έργο-καταγγελία για όσα συμβαίνουν στις κλειστές κοινωνίες, γραμμένο το 2020 εν μέσω πανδημίας και προσωπικών απωλειών, γίνεται μια αλληγορία για τον φόβο, την ενοχή και τη σιωπή.

Το Επάγγελμα της Μητρός μου | Θέατρο Στοά από 4 Οκτωβρίου

Το σατιρικό διήγημα του Μποστ αναβιώνει για τρίτη χρονιά σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Θανάση Παπαγεωργίου, που συμμετέχει και ως ηθοποιός μαζί με την Εύα Καμινάρη.

Έργο αιχμηρό και αφοπλιστικό, που από το 1961 έθετε τα ερωτήματα για την ηθική, την υποκρισία και τον καθωσπρεπισμό της κοινωνίας. Ο Μποστ, με το καυστικό του χιούμορ, ξεσκεπάζει τις αντιφάσεις ενός κόσμου που παριστάνει τον ευσεβή, ενώ βυθίζεται στη διαφθορά. Μια παράσταση που προκαλεί γέλιο αλλά και σκέψη, παραμένοντας διαχρονικά επίκαιρη.

Η Συνάντηση | Θέατρο Μουσούρη από 4 Οκτωβρίου

Το ψυχολογικό δράμα του Stephen Belber, «Match», επιστρέφει αυτή τη φορά στο Θέατρο Μουσούρη, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιμούλη. Η ήσυχη ζωή ενός ηλικιωμένου χορογράφου (Γιώργος Κιμούλης) που έζησε μια έντονη ζωή στη Νέα Υόρκη του ΄80 ανατρέπεται από την απρόσμενη επίσκεψη ενός νεαρού ζευγαριού (Κατερίνα Θεοχάρη και Βασίλης Γιακουμάρος). Η φαινομενικά αθώα συνέντευξη μετατρέπεται σε ψυχολογική αναμέτρηση, φέρνοντας στο φως ένα κρυμμένο παρελθόν. Ένα έργο για το πώς οι σχέσεις, η τέχνη και ο χρόνος διαμορφώνουν, και στοιχειώνουν, τη ζωή μας.

Σπυριδούλες – Νέο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου, από 6 Οκτωβρίου

Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία της στο Φεστιβάλ Αθηνών το 2023, η παράσταση «Σπυριδούλες» επιστρέφει για να φέρει ξανά στη σκηνή τη συγκλονιστική ιστορία ενός 12χρονου κοριτσιού–υπηρέτριας στη δεκαετία του ’50. Σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη και Χάρη Κρεμμύδα, η ομάδα 4frontal αξιοποιεί ντοκουμέντα, γυναικείες αφηγήσεις και μουσική των Θραξ Πανκc για να δώσει φωνή στις γυναίκες που βρέθηκαν εγκλωβισμένες σε μια άτυπη σύγχρονη δουλεία. Το έργο της Νεφέλης Μαϊστράλη συνδυάζει θέατρο και ντοκουμέντο με δυνατή συγκίνηση, «αφήνοντας» στους θεατές μια εμπειρία που λειτουργεί ως υπενθύμιση, μνήμη και ταυτόχρονα ενδυνάμωση για το σήμερα.

Blue Train – Θέατρο Άλμα, από 6 Οκτωβρίου

Το έργο του Γεράσιμου Ευαγγελάτου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, σε σκηνοθεσία Γιώργου Σουλεϊμάν. Στο επίκεντρο, ο Μιχάλης, 45 ετών, αναμετριέται με την υπαρξιακή του κρίση ένα απόγευμα που δέχεται διαδοχικές επισκέψεις ανθρώπων–κλειδιά της ζωής του. Ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης επανέρχεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο, με τη Μαρία Αλιφέρη και νέες προσθήκες στο καστ που φέρνουν φρέσκια ενέργεια. Το «Blue Train» αποτυπώνει με χιούμορ και τρυφερότητα τα διλήμματα μιας γενιάς που παλεύει να κρατήσει την αθωότητά της.

Φάουστ – Εθνικό Θέατρο, από 8 Οκτωβρίου

Ο Άρης Μπινιάρης συνεχίζει το τολμηρό του εγχείρημα πάνω στον «Φάουστ» του Γκαίτε, παρουσιάζοντας μια παράσταση–κατάδυση στο υπαρξιακό βάθος του ήρωα. Με ζωντανή μουσική, σωματικό θέατρο και έντονη εικαστικότητα, η παράσταση μεταφέρει τον μύθο στο σήμερα, αναδεικνύοντας τις διαχρονικές αγωνίες για γνώση, δύναμη, θάνατο και λύτρωση. Η περσινή επιτυχία και η τεράστια προσέλευση κοινού οδήγησαν στη νέα σεζόν με ανανεωμένη διανομή με τον Χάρη Φραγκούλη στο πρωταγωνιστικό ρόλο. Ένα θέαμα που συνδυάζει φιλοσοφία και αισθητηριακή ένταση σε ανεπανάληπτη ισορροπία.

Η Μηχανή του Τούρινγκ – Θέατρο Βασιλάκου, από 9 Οκτωβρίου

Μετά την ενθουσιώδη ανταπόκριση των προηγούμενων χρόνων, η παράσταση που φώτισε τη ζωή του Άλαν Τούρινγκ επιστρέφει. Σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, ο Ορφέας Αυγουστίδης ενσαρκώνει τον σπουδαίο μαθηματικό που αποκρυπτογράφησε τον κώδικα των Ναζί, αλλά βρέθηκε θύμα της ίδιας του της εποχής. Η δράση εκτυλίσσεται λίγο πριν τον θάνατό του, ως θραύσματα μνήμης που επιστρέφουν σαν εξομολόγηση. Ο Αυγουστίδης αλλάζει πρόσωπα και εποχές με ακρίβεια, φωτίζοντας τις μεγάλες ανακαλύψεις αλλά και τις μικρές συντριβές. Η παράσταση είναι ένας ύμνος στον επιστήμονα που σημάδεψε τον 20ό αιώνα και πλήρωσε το τίμημα της διαφορετικότητάς του.

Festen – Θέατρο Άλμα, από 10 Οκτωβρίου

Το «Festen» του Τόμας Βίντερμπεργκ επιστρέφει μετά την περσινή θριαμβευτική πορεία του, με 120 sold out παραστάσεις. Σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, το έργο μετατρέπει το θέατρο σε οικογενειακή γιορτή όπου το κοινό καλείται να γίνει μάρτυρας μιας ανατροπής: ο πρωτότοκος γιος καταγγέλλει δημόσια ότι υπήρξε θύμα κακοποίησης από τον ίδιο του τον πατέρα. Το χαμόγελο σβήνει, οι συγγενείς διχάζονται, η γιορτή μετατρέπεται σε κλειστοφοβικό εφιάλτη. Η παράσταση ανατέμνει με ωμή δύναμη τη βία και την υποκρισία που συχνά κρύβονται πίσω από το προσωπείο της «ευτυχισμένης οικογένειας». Φέτος στο ρόλο της μητέρας, αναλαμβάνει η Γιώτα Φέστα στη θέση της Ναταλίας Τσαλίκη.

Η Φάλαινα – Θέατρο Νέος Ακάδημος, από 15 Οκτωβρίου

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης επιστρέφει με την «Φάλαινα» του Σάμιουελ Ντι Χάντερ, μετά από 155 συνεχόμενα sold out. Σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στην ιστορία του Τσάρλι, ενός υπέρβαρου καθηγητή που έχει αποκοπεί από τον κόσμο και παλεύει με την ενοχή, την απώλεια και την ελπίδα μιας ύστατης συμφιλίωσης με την κόρη του. Η παράσταση, συγκλονιστική στην απλότητά της, φωτίζει το ανθρώπινο σώμα και πνεύμα στα όρια της αντοχής. Με τη στήριξη μιας δυνατής ομάδας ηθοποιών, ο Δαδακαρίδης παρουσιάζει ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στο σκληρό ρεαλισμό και την τρυφερότητα, αναδεικνύοντας την ευθραυστότητα αλλά και τη δύναμη της ανθρώπινης ύπαρξης.

Το Πάρτυ της Ζωής μου – Θέατρο Διάνα, από 18 Οκτωβρίου

Η Ελένη Ράντου επιστρέφει για τέταρτη χρονιά με την παράσταση–θρίαμβο που έχουν παρακολουθήσει ήδη πάνω από 150.000 θεατές. Εμπνευσμένο από το «Every Brilliant Thing» και προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα, το έργο ξεδιπλώνει τη ζωή μιας γυναίκας από τα παιδικά της χρόνια ως το σήμερα. Στο επίκεντρο, η λίστα με όλα τα υπέροχα πράγματα που αξίζουν τη ζωή, ξεκίνημα μιας συγκινητικής μάχης απέναντι στην κατάθλιψη. Η σκηνοθεσία του Ανέστη Αζά και η μουσική συνοδεία της Μιρέλλας Πάχου και του Αλέξανδρου Ιακώβου πλαισιώνουν τον δυνατό μονόλογο της Ράντου, δημιουργώντας μια παράσταση γλυκόπικρη, αληθινή, γεμάτη μνήμες που ενώνονται με τις συλλογικές εμπειρίες της χώρας.

Η Μοδίστρα «Μια Ζωή» – Πτι Παλαί, από 22 Οκτωβρίου

Ο Πέτρος Ζούλιας σκηνοθετεί τη Νένα Μεντή σε έναν σπαρακτικό μονόλογο που συγκίνησε το κοινό με αλλεπάλληλα sold out. Η ηρωίδα, μια ηλικιωμένη μοδίστρα, αδειάζει το ατελιέ της και παράλληλα ξεδιπλώνει τη ζωή της, υφαίνοντας προσωπικές μνήμες με την ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Μέσα από τραγούδια και βιώματα, γεννιέται ένας ύμνος στον καθημερινό άνθρωπο που πάλεψε, αγάπησε, επιβίωσε. Η Μεντή καταθέτει μια από τις σημαντικότερες ερμηνείες της καριέρας της, δίνοντας φωνή σε μια γυναίκα που γίνεται σύμβολο αντοχής και αξιοπρέπειας. Η παράσταση ανανεώνει το θέατρο μνήμης και προσκαλεί σε συγκίνηση και στοχασμό.

Μια Άλλη Θήβα – Θέατρο Κνωσός, από 27 Οκτωβρίου

Ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά. Η «Μια Άλλη Θήβα» του Σέρχιο Μπλάνκο, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, αφηγείται τη σχέση ενός συγγραφέα με έναν νεαρό πατροκτόνο μέσα στη φυλακή. Η παράσταση, βραβευμένη και αγαπημένη του κοινού, ισορροπεί ανάμεσα στη συγκίνηση και το χιούμορ, αγγίζοντας ζητήματα πατρότητας, ανδρικής ταυτότητας, ψυχικής ασθένειας και ερωτισμού. Οι ερμηνείες του Θάνου Λέκκα και του Δημήτρη Καπουράνη απογειώνουν ένα έργο λεπτών αποχρώσεων, όπου οι ρόλοι μπλέκονται και η ζωή δοκιμάζει τις βεβαιότητες της τέχνης. Μια συγκλονιστική ανατομία των ανθρώπινων σχέσεων πίσω από τα κάγκελα.

Το Όνειρο ενός Γελοίου – Θέατρο Κιβωτός, από 18 Νοεμβρίου

Η Έφη Μπίρμπα και ο Άρης Σερβετάλης επιστρέφουν στο σπαρακτικό κείμενο του Ντοστογιέφσκι, δίνοντας νέα πνοή σε μια παράσταση που ήδη χαρακτηρίστηκε μυσταγωγία. «Το Όνειρο ενός Γελοίου» δεν ανεβαίνει ως απλή επανάληψη αλλά ως ζωντανό γεγονός, μια σκηνική τελετουργία που αναμετριέται με τα μεγάλα ερωτήματα της ύπαρξης: απελπισία, λύτρωση, αναζήτηση νοήματος. Η σκηνοθεσία της Μπίρμπα δημιουργεί έναν κόσμο υπνωτιστικό, όπου ποίηση, σιωπή και σύμβολα συνθέτουν ατμόσφαιρα άλλης διάστασης. Η ερμηνεία του Σερβετάλη, ωμή και τρυφερή ταυτόχρονα, καλεί τον θεατή να περπατήσει μαζί του από το σκοτάδι προς το φως, σε μια εμπειρία που βιώνεται ως μύηση.

Χορός των Εραστών | Στέγη Ιδρύματος Ωνάση από 4 Δεκεμβρίου

Ο «Χορός των Εραστών» του Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη Στέγη, μετά το περσινό sold-out. Ο Νίκος Καραθάνος και η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου χαρίζουν ερμηνείες που λειτουργούν σαν βάλσαμο, σε μια παράσταση-ύμνο στην αγάπη.

Οι δύο ήρωες αφηγούνται με παράλληλους μονολόγους την κοινή τους ζωή, αναμετρώμενοι με το χρόνο, τη φθορά και τον θάνατο. Οι φωνές τους, μέσα από επαναλήψεις και συγχρονισμούς που θυμίζουν χτύπους καρδιάς, συνθέτουν ένα συγκινητικό πορτρέτο που επιμένει κόντρα σε όλα.