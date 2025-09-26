Νύχτες Πρεμιέρας: όλες οι must-see ταινίες

Με την προπώληση να ανοίγει σήμερα στις 12.00, δείτε έναν οδηγό για το κινηματογραφικό φεστιβάλ της Αθήνας, για να μη χάσετε τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες της χρονιάς

Γράφει η Χρύσα Κακιώρη

Το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας επιστρέφει με δυνατή λίστα προβολών και μεγάλα ονόματα. Ανάμεσά τους, η πολυαναμενόμενη «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου και δύο τιμώμενοι καλεσμένοι που ανεβάζουν τον πήχη: ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις και ο Νιλ Τζόρνταν.

Την ίδια ώρα, πίσω από τη λάμψη, ακούγονται καμπανάκια αγωνίας για τη βιωσιμότητα του θεσμού. Τον Ιούνιο, το φεστιβάλ ενημερώθηκε ότι δεν θα επεκταθεί η κρατική χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, μια απόφαση που άφησε τη φετινή διοργάνωση με το ένα τρίτο του προϋπολογισμού κι έφερε ανατροπές: ακυρώθηκε μεγάλο αφιέρωμα, έγιναν περικοπές τμήματα, οι 100 ταινίες έγιναν 50 και οι διεθνείς προσκεκλημένοι μειώθηκαν. Χάρη στη συνδρομή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, του ΕΚΟΜΕΔ, του ΟΠΑΝΔΑ, χορηγών και φίλων, το φεστιβάλ μένει όρθιο.

Φέτος, το φεστιβάλ διαρκεί από τις 1–12 Οκτωβρίου και, παρά τις αντιξοότητες, κρατά την ένταση και τη λάμψη που το έκαναν σημείο αναφοράς κάθε φθινόπωρο.

Η αυλαία ανοίγει την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με την πανελλήνια πρεμιέρα της «Βουγονίας». Με την Έμα Στόουν στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Λάνθιμος στρέφει το βλέμμα σε έναν κόσμο μουδιασμένο από την παραπληροφόρηση, την καταστροφολογία και τη συλλογική παράνοια. Μια ταινία- καθρέφτης που ρωτά ευθέως αν η ανθρωπότητα αξίζει μια «δεύτερη ευκαιρία».

Από τις πιο φωτεινές στιγμές, η παρουσία του Ντάνιελ Ντέι-Λιούις (φωτό), που επιστρέφει στην Αθήνα για να παρουσιάσει την ταινία «Ανεμώνη» σε ειδική πανελλήνια πρεμιέρα στο Μέγαρο, με τα έσοδα να στηρίζουν την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή. Δίπλα του, ο Νιλ Τζόρνταν τιμάται για το σύνολο της διαδρομής του με προβολή του «Τέλους μιας Σχέσης» στο «Ολύμπια» (με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιρλανδίας).

Στις φετινές Νύχτες, ανάμεσα στα highlights, θα δούμε τον «Μυστικό Πράκτορα» (φωτό) του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (2 Οκτωβρίου), ένα πολιτικό θρίλερ που μας μεταφέρει στη Βραζιλία και το δικτατορικό καθεστώς του 1977. Έρχεται και το νέο φιλμ του Λούκα Γκουαντανίνο, «After the Hunt», με την Τζούλια Ρόμπερτς, μια ιστορία που φωτίζει το κίνημα #MeToo στην Αμερική.

Η «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» της Κάουθερ Μπεν Χανία συγκινεί με την πορεία της από την Τυνησία στη Γάζα, μια ταινία που ενθουσίασε το κοινό στο φεστιβάλ Βενετίας, και απέσπασε και το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής. Ακόμη, η πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας του Παρκ Τσαν-Γουκ, «Καμία Άλλη Επιλογή», που επίσης, φτάνει από τη Βενετία με διθυραμβικές κριτικές. Πρόκειται για ένα δηλητηριώδες blend θρίλερ, μαύρης κωμωδίας και κοινωνικής παραβολής, με πρωταγωνιστή ένα απολυμένο στέλεχος εταιρείας που αναζητά δουλειά εξολοθρεύει τους ανταγωνιστές του τον έναν μετά τον άλλο.

Η ταινία που κλείνει το φεστιβάλ είναι το τρυφερό ρομάντζο «Η Ιστορία του Ήχου» με τους Πολ Μέσκαλ και Τζος Ο’Κόνορ.

Μελετώντας το πρόγραμμα, ξεχωρίσαμε ακόμη:

Από τις ταινίες που συζητήθηκαν δυνατά στα μεγάλα φεστιβάλ, το If I Had Legs I’d Kick You ως ακαριαίο, σύγχρονο μανιφέστο για τη μητρότητα και την εξουθένωση της καθημερινότητας. Η Μέρι Μπρόνστιν σκηνοθετεί με κοφτερή ενσυναίσθηση και η Ρόουζ Μπερν παραδίδει μία από τις κορυφαίες ερμηνείες της, σε ρόλο εργαζόμενης μητέρας που μεγαλώνει τη σοβαρά άρρωστη κόρη της.

Στη σφαίρα των μουσικών θρύλων, το One to One: John and Yoko φωτίζει μια ταραγμένη περίοδο στη σχέση του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο. Όχι ως αγιογραφία, αλλά ως ζωντανό πορτρέτο δημιουργίας και τριβής, όπου οι ιδιωτικές στιγμές συναντούν την ιστορική συγκυρία.

Από τις πιο φορτισμένες στιγμές της χρονιάς, το Put Your Soul on Your Hand and Walk, μια ταινία που συγκλόνισε τις Κάννες, βυθίζεται στο έργο της Φατιμά Χασούνα, της φωτορεπόρτερ που δολοφονήθηκε λίγες μέρες πριν την παγκόσμια πρεμιέρα. Σινεμά ως τεκμήριο, ως μαρτυρία και τελικά ως κραυγή.

Στο Ice Tower, η Μαριόν Κοτιγιάρ παραδίδει μια μοναδική ερμηνεία στην ιστορία ενηλικίωσης της Λουσίλ Χατζιχαλίλοβιτς (Αθωότητα). Ένα κορίτσι δραπετεύει από το ορφανοτροφείο και βρίσκει καταφύγιο σ’ ένα κινηματογραφικό πλατό, όπου η «Βασίλισσα του Χιονιού» της Κοτιγιάρ γίνεται ο καθρέφτης και το αντίδοτο της μοναξιάς του.

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Φατίχ Ακίν με το Amrum μας μεταφέρει στην άνοιξη του 1945, στο ομώνυμο νησί της Βόρειας Θάλασσας. Μέσα από τα μάτια ενός δωδεκάχρονου που βγαίνει στην άγρια θάλασσα για κυνήγι φώκιας, ο 86χρονος σήμερα Χαρκ Μπομ ανακαλεί μια παιδική ηλικία-περιπέτεια. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο στη Ντάιαν Κρούγκερ.

Από τον βορρά, ο Νορβηγός Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ κλείνει την τριλογία σχέσεων με το Dreams (Sex Love)—Χρυσή Άρκτος φέτος—όπου η 17χρονη Γιοχάνε ζει τον πρώτο κεραυνοβόλο έρωτα με μια δασκάλα της. Ο δημιουργός ισορροπεί με απίθανη ακρίβεια ανάμεσα σε εγκεφαλικότητα, χιούμορ και τρυφερότητα, συνεχίζοντας το νήμα από τα Sex – Όσα Λένε οι Άντρες Μεταξύ τους και Αγάπη Μόνο.

Κοντά μας, αλλά και διαχρονικά cult, το Η Πόλη Ποτέ δεν Κοιμάται του Ανδρέα Τσιλιφώνη επιστρέφει σε ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια: ροκ ‘ν’ ρολ, 80s Αθήνα, κόντρες στους δρόμους και μια μελαγχολική ωδή στην αστική νύχτα που δικαίως έγινε τραγούδι.

Και από το δυνατό διεθνές ντοκιμαντέρ, το White House Effect ξαναπιάνει το νήμα στα τέλη των ‘80s, στη θητεία του Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου. Τότε που το περιβάλλον ήταν υπερκομματική προτεραιότητα—σε πλήρη αντίστιξη με το σήμερα—και όπου οι αποφάσεις εκείνης της περιόδου δείχνουν πώς φτάσαμε ως εδώ.

Οι προβολές μοιράζονται στις αίθουσες Δαναός 1, Cinobo Όπερα I, Άστορ, Άστυ, Τριανόν, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Ολύμπια – Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» και Στέγη Ιδρύματος Ωνάση.

Η προπώληση μεμονωμένων εισιτηρίων ξεκινά σήμερα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 12.00 το μεσημέρι.



Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο www.aiff.gr